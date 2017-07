Market Beat: Η άνοδος σε δοκιμασία, μια εβδομάδα γεμάτη γεγονότα εδώ και διεθνώς

Του Κώστα Ιωαννίδη

Καθόλου ήρεμο δεν φαντάζει το φετινό καλοκαίρι και οι προκλήσεις για αντίδραση προς τους θεσμικούς του ΧΑ συνεχίζονται. Εκτός της μετακύλησης θέσεων λόγω εκπνοής την Παρασκευή, επίκειται η αξιολόγηση της S&P για τη χώρα την ίδια μέρα. Μια νωρίτερα υπάρχει η δημοσίευση της έκθεσης για τη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας από το ΔΝΤ. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα για το τι πιθανώς θα περιλαμβάνει. Επίσης η αγορά περιμένει την κίνηση για την έκδοση πενταετούς ελληνικού ομολόγου που δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί σύντομα.

Με ασυνήθιστα για την εποχή αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα, η αγορά της Αθήνας συνέχισε τη γλυκιά άνοδο που την κατευθύνει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Οδηγώντας τις τιμές των βασικών δεικτών σε επίπεδα που είχαν να φανούν περισσότερο από δύο χρόνια. Την άνοδο της εβδομάδας κατά +2,27% για τον ΓΔ (+3,97% στο μήνα) και κατά +2,48% (+3,28% στο μήνα) του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, στήριξαν οι Τράπεζες του 25άρη με την ΠΕΙΡ στο +17,27% και +20% τον Ιούλιο, η ΕΤΕ με +5,44% και +10,51% τον Ιούλιο, η ΑΛΦΑ με +5,07% και 5,56% στο μήνα, η ΕΥΡΩΒ +3,21% και 5,10% τον Ιούλιο.

Από την αρχή της τέταρτης βδομάδας του Ιουνίου ειδοποιήσαμε: «Η εκτίμησή μας είναι ότι πλησιάζει η ώρα που θα συγκρουστεί ο μέσος όρος της αγοράς με τη ζώνη τιμών μεταξύ των 830 και των 857 μονάδων, στην οποία κινήθηκε επί περισσότερες από 15 συνόδους από τις 7 Μαΐου ως τις 4 Ιουνίου του ηρωικού 2015. Τώρα, οι τιμές των περισσότερων blue chip ωθούν τον ΓΔ σε αυτή τη ζώνη, από χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη μας στην στατιστική προϊστορία μας επιτρέπει να θεωρούμε πολύ πιθανή τη φάση συσσώρευσης, για αρκετές συνόδους. Όλες ίσως, στη διάρκεια της απουσίας μας για τις διακοπές του θέρους, ως το τέλος του μήνα. Το ενδιαφέρον των θεσμικών για τις τραπεζικές μετοχές απέκτησε σταθερότητα, σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα που ίσχυαν ως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου».

Την Παρασκευή μόλις, οι αγοραίοι έδωσαν στον ΓΔ τιμή στα επίπεδα των 857 μονάδων. Καταπατώντας τις θερινές «παραδόσεις», με πέντε συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες και μέσες ημερήσιες συναλλαγές πιο πάνω από το 100% του περυσινού Ιουλίου. Βέβαια μέρα από μέρα διέφερε και πιθανά αυτή η δραστηριότητα, σε λίγο, να κατεβάσει ταχύτητα. Αν οι αλλαγές στη φρουρά των ξένων θεσμικών ήταν, όντως, το κίνητρο συμμετοχής στις συναλλαγές, με τις προσυμφωνημένες σε υψηλά επίπεδα για περίοδο «θερινής ραστώνης». Το κλίμα στη βδομάδα σφραγίζει η έκθεση του ΔΝΤ.

Υπάρχουν πολλές σχολές εκτίμησης της τάσης σε μια αγορά και στο ΧΑ αυτή την εποχή δοκιμάζεται η ευθυκρισία των επενδυτών, κύρια μεταξύ των επαγγελματιών της αγοράς. Οι εγχώριοι αναλυτές είναι χωρισμένοι σε τρεις ομάδες. Η πρώτη θεωρεί την κίνηση ως τις 857 μονάδες υπερβολική, γιατί επιτελέστηκε με τζίρους που άλλοτε εκπλήρωναν τις προϋποθέσεις που θεωρούσαν εκ των ουκ άνευ οι αναλυτές και άλλοτε ήσαν κατώτεροι. Κυρίως όμως οι επιφυλάξεις προήλθαν επειδή, μετά το Eurogroup του Ιουνίου, δεν υπήρξε μια εξέλιξη καταλυτικού χαρακτήρα που θα δικαιολογούσε την αλυσίδα των ανοδικών εβδομάδων. Αυτοί αναγνωρίζουν το melt-up της αγοράς, τονίζοντας ότι η συνέχεια στην άνοδο αναγκάζει, κατά κάποιο τρόπο, αρκετούς ενεργούς επενδυτές να επανατοποθετούνται παρά το αίσθημα της βραχυχρόνιας ανοδικής πληρότητας.

Φυσικά με αυτή τη θεώρηση προτρέπουν σε επιφύλαξη γιατί περιμένουν μια σκληρή ξαφνική διόρθωση χωρίς κάποια μεγάλη είδηση που πιθανά να εγκλωβίσει τους επενδυτές με αργά ανακλαστικά. Για την ώρα πάντως αυτοί μάλλον πουλάνε θέσεις μόλις το κλίμα στην αγορά συννεφιάζει.

Η επόμενη ομάδα αποτελείται από τους μετριοπαθώς αισιόδοξους που αναγνωρίζουν ότι η μείωση του country risk έχει πραγματική βάση και καθιστά τις μετοχές του ΧΑ που πιέστηκαν χρόνια από αυτό γοητευτικές με βάση τα μοντέλα που χρησιμοποιούν οι ξένοι θεσμικοί. Συναρτούν τη συνέχεια στην άνοδο από το διεθνές κλίμα, το οποίο είναι θετικότατο, από την ώρα που οι αναλυτές διαπίστωσαν ομαδικά πως η Fed έλαβε υπόψη την εξασθένιση των πληθωριστικών πιέσεων και την αδυναμία των ρυθμών ανάπτυξης να καλπάσουν, με την βοήθεια των μεταρρυθμίσεων Τραμπ, που φαίνεται να αργούν.

Υπάρχουν και οι αισιόδοξοι χωρίς επιφύλαξη, εκτός μιας απροσδόκητης ανατροπής της εικόνας της ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης, λόγω ξαφνικής εμφάνισης κάποιου ξεχασμένου «μαύρου κύκνου». Αθροίζοντας σωστά τα στατιστικά δεδομένα που τονίζουν την ποιοτική αλλαγή που έχει συμβεί εκτιμούν ότι: «Τα καλά νέα στο Χ.Α. δεν περιορίζονται μόνο στις αποδόσεις αλλά έχουν και αντίκρισμα στις μέσες ημερήσιες συναλλαγές οι οποίες είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τον περυσινό Ιούλιο, φέρνοντας πλέον τον μέσο όρο στα επίπεδα της περυσινής χρονιάς (60,5 εκατ. ευρώ) μετά από ένα πολύ αναιμικό ξεκίνημα στο α’ τρίμηνο (-42%)». Θεωρούν επίσης κίνητρο για συμμετοχή τη διαφαινόμενη έξοδο της Ελλάδας στις Αγορές καθώς και την αναχρηματοδότηση παλαιών χρεών με σχετικά χαμηλότερα επιτόκια, ως βάση για την εκτίμηση μικρότερου κόστους μετοχικού κεφαλαίου και άρα υψηλότερες αποτιμήσεις. Επειδή μειώθηκε το ασφάλιστρο κινδύνου.

Τα εταιρικά αποτελέσματα θα δώσουν κατεύθυνση στα χρηματιστήρια

Ποιο «sell in May and go away», φέτος, στο ξεκίνημα των ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, οι επαγγελματίες διαχειριστές οδήγησαν σε ρεκόρ υψηλών τους δείκτες του φάρου της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς. Ο χαρακτηρισμός «φάρος» επιβεβαιώθηκε απόλυτα στις επιδόσεις των χρηματιστηριακών δεικτών αυτή τη βδομάδα. Κανένας δεν εμφάνισε υποχώρηση, ενώ παράλληλα εμφάνισαν άνοδο και τα ομόλογα, αφού υποχώρησαν οι αποδόσεις τους στις τελευταίες συνεδρίες.

Η μεγάλη εικόνα μπορεί να αποτυπωθεί ως ακολούθως: Στην Ουάσιγκτον πολλές εξελίξεις προκαλούν για την ώρα αδιέξοδα και ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζει έλεγχο για ζητήματα που αφορούν στην προεκλογική περίοδο. Οι αποτιμήσεις των μετοχικών αξιών εντούτοις, βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα μετά από την οικονομική κρίση του 2008, που οδήγησε τον Μάρτιο του 2009 στον πυθμένα τους Dow και S&P500, με τον τελευταίο να σταματά την πτώση του στις 666 μονάδες.

Οι traders, οδήγησαν όλο το φάσμα των χρηματιστηριακών δεικτών σε άλλη μια θετική εβδομάδα στις ΗΠΑ, με το δείκτη αναφοράς σε ένα νέο ρεκόρ υψηλών. Ήταν το 25ο στο τρέχον έτος. Ο S&P 500 πρόσθεσε 1,4% εμφανίζοντας την καλύτερη εβδομαδιαία μεταβολή από τον Μάιο, ο Dow Jones Ind. Av. αναρριχήθηκε για έκτη εβδομάδα στις επτά και ο Nasdaq 100 έδωσε την καλύτερη φετινή του εβδομαδιαία απόδοση. Ο δείκτης μεταβλητότητας γνωστός και ως VIX, έφθασε στο 9,51, που είναι χαμηλό 24 ετών, μειούμενος κατά 15%.

Η εβδομάδα σε αριθμούς

Στην δεύτερη χρηματιστηριακή εβδομάδα του Ιουλίου και του δεύτερου εξάμηνου, ο S&P 500, κλείνοντας στις 2459,27 μονάδες, είχε επίδοση +1,41% και στο 2017 εμφάνισε κέρδη +9,85%. Ο Dow, με μεταβολή +1,04%, έκλεισε στις 21.637,74 μονάδες, στο 2017 απέδωσε +9,49%. Ο S&P400 ενισχύθηκε +1,03% με επίδοση στο 2017 +6,31%, ανάλογα ο Russell 2000 της μικρής κεφαλαιοποίησης, με μεταβολή +0,92%, εμφάνισε στο έτος επίδοση +5,28%. Ο δε Nasdaq, με άνοδο +2,59%, διαμόρφωσε κέρδη στο 2017 στο +17,26%.

Ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά, κατά +1,33%, με την απόδοσή του για το 2017 στο +6,60%. Ομοίως το πετρέλαιο ανέβηκε +5,30%. Στο 2017 χάνει -13,38%.

Ο FTSE100 του Λονδίνου κέρδισε +0,37% στη βδομάδα και ενισχύεται πλέον, στο 2017, +3,30%. Ο DAX ενισχύθηκε +1,96%, με απόδοση στο 2017 +10,02%, ανάλογα ο CAC είχε εβδομαδιαία μεταβολή +1,75%, με απόδοση +7,67% την τρέχουσα χρονιά. Ο δείκτης IBEX της Ισπανίας ανέβηκε +1,59% και στο 2017 απέδωσε +13,93%. Ο δείκτης FTSE MIB στην Ιταλία με μεταβολή +2,27% στο 2017 κερδίζει +11,74%. Ο Bovespa της Βραζιλίας εκτινάχθηκε +5,00%, και στο 2017 κερδίζει +8,65%, ενώ ο Bolsa του Μεξικού κερδίζοντας +2,20%, έχει επίδοση στο 2017 +12,09%.

Ο Nikkei με μεταβολή +0,95%, στο 2017 εμφάνισε άνοδο +5,26%. Ο δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα είχε μεταβολή +1,46%, και επίδοση για το 2017 +19,16%. Ο δείκτης Sensex στην Ινδία ανέβηκε κατά +2,10%, στο 2017 κατάφερε να κερδίζει +20,26%. Στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ανέβηκε +4,14% και στο 2017 κατέληξε με κέρδη +19,95%. Άνοδος +0,14% για τον δείκτη του χρηματιστηρίου της Σαγκάης SSE Comp. Ind., με επίδοση στο έτος +3,83%.

Στο προηγούμενο σχόλιο ειδοποιήσαμε πως οι εταιρίες τεχνολογίας δεν είπαν την τελευταία τους κουβέντα για το τρέχον έτος και δικαιωθήκαμε άμεσα. Ωστόσο, οι πρώτες ανακοινώσεις κερδοφορίας, με παγκόσμιο ενδιαφέρον, αφορούσαν στις τράπεζες. Αυτό που αξίζει αναφοράς είναι ότι τα κέρδη που θα ανακοινωθούν έχουν την παραδοσιακή σημασία τους, αλλά οι αγοραίοι βρίσκονται σε «αναζήτηση οδηγιών».

Οι εταιρικές προσδοκίες διαφωτίζουν

Καθώς τα εταιρικά κέρδη αρχίζουν να δημοσιεύονται, είναι ώρα οι εταιρίες των ΗΠΑ να δείξουν στους επενδυτές για τι ύψους αποδόσεις πληρώνουν, αγοράζοντας τις μετοχές τους. Οι προσδοκίες για κέρδη, ο ακρογωνιαίος λίθος των κινήτρων πολλών «ταύρων», είναι στα υψηλότερα επίπεδα στην ιστορία, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές. Αυτοί περιμένουν πολλά, κύρια στον τομέα των επιχειρηματικών προσδοκιών για τη χρονιά και την επόμενή της, από τις διοικήσεις των εταιρειών,.

Μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, οι CEOs των εταιρειών του S&P 500 δίσταζαν να μιλήσουν για μελλοντική ανάπτυξη. Ο τρέχων ετήσιος μέσος όρος του αριθμού των εταιρειών που εξέδωσαν καθοδήγηση για την μελλοντική τους κερδοφορία έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2000, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg που συνέταξε η Bank of America. Υπάρχουν αρκετοί πλέον, που θεωρούν ότι η αισιοδοξία που τροφοδότησε τις τραπεζικές μετοχές μετά την εκλογή του Donald Trump, αρχίζει να ξεθωριάζει.

Στα επιχειρήματά τους περιλαμβάνουν το δεδομένο ότι η JPMorgan ψαλίδισε τις προοπτικές ανάπτυξης δανείων και εισοδημάτων από τόκους, κατά το δεύτερο εξάμηνο, ενώ η Wells Fargo ανακοίνωσε μείωση των χορηγήσεων που εξέπληξε ορισμένους αναλυτές. Η Citigroup Inc. υπέφερε από την απόσπαση λιγότερων εσόδων από εμπορικές συναλλαγές όσο και από τους πελάτες της για τις συναλλαγές στην κεφαλαιαγορά, που απομακρύνθηκαν λόγω των αδιεξόδων στη δραστηριότητα του Κογκρέσου.

Όλες, πλην δύο, από τις 24 εταιρείες του KBW Bank Index, οι οποίες εμφάνισαν άνοδο μετά την νίκη του Trump τον Νοέμβριο, υποχώρησαν την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη. Οι επενδυτές, αφού εξέτασαν τα τριμηνιαία κέρδη που ήταν ανώτερα από τις αγοραίες εκτιμήσεις, θεώρησαν ότι η αδράνεια της Ουάσιγκτον εξουδετερώνει τις θετικές προοπτικές της χρηματοπιστωτικής βιομηχανίας. Οι επικεφαλής της Citigroup δήλωσαν ότι δεν ήταν ποτέ λογικό, να περιμένουμε από τον Trump και το Κογκρέσο υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, να προωθήσουν γρήγορα μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Jamie Dimon εξέφρασε έμμεσα την απογοήτευσή του. «Θα μπορούσε να σημειωθεί πολύ ισχυρότερη ανάπτυξη εάν υπήρχαν πιο έξυπνες αποφάσεις και λιγότερα αδιέξοδα».

Με βάση τα τυπικά κριτήρια, οι τράπεζες έχουν πάει καλά. Η JP Morgan συνέλλεξε κέρδη ύψους 26,5 δις δολαρίων κατά τους τελευταίους 12 μήνες, τα περισσότερα, στην ιστορία, που συγκεντρώθηκαν από οποιαδήποτε σημαντική τράπεζα των ΗΠΑ. Ενώ τα αποτελέσματα από τον τομέα των χρηματιστηριακών συναλλαγών που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή ήταν χειρότερα από τα εκτιμώμενα από την πλευρά των αναλυτών, τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου αποτελούν ρεκόρ.

Πληθαίνουν οι απαισιόδοξοι

«Ο πιστωτικός κύκλος που ενισχύθηκε από την χαλαρή νομισματική πολιτική έχει κορυφωθεί και υπάρχει μια γενικευμένη επιβράδυνση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας και του λιανικού εμπορίου.» , Σημείωσε ο Odey σε επιστολή προς τους επενδυτές. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες υποχωρήσεις της δραστηριότητας μετά από την οικονομική κρίση, οι κεντρικές τράπεζες δεν ανταποκρίνονται στην εξασθένιση με την εκτύπωση περισσότερων χρημάτων. Αυτή τη φορά κάνουν το αντίθετο που είναι πιθανό να επιδεινώσει την αρνητική τάση. Όλα αυτά δεν αντιστοιχούνται με το γλέντι που επικρατεί στις χρηματιστηριακές αγορές. Όταν εξετάζω την κίνηση από την εκλογή του Trump, διαπιστώνω ότι πρόκειται για τον περίπατο ενός μεθυσμένου ανθρώπου». Εγραψε ο διευθυντής του hedge fund Odey Asset Management με έδρα το Λονδίνο.

Ο Jim Grant, ιδρυτής και συντάκτης της Grant’s Interest Rate Observer, δήλωσε ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι επί του παρόντος υπερτιμημένη και οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν εισάγουν φρέσκο χρήμα. «Υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος από την επιδιωκόμενη ανταμοιβή στην αγορά. Υποστηρίζω ότι οι μετοχές, στα σημερινά επίπεδα, είναι ανησυχητικά υψηλά. Θα έλεγα ότι τα επιτόκια είναι ανησυχητικά χαμηλά ... Δήλωσε στην Μαρία Μπαρτιμόμο του FOX Business. Υποστήριξε επίσης ότι ενώ η Fed φαίνεται να ξεκινά τη μείωση στον ισολογισμό της ύψους 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, οι προσπάθειες εξομάλυνσης των επιτοκίων ενδέχεται να αποτύχουν, επειδή η Fed θα αναγκαστεί να αντιδράσει σε εξωτερικά γεγονότα. Γιατί μερικές φορές υπερεκτιμούμε το βαθμό στον οποίο η δημόσια πολιτική οδηγεί τα γεγονότα και υποτιμούμε το βαθμό στον οποίο τα γεγονότα θέτουν την ατζέντα της δημόσιας πολιτικής.

Οι αισιόδοξοι διαπιστώνουν

Ακόμα και οι «εκ παραδόσεως αισιόδοξοι» όπως ο Dr Ed Yardeni ομολογούν: «Είναι πολύ ασυνήθιστο να βλέπουμε μια τέτοια σταθερότητα, στις επιχειρηματικές προσδοκίες. Αυτή η σταθερότητα, παρά τη μακρά ιστορία υπερβολικά αισιόδοξων εκτιμήσεων που αναθεωρούνται προς τα κάτω όλα και συχνότερα, μπορεί να αποδοθεί στις προσδοκίες για μείωση του εταιρικού φόρου που θα ισχύσει το 2018. Πιο πιθανή εξήγηση για την σταθερότητα των προσδοκιών, μέχρι στιγμής φέτος, είναι ότι η παγκόσμια οικονομία δείχνει σημάδια βελτίωσης. Αυτό εξηγεί ασφαλώς γιατί τόσο τα μελλοντικά κέρδη των εισηγμένων στους S&P 500, S&P 400 και S&P 600, τα οποία θα ενισχυθούν άμεσα από μια φορολογική περικοπή, όσο και τα μελλοντικά έσοδα, τα οποία δεν θα επηρεαστούν άμεσα, συνεχίζουν να αυξάνονται σε επίπεδα ρεκόρ».

Όσο διατηρείται η φθηνή ρευστότητα και οι προσδοκίες για τις μεταρρυθμίσεις Τραμπ, οι ισχυροί θεσμικοί αισθάνονται άνετα με τα υψηλά επίπεδα των αποτιμήσεων. Με τα απαραίτητα rotations θα συνεχίζουν το melt-up ως την ώρα που θα αισθανθούν ότι η ύφεση είναι προ των πυλών. Θεωρούν δε ότι το πλήθος των δεικτών που διαθέτει η πιο διαφανής οικονομία του πλανήτη, δεν θα τους καθησυχάσει παραπλανητικά.

Οι μετοχές αυτές υπερ-απέδωσαν στη βδομάδα και στο μήνα, όπως και άλλα δυο blue chip με κέρδη αρκετά πάνω από το μέσο όρο, ήτοι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ με +4,09% και 22,76% στο μήνα και η ΜΥΤΙΛ με +5,68% και 5,81% τον Ιούλιο. Βοήθεια στην άνοδο των δεικτών προσέφεραν επίσης οι ΤΙΤΚ +2,93%, ΕΧΑΕ +2,55%, ΜΟΗ +1,82%, ΟΤΕ +1,79%, ΟΛΠ +1,74%, ΕΕΕ +1,35%, και ΕΛΠΕ +0,74%. Ωστόσο στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, οι πιέσεις, που επικράτησαν σε ορισμένες συνόδους, επέφεραν στον FTSEM εβδομαδιαία πτώση -0,31%. Οι εγχώριοι αναλυτές απέδωσαν την αυξημένη δραστηριότητα σε κινήσεις που αφορούν περισσότερο σε αναδιάρθρωση του πλήθους των ξένων θεσμικών που συμμετέχουν στο ΧΑ, παρά σε αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων. Η πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων συνεχίστηκε και οι διεθνείς εξελίξεις επί του κρατικού χρέους είναι ευνοϊκές, σύμφωνα με την αντίδραση των fund managers στη ρητορική της επικεφαλής της Fed και τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η εβδομάδα ξεκίνησε και τελείωσε με τζίρους κάτω των 50 και 70 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αλλά στις τρεις ενδιάμεσες συνόδους ξεπέρασαν τα 100 εκατ., με αποτέλεσμα να ορίσουν μέσο τζίρο εβδομάδας στα 88 εκατ. περίπου, ενώ των πακέτων ανήλθε στα 11,65 εκατ. ευρώ. Είναι ασυνήθιστα μεγάλα επίπεδα, για καλοκαίρι με δυο καύσωνες ως τώρα, και τους εγχώριους αναλυτές να επιμένουν πως για να υπάρξει συνέχεια στην άνοδο μετά το Eurogroup του Ιουνίου, είναι απαραίτητη μια είδηση καταλυτικής ισχύος.

Τη Δευτέρα, μετά από πιέσεις την Παρασκευή, οι θεσμικοί έδειξαν αποφασισμένοι να κρατήσουν σε θετικό πεδίο ΓΔ και Δείκτη Τραπεζών από την έναρξη ως το πέρας. Δηλώνοντας έμμεσα ότι η «καλή εβδομάδα από την αρχή της φαίνεται». Η στατιστική εικόνα στο ΧΑ βελτιώθηκε, όπως αποκάλυψε το πλήθος των ανοδικών (15 από 3) blue chip έναντι των καθοδικών (6 από 9) με τέσσερα αμετάβλητα. Ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,76% και έφθασε στις 843,83 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2182,42 με μεταβολή +0,79%. Τους ώθησαν κυρίως, τα κέρδη των Τραπεζών +2,17%, των εταιριών Τεχνολογίας +1,78%, Κατασκευές Υλικά +1,72% και των Χρ/μικών Υπηρεσιών +1,46%. Την Τρίτη είχαμε μια ψευτο-ανοδική συνεδρία, με εκτίναξη του τζίρου. Ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +0,06% και ο 25άρης εμφάνισε μεταβολή +0,20% αλλά η συνολική κεφαλαιοποίηση έπεσε. Με κέρδη που διατήρησαν τα ανοδικά πρόσημα στο ΧΑ, έκλεισαν οι δείκτες των Τραπεζών +1,95%, Χρ/μικών Υπηρεσιών +0,53%, Πρώτων Υλών +0,48% και Πετρελαίου Αερίου +0,45%. Αλλά υπολογίσιμες ήταν οι απώλειες των εταιριών Ακίνητης Περιουσίας -3,45%, Τεχνολογίας -1,99%, Προσωπικά Οικιακά Είδη -1,43% και Εμπορίου -1,06%.

Η προτελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ήταν η καθοριστικότερη για τη μεταβολή της εβδομάδας και ήρθε με αυξημένους όγκους, μετά από την οριακή πτώση της Τετάρτης. Η στατιστική εικόνα την Πέμπτη βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών blue chip (19 από 7) έναντι των καθοδικών (5 από 17) με ένα αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο, είχαν άνοδο 30 από 11 την προηγούμενη σύνοδο, και 1 ήταν αμετάβλητη. Άρα, οι 9 από 28 ήταν πτωτικές. Στα 114,061 από 112,215 εκατ. του τζίρου, αυτός των τραπεζών του 25άρη ήταν πάνω από το 60%. Τους βασικούς δείκτες επηρέασαν τα κέρδη των εταιριών Τεχνολογίας +3,23% από -0,25% την Τετάρτη, Πρώτων Υλών +2,43% από -1,67%, Τραπεζών +2,32% από +0,20%, Τροφίμων Ποτών +2,19% από +1,00%, Τηλεπικοινωνιών +2,01% από -0,10%, Εμπορίου +1,82% από -0,65%, Βιομηχανικών Προϊόντων +1,57% από -2,24%, που δικαιολογούν τις ημερήσιες μεταβολές του 25άρη +1,45% από +0,02% στο διήμερο, ο ΓΔ +1,22% από -0,13%, και ο FTSEΜ +0,81% από -1,14%. Ο ΓΔ οδηγήθηκε στις 853,54 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2218,80.

Η μικρή άνοδος την Παρασκευή δεν συνοδεύτηκε από τους όγκους των προηγούμενων συνόδων, αλλά ήταν εκείνη που οι επενδυτές έδωσαν τιμές στο μέσο όρο πάνω στο μέγιστο της περιόδου Μαΐου Ιουνίου του 2015. Για πρώτη φορά στη βδομάδα, ο τραπεζικός δείκτης εμφάνισε πτώση της τάξης έστω του -0,2%, ενώ ο ΓΔ με άνοδο το τελευταίο ημίωρο και στις δημοπρασίες, οδηγήθηκε ψηλότερα +0,34% και έφθασε στις 856,47 μονάδες με τον 25άρη στις 2223,55 με μεταβολή +0,21%. Με υπολογίσιμα για το μέσο όρο κέρδη έκλεισαν οι δείκτες των εταιριών Πρώτων Υλών +3,55%, Τηλεπικοινωνιών +1,32%, Βιομηχανικών Προϊόντων +1,17%, Ακίνητης Περιουσίας +1,12% και Πετρελαίου Αερίου +0,64%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 66,195 και ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 80,011 εκατ. τεμάχια. Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ οδηγήθηκε στα 56,977 δις ευρώ από τα 55,970 δις που υποχώρησε την Τρίτη.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Στην δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου, είχαμε οριακή αύξηση της έκθεσης στα ΣΜΕ του 25άρη κατά 3,9%. Εμφανίστηκε μετριοπαθώς δυσοίωνη διάθεση για την τάση του δείκτη των blue chip. Ο όγκος των ΣΜΕ της σειράς, Ιουλίου, ανήλθε στα 1200 τη μέρα. Ο FTSE25 κατέληξε στις 2223,55 μονάδες με εβδομαδιαία μεταβολή +2,48%. Στα options του, ο λόγος των calls προς τα puts διαμορφώθηκε στο «φυσιολογικό» 1,8:1.

Οι όγκοι στα ΣΜΕ του δείκτη συνολικά, μειώθηκαν -22,85%, όταν οι ανοικτές θέσεις διαμορφώθηκαν σε 9.367 από 9.018. Ο μέσος όγκος της σειράς Ιουλίου, υποχώρησε στα 1201 από 1731 ΣΜΕ, ενώ της σειράς Αυγούστου ανήλθε στα 408 από 355 συμβόλαια ημερησίως και κατέληξε με 1123 από 949 ανοικτές θέσεις. Η εκκαθάριση του ΣΜΕ της κυρίαρχης σειράς, Ιουλίου, ορίστηκε στις 2217,50 μονάδες. Οι traders όρισαν προ-πορεία του 25άρη έναντι των ΣΜΕ, της τάξης των 6 μονάδων.

Παρατηρήσεις εγχώριων αναλυτών

Ο Απόστολος Μάνθος της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ

Αργά αλλά σταθερά και υπό 'τα τείχη του φόβου' μίας ξαφνικής καθοδικής διόρθωσης ο Γενικός Δείκτης έχει ανέβει σκαλοπάτι - σκαλοπάτι από τις 830 μονάδες προς το πολύ σημαντικό επίπεδο αντίστασης των 855 με 860 μονάδων, αναγκάζοντας με αυτό το τρόπο ανόδου αρκετούς ενεργούς επενδυτές να επανατοποθετούνται παρά το αίσθημα της βραχυχρόνιας ανοδικής πληρότητας.

Το ανοδικό πέρασμα από τις 860 μονάδες εάν συνοδευτεί με ισχυρότατο τζίρο συναλλαγών, μπορεί να "ξεκλειδώσει" το επόμενο διαγραμματικό επίπεδο ήπιας αντίστασης των 880 μονάδων. Επίπεδο όμως, που πιθανότατα βάση της γραμμικής διασταύρωσης τόσο του υπάρχοντος "Fibonacci Channel", όσο και των "Gann Fans" από τη βάση των 630 μονάδων, μπορεί να σταματήσει βραχυχρόνια την Αγορά, αποτυπώνοντας έτσι συνθήκες μερικών ρευστοποιήσεων.

Πάρα όμως τα όποια βραχυχρόνια καθοδικά "pullback", ο μεσοπρόθεσμος στόχος για το Γενικό Δείκτη έως τα τέλη του έτους παραμένει η περιοχή των 920 μονάδων.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης έχει προσεγγίσει το στόχο των 2215 με 2240 μονάδων, που είχαμε θέσει από τα μέσα του Ιουνίου μετά τη τμήση του τριγωνικού σχηματισμού στις 2080 μονάδες.

Πιθανή συνέχεια στην υπάρχουσα ανοδική τάση θα φέρει τον δείκτη, για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια, σε ένα ευρύ επίπεδο τιμών που εκτείνεται από τις 2240 μονάδες έως τις 2588 μονάδες, απόσταση, που φτάνει ποσοστιαία το +15%. Φυσικά η πραγματοποίηση μιας τέτοιας κίνησης για τον FTSE25 θα προκαλέσει έντονη χρηματιστηριακή ευφορία με ότι αυτό σημαίνει για τις μετοχές, που απαρτίζουν τον δείκτη.

Τέλος όσον αφορά τον Τραπεζικό Δείκτη, εάν επιβεβαιωθεί στις επόμενες συνεδριάσεις η ανοδική τμήση των 1120 μονάδων (με τουλάχιστον δύο κλεισίματα) θα ανοίξει το δρόμο για το επόμενο επίπεδο αντίστασης των 1240 μονάδων.

Αντιθέτως αδυναμία διακράτησης του εν λόγω επιπέδου, μπορεί να φέρει ένα 'αμφιβόλου ποιότητας' βραχυχρόνιο πτωτικό κύμα προς τη στήριξη των 1090 με 1080 μονάδων.

Ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Sec

Κάθε άλλο παρά υποτονική παραμένει η Ελληνική Αγορά στο μέσον του φετινού Καλοκαιριού. Κόντρα σε εποχικότητες, παραδόσεις και στατιστικά για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη και μάλιστα με συναλλαγές που κάθε άλλο παρά έλλειψη ενδιαφέροντος δηλώνουν.

Το φαινόμενο των πέντε συνεχόμενων ανοδικών εβδομάδων είχε παρατηρηθεί για τελευταία φορά το Σεπτέμβριο του 2013 όταν ο Γενικός Δείκτης είχε εμφανίσει αθροιστική απόδοση 15,5%. Τα καλά νέα στο Χ.Α. δεν περιορίζονται μόνο στις αποδόσεις αλλά έχουν και αντίκρισμα στις μέσες ημερήσιες συναλλαγές οι οποίες είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με τον περυσινό Ιούλιο, φέρνοντας πλέον τον μέσο όρο στα επίπεδα της περυσινής χρονιάς (60,5 εκατ. ευρώ) μετά από ένα πολύ αναιμικό ξεκίνημα στο α’ τρίμηνο (-42%)

Η διαφαινόμενη έξοδος της Ελλάδας στις Αγορές και η αναχρηματοδότηση της πενταετίας με σχετικά χαμηλότερα επιτόκια, έχει αυξήσει το ενδιαφέρον που πλέον δεν περιορίζεται μόνο σε Εμποροβιομηχανικούς τίτλους, αλλά περιλαμβάνει όλο το εύρος της μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Η επιχειρηματολογία για την μείωση του ασφάλιστρου κινδύνου πλέον, θα "πατήσει" σε ένα γεγονός χρηματοδότησης της Ελληνικής Δημοκρατίας που μπορεί να δικαιολογήσει μικρότερο κόστος μετοχικού κεφαλαίου και άρα υψηλότερες αποτιμήσεις.

Δεδομένης της ισχυρής κίνησης που είχε προηγηθεί στα μη Τραπεζικά "χαρτιά", η άνοδος βρήκε προθυμότερους εκφραστές στον Χρηματοοικονομικό χώρο, καθώς ακόμα και σε πρόσφατες ασκήσεις αποτίμησης το εύρος για το υποθετικό κόστος του μετοχικού κεφαλαίου έφθανε έως το υπερβολικό 18%.

Παράλληλα ένα μίγμα "συμπαθητικών" νέων που αφορά την μείωση του ELA και την επίσπευση των πωλήσεων συμμετοχών και άλλων παγίων (Grivalia Properties, King George, Avis, χαρτοφυλάκιο δανείων λιανικής) διατήρησε τον Τραπεζικό κλάδο ψηλά στην ειδησεογραφία, δίνοντας επιμέρους εναύσματα για "δράση" στο ταμπλό.

Τα συνεχή υψηλά των 28 μηνών διατήρησαν τον Γενικό Δείκτη σε υπερτιμημένες ζώνες στους βραχυπρόθεσμους ταλαντωτές, ενώ σε εβδομαδιαία διαγράμματα η εικόνα είναι ακόμα πιο πληθωρική. Μάλιστα σε περίοδο εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης έχει υπερβεί τον κινητό μέσο των 200 εβδομάδων για πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο του 2013.

Η συνθήκη των αυξημένων συναλλαγών ικανοποιήθηκε και η διάσπαση των 850 μονάδων ήρθε σε δύο χρόνους. Τα τεχνικά δεδομένα, πλέον, αρχίζουν και γίνονται πολύ αισιόδοξα καθώς ο μεσοπρόθεσμος ορίζοντας είναι ανοικτός μέχρι το επόμενο σημαντικό επίπεδο αντίστασης το οποίο έχει… τέσσερα ψηφία.

Από την άλλη πλευρά οι όποιες διορθώσεις, παρά τα συσσωρευμένα κέρδη από την αρχή της χρονιάς, εξαντλούνται σε πλάγιες, ή σχεδόν οριζόντιες κινήσεις, με μέγιστη διάρκεια δύο συνεδριάσεων που δεν χαλάνε τα διαγράμματα, αποφορτίζουν μερικώς την εικόνα και διατηρούν τα σήματα αγορών από τους κινητούς μέσους των 30 και 50 ημερών.

Η ερχόμενη εβδομάδα διατηρεί κάποιες πιθανότητες διόρθωσης, ωστόσο η έως τώρα πορεία δείχνει ότι η εκτόνωση των πιέσεων από την κατοχύρωση κερδών είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Την εβδομάδα που ξεκινάει είναι προγραμματισμένη η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (60.000 ομολογίες προς 1.000 ευρώ η μία) η οποία θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 17 Ιουλίου έως την Τετάρτη 19 Ιουλίου. Την Πέμπτη 20 Ιουλίου θα διεξαχθεί η τακτική συνάντηση άσκησης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στην Φρανκφούρτη, την οποία θα ακολουθήσει η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του διοικητή.

Την Παρασκευή λήγουν οι σειρές Παραγώγων για το μήνα Ιούλιο, ενώ την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί η πιστοληπτική αξιολόγηση από τον οίκο S&P (Β-, Σταθερή προοπτική).

Στις κυριότερες γενικές συνελεύσεις ξεχωρίζουν οι Καρέλιας (19/07) και ΔΕΗ (20/07) ενώ χωρίς το μέρισμα θα διαπραγματεύονται την επόμενη εβδομάδα οι ΟΛΠ ( €0,089 19/7) Entersoft (€0,13 20/7) και Φουρλής (€0,10 21/7).

Οι ασιατικές μετοχές σημείωσαν σήμερα Δευτέρα ένα νέο φετινό υψηλό, ενισχυμένες από την ισχυρότερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα, και τα στοιχήματα ότι τα άσχημα στοιχεία των ΗΠΑ θα κρατήσουν τη Federal Reserve επιφυλακτική σχετικά με τον περαιτέρω ρυθμό του περιορισμού των πολιτικών νομισματικής χαλάρωσης.

Τα blue chip της Κίνας αποκατέστησαν τις πρώτες απότομες απώλειες μετά από τα στοιχεία. Αφού έδειξαν ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, αυξήθηκε με ρυθμό ελαφρώς ταχύτερο από το αναμενόμενο 6,9% το δεύτερο τρίμηνο, χάρη στην ισχυρή βιομηχανική παραγωγή, τις λιανικές πωλήσεις και τις εξαγωγές.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Ιαπωνίας, επέκτεινε τα κέρδη του για να εμφανίσει άνοδο 0,4% μετά τις δυνατές ανακοινώσεις για την οικονομία της Κίνας. Οι ιαπωνικές αγορές έκλεισαν για διακοπές.

Οι μετοχές της Αυστραλίας, οι οποίες ξεκίνησαν την ημέρα σε αρνητικό έδαφος, ήταν 0,1% υψηλότερα, ενώ ο KOSPI της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 0,4%.

Ειδήσεις από το εσωτερικό

Ως «ένα ακόμη βήμα προς την κανονικότητα» περιέγραψε την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης του προγράμματος ο εκπρόσωπος του προέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, τονίζοντας ότι η έξοδος από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος σε συνδυασμό με την επανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη θεαματική αύξηση του τουριστικού ρεύματος και τη συνεχώς βελτιούμενη ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, επισφραγίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

«Είχε την φιλοδοξία να αλλάξει από την πρώτη μέρα τους κανόνες. Νομίζω γρήγορα κατάλαβε ότι δεν αρκεί ένας για να αλλάξει τους κανόνες, αλλά 18 ή 19», δήλωσε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ αναφερόμενη στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 στα τέλη του 2015 και η οποία επαναπροβλήθηκε την Κυριακή, στο πλαίσιο αφιερώματος για την επικεφαλής του ΔΝΤ. Όπως συμπλήρωσε η ίδια, ο κ. Τσίπρας «αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα ότι ήταν σε ένα συλλογικό παιχνίδι με μια Ευρωζώνη που είχε ήδη προδιαγεγραμμένους κανόνες».

Η Ελλάδα μπορεί να θέλει να βγει στις αγορές, αλλά ο Έλληνας καταναλωτής δεν θέλει να βγει στην αγορά τις Κυριακές, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης. Όπως σημείωσε σε δήλωσή του, «η κίνηση στην αγορά τη θεσμοθετημένη πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, για όσα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν, όχι μόνο δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά μάλλον ήταν πολύ κοντά σε μία κακή καθημερινή».

Για «σταθερή μείωση της ανεργίας» κάνει λόγο σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Real News, η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου. «Τον Απρίλιο του 2017 είχε μειωθεί στο 21,7% έναντι 23,6% τον Απρίλιο του 2016. Μέσα σε ένα 12μηνο δηλαδή είχαμε μείωση σχεδόν 2 ποσοστιαίων μονάδων και σήμερα βρισκόμαστε στα επίπεδα των αρχών του 2012. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή παρέλαβε την ανεργία κοντά στο 26,5%. Επίσης, το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων του πρώτου εξαμήνου του 2017 είναι θετικό κατά 256.000 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα», επισημαίνει.

Στην ανάγκη δημιουργίας περισσότερου εθνικού πλούτου, μέσα από ένα νέο εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο, στηριγμένο στις δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, στάθηκε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο αναπτυξιακό συνέδριο που οργανώνει στην Πάτρα η εφημερίδα «Πελοπόννησος».

«Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ιδιωτικά κεφάλαια και ισχυρές επιχειρήσεις, ούτε αρκεί μια οριακά θετική μεταβολή ΑΕΠ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.

«Οι τελευταίες εξελίξεις, τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της οικονομίας, δείχνουν ότι πράγματι περνάμε σε μία νέα σελίδα. Δουλειά μας είναι να σχεδιάσουμε το επόμενο διάστημα, από κοινού με όλους τους φορείς αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς, το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας». Τα παραπάνω επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, σε δηλώσεις του από την Πάτρα, προσερχόμενος στο 5ο αναπτυξιακό συνέδριο που οργανώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από Ελλάδα που πρέπει να το αξιοποιηθεί διαπιστώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας. «Είναι η στιγμή που πρέπει συζητήσουμε την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Πρέπει να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε σοβαρά τα επόμενα χρόνια της πατρίδας μας» τόνισε, μιλώντας στο 5ο αναπτυξιακό συνέδριο που οργανώνει στην Πάτρα η εφημερίδα «Πελοπόννησος». Όπως ανέφερε, τόσο η πρόσφατη συμφωνία, όσο και η προχθεσινή απόφαση για έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης έρχονται να αποδείξουν ότι μπαίνουμε σε πολύ κρίσιμη φάση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. «Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να βαδίσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης, αποφασιστικά και χωρίς πισωγυρίσματα […] Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει πρώτα βήματα στις αγορές, φαίνεται ότι είναι αποδοτική» πρόσθεσε.

Η κ. Ανδρονίκη Μπούμη ορίστηκε ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο δ.σ. της Eurobankσύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 343 - 13.07.2017), σε αντικατάσταση της κ. Χριστίνας Ανδρέου η οποία είχε γνωστοποιήσει την παραίτησή της στις 26 Μαΐου. Το δ.σ. της Eurobank ευχαριστεί την κ. Χριστίνα Ανδρέου για τη συμβολή της και δηλώνει ότι σε επόμενη συνεδρίασή του θα ενσωματώσει τη νέα εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. ως πρόσθετο μη εκτελεστικό μέλος αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3723/2008.

«Η διεθνής αγορά καπνικών σήμερα αλλάζει και αλλάζει για πάντα», τονίζει στη «Ν» ο κ. Χρήστος Τσόλκας, Vice President Sales Strategy της Philip Morris International. Και αυτό βασίζεται στο γεγονός πως τα προϊόντα δυνητικά μειωμένου κινδύνου φέρνουν μια νέα εποχή, όπου η καινοτομία αποκτά κεντρικό και ουσιαστικό ρόλο. «Είμαστε περήφανοι γιατί η PMI ηγείται αυτής της μεγάλης αλλαγής που, πέρα από εμάς ή τον κλάδο, αφορά την κοινωνία. Ανοίγουμε νέους δρόμους. Αναπτύσσουμε προϊόντα, όπως το IQOS, που σημειώνει ήδη μεγάλη επιτυχία σε περισσότερες από 25 χώρες, και στο τέλος του χρόνου θα διατίθεται σε 35 χώρες. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα αντικατάσταση του τσιγάρου.

Ειδήσεις από το εξωτερικό

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προτιμά να μην ανακοινώσει μία πιθανή ημερομηνία λήξης για το πρόγραμμά της αγοράς ομολόγων (QE), ώστε να διατηρήσει την ευελιξία της σε περίπτωση που οι προοπτικές αλλάξουν προς το χειρότερο, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές με γνώση της συζήτησης. Με το να μην ανακοινώσει πότε θα μηδενιστούν οι αγορές ομολόγων, η ΕΚΤ ελπίζει ότι θα υπογραμμίσει πως δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία του QE και πως οι όποιες αλλαγές θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από τα οικονομικά στοιχεία, με ιδιαίτερη έμφαση στους μισθούς, πρόσθεσαν οι πηγές.

Την προδικαστική διαδικασία εναντίον της Ελλάδας (και άλλων χωρών) για καθυστερήσεις ενσωμάτωσης κοινοτικών κανόνων στην εθνική νομοθεσία για πέντε συνολικά ζητήματα εκκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απειλώντας με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση εντός διμήνου. Πρόκειται για την καθυστέρηση ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας κανόνων που αφορούν τη θέσπιση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», την αποζημίωση των θυμάτων παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και τη μη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό, καθώς και για την καθυστέρηση ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας που υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.