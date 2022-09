Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε διεθνώς διωκόμενη για διαδικτυακές απάτες - Πώς δρούσε

Η συνεργασία αστυνομικών Υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις αυστριακές και ουγγρικές Αρχές, εκπροσώπους του Δικτύου ENFAST, αστυνομικούς της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Α.Ε.Α. και τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης να είναι σε συνεχή και άμεση επικοινωνία, είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη διεθνώς διωκόμενης γυναίκας.

Άμεσα συστήθηκε ειδική ομάδα έρευνας με αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων, οι οποίοι στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, απογευματινές ώρες της Παρασκευής, εντόπισαν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου πόλης και συνέλαβαν 26χρονη αλλοδαπή, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσαν δύο ευρωπαϊκά εντάλματα Σύλληψης από τις αυστριακές και ουγγρικές Αρχές, αντίστοιχα, για τα αδικήματα, κατά περίπτωση, της απάτης, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, πράξεις που τελέστηκαν κατά τα έτη 2016, 2017, 2018, 2020 και 2021.

Ειδικότερα, η 26χρονη, η οποία όπως προκύπτει από τις έρευνες αποτελεί μέλος εγκληματικής ομάδας, κατηγορείται για:

Διαδικτυακές επιθέσεις σε εταιρείες, όπου απέστελλε ψεύτικα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τροποποιημένα τιμολόγια, επιτυγχάνοντας μεταφορές χρημάτων σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του κυκλώματος. Επεμβαίνοντας σε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ δύο μερών, μπορούσε να αποσπάσει ή να αλλάξει πληροφορίες, αποκομίζοντας συνακόλουθα παράνομο περιουσιακό όφελος (μέθοδος Business Email Compromise - B . E . C . «Man in the middle M . I . T . M .»).

Διαδικτυακές απάτες με δημιουργία ψεύτικων προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου με ερωτικό πρόσχημα προφασιζόταν επείγουσα οικονομική ανάγκη, ενώ υποσχόταν ψευδώς έντοκη επιστροφή χρημάτων, αποσπώντας με τον τρόπο αυτό χρηματικά ποσά από τους παθόντες (τύπος απάτης «Love Scam - Romance Scam»).

Το συνολικό χρηματικό ποσό που κατάφερε να αποσπάσει παράνομα, μαζί με τους συνεργούς της, ανέρχεται σε 323.000 ευρώ, το οποίο αποσπασματικά μεταφέρθηκε σε πολυάριθμους λογαριασμούς τραπεζικών καταστημάτων σε Αυστρία, Φινλανδία, Νορβηγία και Κίνα, που εκδόθηκαν από την ίδια ή τη μητέρα της με χρήση πλαστών δελτίων ταυτότητας.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.