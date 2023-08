Ένα άβαταρ προσφέρει ξανά επικοινωνία σε παράλυτη γυναίκα (βίντεο)

Σε ένα αποτέλεσμα βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας έφτασε ερευνητική ομάδα αποτελούμενη από επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο, του Πανεπιστημίου Μπέρκλι και ειδικούς της εταιρείας Speech Graphics. To 2005 η Αν Τζόνσον υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία μόλις 30 ετών που την άφησε παράλυτη και ανίκανη να επικοινωνήσει. Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποιώντας μια πειραματική μέθοδο επέτρεψε στην Τζόνσον να αποκτήσει επικοινωνία μέσω ενός… άβαταρ.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μία συσκευή εγκεφαλικής διεπαφής Brain-Computer Interface (BCI) η οποία μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα που παράγει ο εγκέφαλος σε ψηφιακά τα οποία μπορεί να διαχειριστεί ένα υπολογιστικό σύστημα. Οι ερευνητές τοποθέτησαν ηλεκτρόδια στο κέντρο ελέγχου του λόγου στον εγκέφαλο της ασθενούς. Αυτά κατέγραφαν τα ηλεκτρικά σήματα τα οποία αν δεν υπήρχε η ζημιά θα κινούσαν τους μύες στο σαγόνι, τα χείλη και τη γλώσσα. Στη συνέχεια τα ηλεκτρόδια μετέδιδαν τα σήματα αυτά σε έναν υπολογιστή στον οποίο ήταν ενσωματωμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που κατάφερε να μεταφράσει τα ηλεκτρικά σήματα παράγοντας περισσότερες από χίλιες λέξεις.

Το επόμενο βήμα ήταν να δημιουργηθεί μια φωνή η οποία να μοιάζει με αυτή της Τζόνσον και υπήρχαν για αυτό τον σκοπό διαθέσιμα κάποια δείγματα της φωνής της έτσι ώστε η τεχνητή φωνή να μοιάζει με την δική της. Αφού έγινε και αυτό τη σκυτάλη πήρε η Speech Graphics μια εταιρεία που δημιουργεί ρεαλιστικές animated εικόνες και έχει συμμετοχή στα πολύ δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια The Last of Us II και Halo Infinite. Η εταιρεία δημιούργησε ένα ψηφιακό alter ego της Τζόνσον, ένα άβαταρ που δίνει φωνή στις σκέψεις της ενώ επίσης το άβαταρ είναι σε θέση να εκφράσει και κάποια συναισθήματα της ασθενούς χωρίς χρειάζεται να λέει κάτι.

Όπως είναι ευνόητο η μέθοδος αυτή δίνει ελπίδες για να βγουν από την απομόνωση τους ασθενείς με τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας όσο η Αν Τζόνσον και παρουσιάζει τις θετικές πλευρές που έχει η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης.

Naftemporiki.gr