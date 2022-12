O Ελον Μασκ ανακοίνωσε ότι ψάχνει το «χαζό» άτομο που θα αναλάβει τη διοίκηση του Twitter

Δύο μέρες μετά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που οργάνωσε ο Ελον Μασκ στο Twitter ζητώντας από τους χρήστες να αποφασίσουν αν θέλουν να παραμείνει στην διοίκηση της εταιρείας και το αρνητικό για αυτόν αποτέλεσμα ο Αμερικανός μεγιστάνας με ανάρτηση του έκανε γνωστό ότι θα φύγει από την θέση του επικεφαλής της πλατφόρμας μόλις βρει τον «χαζό» που θα δεχτεί να αναλάβει την δουλειά. Ο Μασκ αναφέρει πάντως ότι θα συνεχίσει να διατηρεί εκείνος τον έλεγχο των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού και διαχείρισης των διακομιστών (servers) της πλατφόρμας.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022