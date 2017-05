Σπανούλης: «Μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα»

Ο ημιτελικός της Euroleague με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας απασχολεί αποκλειστικά τους παίκτες του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στο διαδικτυακό κανάλι του συλλόγου.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών τόνισε ότι η ομάδα του είναι ικανή για το καλύτερο στο final 4 της Κωνσταντινούπολης, κάτι που είναι απόλυτα λογικό να σκέφτεται. Ο Ολυμπιακός έχει αναδειχθεί νικητής στα 7 από τα 8 ματς που έχει δώσει σε final 4 και οι παίκτες του έχουν κάθε δικαίωμα να διακατέχονται από μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

-το αν περίμενε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν στην Ευρωλίγκα: «Η εμπειρία ήταν όπως το φανταζόμουν. Ήταν μια καταπληκτική διοργάνωση, όλοι έπαιξαν με όλους. Με σκαμπανεβάσματα, άλλες φορές καλύτερα, άλλες λίγο χειρότερα, με τραυματισμούς, με σασπένς, με όλα αυτά που πρέπει να έχει μια μεγάλη διοργάνωση. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι μας. Ήταν η πιο ανταγωνιστική Ευρωλίγκα που έχω παίξει. Το να παίζεις 30 παιχνίδια και όλοι με όλους είναι και το πιο δίκαιο. Το προτιμάω, γιατί όλοι οι αθλητές θέλουμε περισσότερα παιχνίδια και λιγότερες προπονήσεις».



-την πορεία του Ολυμπιακού μέχρι τα play offs: «Πιστεύω πως ήμασταν από τις πιο σταθερές ομάδες. Δεν είχαμε πολλές αυξομειώσεις στην απόδοσή μας, παρά τους πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς που είχαμε. Το θέμα ήταν να ήμασταν έτοιμοι στα play offs. Εκεί ξεκινάς από το μηδέν, είτε έχεις πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα. Όπως είδαμε, δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Τρεις από τις τέσσερις έδρες έσπασαν, όπως είδαμε».



-το αν περίμενε το 19-11 της κανονικής περιόδου: «Δεν υπήρχαν τέτοιοι υπολογισμοί. Θέλαμε να είμαστε πρώτα στις οκτώ καλύτερες ομάδες και μετά να τα δώσουμε όλα για το Final Four. Ξέρω πως αν είμαστε καλά, στο μυαλό και στο σώμα, μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε».



-τη σειρά με την Εφές: «Ήταν μια πάρα πολύ σκληρή σειρά. Ούτε εμείς περιμέναμε ότι η Εφές θα παίξει τόσο σκληρό παιχνίδι, γιατί έδειξε άλλα στοιχεία όλη τη χρονιά, ένα πιο ελεύθερο παιχνίδι. Θέλησε να μας ματσάρει στο δικό μας παιχνίδι, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να αντιδράσουμε. Έγινε μια καταπληκτική σειρά και περάσαμε».



-το στόχο στο Final Four: «Έχουμε στο μυαλό μας το πρώτο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε το τέλος. Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι στον ημιτελικό. Έχουμε χάσει δύο φορές από την ΤΣΣΚΑ στην κανονική περίοδο. Έχουμε το know-how των Final Four και εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς, να πάμε εκεί και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».



-το πού θα κριθεί ο ημιτελικός: «Πιστεύω τα κλειδιά είναι Λάθη, επιθετικά ριμπάουντ και να περιορίσουμε τα δύο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ, τον Ντε Κολό και τον Τεόντοσιτς».