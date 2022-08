MTV VMA 2022: Βραβεία, «διαστημική» εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ και «λογοκρισία» για τους Maneskin

Η φετινή απονομή των MTV Video Music Awards πραγματοποιήθηκε χθες στο Νιου Τζέρσεϊ χαρίζοντας στους θεατές μερικές αξέχαστες στιγμές.

Μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η 11 δευτερολέπτων εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ ως αστροναύτης. Συγκεκριμένα, το πρόσωπο του ηθοποιού τοποθετήθηκε ψηφιακά πάνω σε μια διαστημική στολή, λέγοντας πως είναι και πάλι διαθέσιμος «για γενέθλια, γάμους, αγρυπνίες, πραγματικά ό,τι χρειαστεί. Χρειαζόμουν τη δουλειά». Η χθεσινή εμφάνιση του ηθοποιού, ήταν η πρώτη μετά τη δικαστική νίκη του, απέναντι στην πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Μια από τις στιγμές που προκάλεσαν αντιδράσεις στα Social Media, ήταν η εκκεντρική εμφάνιση του Damiano David των Maneskin. Η αντίδραση της παραγωγής ήταν άμεση, κόβοντας μεγάλο μέρος της εμφάνισης των νικητών της Eurovision.

MTV

Όταν οι Ιταλοί ανέβηκαν στη σκηνή, δεν προκάλεσαν μόνο το αναμενόμενο ντελίριο στο κοινό αλλά αιφνιδίασαν και τους σκηνοθέτες που «λογόκριναν» την perfomance της μπάντας που μόλις είχε αρχίσει να ερμηνεύει την επιτυχία Supermodel.

Με το που ξεκίνησε το κομμάτι, το τοπ της μπασίστριας Victoria De Angelis έπεσε, αποκαλύπτοντας το στήθος της. Οι κάμερες στράφηκαν στα άδεια καθίσματα και, αντί για την μπάντα στη σκηνή, οι τηλεθεατές έβλεπαν καρέκλες για περίπου 40 δευτερόλεπτα.

BRENDAN MCDERMID / REUTERS /BRENDAN MCDERMID

Η 22χρονη μουσικός δεν αιφνιδιάστηκε και συνέχισε να παίζει μπάσο, συνοδεύοντας στο ρυθμό το υπόλοιπο συγκρότημα.

Τηλεθεατές που δεν γνώριζαν τι έχει συμβεί, διαμαρτυρήθηκαν για τα άκυρα πλάνα των καθισμάτων, γράφοντας τα παράπονά τους στο twitter. Άλλοι πάλι απλώς περιορίστηκαν στο να αποθεώσουν το αποκαλυπτικό παντελόνι του Damiano.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Maneskin κέρδισαν το βραβείο Moon Person για το Best Alternative μουσικό βίντεο I Wanna Be Your Slave.

Οι Eminem και Snoop Dogg παρουσίασαν το καινούριο τους τραγούδι με τίτλο From D 2 the LBC μέσω Metaverse, ενώ η Nicki Minaj αναφέρθηκε στον Michael Jackson, τη Whitney Houston και στα σοβαρά ψυχικά θέματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα αγαπημένα είδωλα του κοινού.

Στο διαγωνιστικό μέρος, μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Τέιλορ Σουίφτ η οποία απέσπασε το βραβείο Βίντεο της Χρονιάς για το All Too Well: The Short Film. Κατά την παραλαβή μάλιστα του βραβείου της, η ποπ σταρ αποκάλυψε ότι το νέο της άλμπουμ, με τίτλο Midnights, θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.

Οι Red Hot Chili Peppers ανέβηκαν στη σκηνή ως αποδέκτες του βραβείου Global Icon αφού τους προλόγισαν οι Cheech & Chong ως την «αγαπημένη τους μπάντα όλων των εποχών». Το συγκρότημα – το οποίο αποτελείται από τους Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith και John Frusciante – ερμήνευσε πολλά τραγούδια όπως το κλασικό τους “Can’t Stop” από το άλμπουμ του 2002 “By the Way” και την πρόσφατη επιτυχία τους “Black Summer”, το οποίο κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο ροκ μουσικό βίντεο.

Η Madonna, η οποία είναι η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του MTV με 20 νίκες, έγινε η μόνη καλλιτέχνης που έλαβε υποψηφιότητα σε κάθε ένα από τα VMA για πέντε δεκαετίες. Κέρδισε την 69η υποψηφιότητά της για το 14ο στούντιο άλμπουμ της «Madame X».

Βίντεο της χρονιάς

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)

Καλλιτέχνης της χρονιάς

Bad Bunny

Τραγούδι της χρονιάς

Billie Eilish - Happier Than Ever

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Dove Cameron

Άλμπουμ της χρονιάς

Harry Styles – Harry’s House

Καλύτερο ποπ

Harry Styles – As It Was

Καλύτερο χιπ χοπ

Nicki Minaj ft. Lil Baby - Do We Have A Problem?

Καλύτερο ροκ

Red Hot Chili Peppers - Black Summer

Καλύτερο alternative

Maneskin - I Wanna Be Your Slave

Καλύτερη συνεργασία

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby

Καλύτερο λάτιν

Anitta - Envolver

Καλύτερο R&B

The Weeknd – Out of Time

Καλύτερο K-POP

Lisa - Lalisa

Video for Good

Lizzo – About Damn Time

Καλύτερη Metaverse Εμφάνιση

Blackpink The Virtual | PUBG

Καλύτερη σκηνοθεσία

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)

Καλύτερα οπτικά εφέ

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby

Καλύτερη χορογραφία

Doja Cat – Woman

Καλύτερη φωτογραφία

Harry Styles – As It Was

Καλύτερη επεξεργασία

Rosalía – Saoko

Global Icon Award

Red Hot Chili Peppers

Video Vanguard Award

Nicki Minaj

Καλύτερο μεγάλου μήκους βίντεο

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor Version)

Καλύτερο Αrt Direction

Lil Nas X, Jack Harlow – Industry Baby