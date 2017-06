Foo Fighters: Νέο άλμπουμ και δικό τους μουσικό Φεστιβάλ

Οι Foo Fighters ανακοίνωσαν ότι το νέο τους άλμπουμ, με τίτλο «Concrete and Gold», θα κυκλοφορήσει από την εταιρεία Roswell / RCA Records, στις 15 Σεπτεμβρίου, και ανήγγειλαν όχι μόνο μια μεγάλη περιοδεία, αλλά και ότι θα διοργανώσουν ένα δικό τους μουσικό Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου, στην Καλιφόρνια.

Στο «Cal Jam ’17», εμπνευσμένο από το Φεστιβάλ «California Jam» που διοργανώθηκε το 1974 και το 1978 στη νότια Καλιφόρνια, θα πάρουν μέρος φίλοι και αγαπημένα γκρουπ των Foo Fighters, όπως οι Queens of the Stone Age, Cage The Elephant, Liam Gallagher, The Kills, Royal Blood, Japandroids, Wolf Alice, Bob Mold.

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί στο Σαν Μπερναντίνο της Καλιφόρνια, στο Glen Helen Regional Park, σε έναν χώρο που θα έχει εγκαταστάσεις κάμπινγκ, υδάτινο πάρκο αναψυχής και κινητό στούντιο ηχογραφήσεων.

Στο νέο, ένατο άλμπουμ των Foo Fighters, ενός από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της εναλλακτικής ροκ σκηνής, την παραγωγή ανέλαβε ένας απροσδόκητος συνεργάτης, ο Greg Kurstin, παραγωγός ποπ καλλιτεχνών, όπως οι Adele, Katy Perry, Pink κ.ά..

Ο Dave Grohl, Αμερικανός ντράμερ και κιθαρίστας, ο οποίος δημιούργησε τους Foo Fighter μετά τον θάνατο του Kurt Cobain και τη διάλυση των Nirvana, των οποίων ήταν ιδρυτικό μέλος, δήλωσε ότι ήθελε το καλύτερο, το πιο δυνατό ροκ άλμπουμ του συγκροτήματος.

«Θέλαμε έναν γιγάντιο ροκ δίσκο, αλλά με την αίσθηση της μελωδίας του Greg Kurstin … μία εκδοχή του Sgt. Pepper, αλλά από τους Motorhead ή κάτι τέτοιο» ανέφερε.

«Concrete and Gold»

01 T-Shirt

02 Run

03 Make It Right

04 The Sky Is a Neighborhood

05 La Dee Da

06 Dirty Water

07 Arrows

08 Happy Ever After (Zero Hour)

09 Sunday Rain

10 The Line

11 Concrete and Gold

