Νέα διεθνής διάκριση για τη Νομική Αθηνών

Την πρώτη θέση στον κόσμο για τη γραπτή επίδοσή της, λαμβάνοντας το Βραβείο Καλύτερου Υπομνήματος Εναγομένου (Award for Best Respondent Written Submission) στον Παγκόσμιο Τελικό Γύρο του διεθνούς διαγωνισμού εικονικής δίκης ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2), κατέκτησε η Ομάδα φοιτητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος αποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διακρατικών εμπορικών διαφορών, διοργανώθηκε στις 6-11 Ιουνίου 2017 στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στη Γενεύη και διοργανώθηκε φέτος για 15η συνεχή χρονιά από την European Law Students’ Association (ELSA), υπό την αιγίδα, και με την υποστήριξη, του ΠΟΕ.

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, κάθε συμμετέχουσα ομάδα φοιτητών πρέπει να υποστηρίξει γραπτώς (με νομικά υπομνήματα), όσο και προφορικώς (με επίσημη αγόρευση) ενώπιον ενός πάνελ ειδικών του Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου, τόσο την πλευρά του ενάγοντος κράτους (Complainant) όσο και του εναγομένου κράτους (Respondent). Η υπόθεση του φετινού διαγωνισμού EMC2 αφορούσε στη συμβατότητα περιφερειακών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου (free trade agreements - FTAs) με το πολυμερές ρυθμιστικό πλαίσιο του ΠΟΕ, υπό το πρίσμα τόσο της προώθησης του ελεύθερου εμπορίου, αλλά όσο και συχνής ανάγκης εφαρμογής περιφερειακών εμπορικών πολιτικών από ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η σχολή συμμετείχε φέτος για πέμπτη χρονιά στο διαγωνισμό EMC2 και η Ομάδα της αποτελείτο από τις φοιτήτριες Μυρτώ Γκίκα, Μάρθα Μιχαλοπούλου και Χαρά Τζιμή. Η ομάδα προετοιμάστηκε από τον λέκτορα κ. Αναστάσιο Γουργουρίνη και τους φοιτητές - προπονητές (student coaches) Αντιγόνη Ματθαίου και Μάριο Τόκα, μέλη της Ομάδας που εκπροσώπησε με επιτυχία τη σχολή στον περσινό διαγωνισμό EMC2.

Η Ομάδα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών είχε προκριθεί στον Παγκόσμιο Τελικό Γύρο του φετινού διαγωνισμού EMC2 μετά την εξαιρετική απόδοσή της στον Ευρωπαϊκό Γύρο που πραγματοποιήθηκε στο Κλουζ-Ναπόκα (Ρουμανία) μεταξύ 10-14 Μαρτίου 2017, όπου και κατέκτησε το Βραβείο Καλύτερου Υπομνήματος Εναγομένου (Award for Best Written Submission Respondent) και το Βραβείο Καλύτερων Τπομνημάτων συνολικά (Award for Best Written Submission Overall).

Στον Παγκόσμιο Γύρο του διαγωνισμού EMC2, που διεξήχθη στην έδρα του ΠΟΕ στη Γενεύη μεταξύ 6-11 Ιουνίου 2017, συμμετείχαν οι 22 καλύτερες ομάδες του κόσμου, όπως αναδείχτηκαν από τους Περιφερειακούς Γύρους του διαγωνισμού για καθεμία από τις περιοχές Ευρώπης, Αμερικής, Ασίας/Ειρηνικού και Αφρικής. Οι ομάδες αυτές εκπροσώπησαν πανεπιστήμια όπως το Harvard University (Η.Π.Α.), το Graduate Institute of International and Development Studies (Ελβετία), το University of Zurich (Ελβετία), το Katholieke Universiteit Leuven (Βέλγιο), κ.λ.π. Ως κριτές στον Παγκόσμιο Τελικό Γύρο του διαγωνισμού EMC2 συμμετείχαν εγνωσμένης φήμης ακαδημαϊκοί, στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας του ΠΟΕ και στελέχη διεθνών δικηγορικών εταιρειών.

Ως επιβράβευση της προσπάθειάς τους στον φετινό διαγωνισμό EMC2, οι φοιτητές της Ομάδας της Νομικής Σχολής Αθηνών έλαβαν υποτροφίες για την παρακολούθηση εξειδικευμένων μαθημάτων διεθνούς οικονομικού δικαίου στα εγνωσμένης φήμης προγράμματα του International Economic Law and Policy (IELPO) LLM του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.