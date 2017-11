Πέθανε ο Malcolm Young, συνιδρυτής και κιθαρίστας των AC/DC

Θλίψη στην παγκόσμια μουσική σκηνή προκάλεσε η είδηση θανάτου του θρύλου της ροκ Malcolm Young, κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους της εμβληματικής μπάντας των AC/DC.



Ο Malcolm Young υπέφερε από άνοια τα τελευταία χρόνια και άφησε την τελευταία πνοή του σήμερα το πρωί, σε ηλικία 64 ετών. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε ο αδερφός του, Angus, από τη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook.

«Με βαθιά λύπη αναγκαζόμαστε να αποχαιρετίσουμε τον Malcolm Young που σήμερα “έφυγε από τη ζωή”. Μαζί με τον Angus, ήταν ο δημιουργός και ο ιδρυτής των AC/DC. Με απίστευτη αφοσίωση ήταν πάντα η κινητήρια δύναμη πίσω από την μπάντα. Ως κιθαρίστας, συνθέτης, ήταν πρωτοπόρος, ένας τελειομανής και μοναδικός άνθρωπος.

FOR THE TIMES/JAIME SABAU Malcom Young και Angus Young

Ο συνιδρυτής του συγκροτήματος αναγκάστηκε να αποσυρθεί το 2014, λίγο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Rock or Bust», λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, και στην τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος, την ίδια χρονιά, αντικαταστάθηκε από τον ανιψιό του, Steve.

Όπως είχε αναφέρει ο Angus Young, «ο Malcolm είχε συμπτώματα άνοιας από το 2008 κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του άλμπουμ του 2008, “Black Ice”, όμως ήταν ακόμη σε θέση να ξέρει τι ήθελε να κάνει».

Το συγκρότημα, στην πρωτοπορία του hard rock, έχει πουλήσει περισσότερους από 200 εκατομμύρια δίσκους από το 1973 και έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με κλασικά τραγούδια όπως τα «Highway to Hell», «Let There Be Rock», «Back in Black».

WIREIMAGE/JORGE HERRERA AC/DC (2011)

Πριν από λίγες εβδομάδες, άφησε την τελευταία του πνοή και ο αδελφός του Malcolm και του Angus Young, ο George, που θεωρείτο «μέντορας» του συγκροτήματος.

Ο Malcolm Mitchell Young, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1953 στην Αυστραλία. Μαζί με τον αδερφό του Angus ίδρυσαν τους AC/DC το 1973 και έκτοτε ο Malcolm απουσίασε μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το 1988. Ήταν παντρεμένος με τη Linda Young, με την οποία είχαν αποκτήσει δύο παιδιά, την Cara και τον Ross.