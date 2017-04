Με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών η «Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών». Από τις 19 έως τις 29 Ιουνίου, θα υλοποιηθούν εντατικά διεπιστημονικά Σεμινάρια, τα οποία θα απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές.

Τα Σεμινάρια θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα από διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες και έχουν ως στόχο τη διαχρονική και συγχρονική μελέτη και διδασκαλία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της ιστορίας και των τρόπων με τους οποίους η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί στις πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Οι διδάσκοντες θα προσεγγίζουν το θέμα τους διεπιστημονικά, αντλώντας δηλαδή τόσο από τις ανθρωπιστικές όσο και από τις κοινωνικές επιστήμες. Τα Σεμινάρια συμπληρώνονται από εξειδικευμένο ερευνητικό εργαστήριο «workshop» ή επιπλέον διαλέξεις επισκεπτών Καθηγητών για θέματα τα οποία άπτονται της ευρωπαϊκής πολιτικής και πολιτισμικής επικαιρότητας.

Το πρόγραμμα και η ακαδημαϊκή λειτουργία της Δελφικής Ακαδημίας Ευρωπαϊκών Σπουδών επιβλέπεται από διεθνή Επιτροπή, αποτελούμενη από τους Καθηγητές:

Homi Bhabha (Harvard, Anne F. Rothenberg Professor of the Humanities, Director of the Mahindra Humanities Center),

Γιώργο Δερτιλή (École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris; Directeur d'études),

Peter Frankopan (Oxford, Senior Research Fellow at Worcester College, Oxford; Director of the Oxford Centre for Byzantine Research),

Michelle Lamont (Harvard, Robert I. Goldman Professor of European Studies, Professor of Sociology and African and African-American Studies at Harvard University; Director of the Weatherhead Center for International Affairs),

Spiros Pollalis (Harvard, Professor of Design, Technology and Management at the Harvard Design School),

Panagiotis Roilos (Harvard; George Seferis Professor of Modern Greek Studies and Professor of Comparative Literature; Ιδρυτής της Ακαδημίας και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής).

Με την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων, θα απονέμεται στους φοιτητές πιστοποιητικό φοίτησης στην Ακαδημία από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, όπου θα αναγράφονται οι τίτλοι των Σεμιναρίων και τα ονόματα των αντίστοιχων Καθηγητών.

Για την σημασία των Σεμιναρίων μίλησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, τονίζοντας: «Οι προκλήσεις και τα προβλήματα που έχει μπροστά της η Ευρώπη είναι μεγάλα. Αυτό που χρειάζεται είναι παιδεία, είναι νέες ιδέες και ανανέωση μέσα από τη γνώση των ανθρώπων που θα πάρουν στα χέρια τους την τύχη της. Η Περιφέρειά μας πρωτοπορεί και στηρίζει τόσο τη θέση της Ελλάδας σε μία δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση που εξελίσσεται, προσαρμόζεται και έχει ως επίκεντρο τους λαούς της, όσο και τους ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τα δεδομένα με κριτική σκέψη και τεχνογνωσία».

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δουν το πρόγραμμα των Σεμιναρίων αλλά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν για να συμπληρώσουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική σελίδα: https://www.eccd.gr/el/nea/delfiki-akadimia-eyropaikon-spoudon-me-ti-hrimatodotisi-tis-perifereias-stereas-elladas/

