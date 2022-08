«House of the Dragon»: Το prequel του GoT επιστρέφει για 2η σεζόν

Το «House of the Dragon», το prequel του «Game of Thrones», ανανεώθηκε επίσημα για τη 2η σεζόν. Ο Ryan Condal, ο οποίος συνδημιούργησε το «House of the Dragon» με τον George R.R. Martin, συγγραφέα του βιβλίου «A Song of Ice and Fire» που ενέπνευσε την επική σειρά φαντασίας «Game of Thrones» του HBO, είπε σε πάνελ του Comic-Con Hall τον Ιούλιο ότι υπάρχει μία γραμμή στον προϋπολογισμό στήριξης της 2ης σεζόν.

Τα καλά νέα όμως έφτασαν χθες αφού το HBO ανέφερε αριθμούς ρεκόρ για το «House of the Dragon», το οποίο έκανε πρεμιέρα την Κυριακή και συγκέντρωσε 9,986 εκατομμύρια θεατές σε πλατφόρμες στις ΗΠΑ.





Η τηλεθέαση του πρώτου επεισοδίου σκαρφάλωσε πλέον στους 20 εκατομμύρια τηλεθεατές από την περασμένη Κυριακή, στις πλατφόρμες On Demand και HBO Max στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το δίκτυο.

Αν και το τελευταίο διάστημα έχουν ακυρωθεί διάφορες ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές, φαίνεται ότι η εταιρεία επιμένει στην επιχείρηση του GoT και όχι άδικα.

«Είμαστε περήφανοι για όσα έχει καταφέρει ολόκληρη η ομάδα του ‘’House of the Dragon’’ με την 1η σεζόν», δήλωσε η Francesca Orsi, εκτελεστική αντιπρόεδρος προγραμματισμού του HBO.

Το «House of the Dragon» διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του «A Song of Ice and Fire», εκεί όπου ο Οίκος των Targaryen βρισκόταν στο ζενίθ του.