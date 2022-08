Παρακολουθήσεις: Τρία καθοριστικά ερωτήματα ζητούν απάντηση στη Βουλή

Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα των παρακολουθήσεων και σήμερα θα υπάρξει μονομαχία σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Για «σχέδια ανωμαλίας που απεργάζονται διάφοροι» έκανε χθες λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ενώ σφοδρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς ασκεί η αντιπολίτευση.

Στη σημερινή συζήτηση στην Ολομέλεια τρία είναι τα βασικά ερωτήματα που θα τεθούν από την πλευρά της αντιπολίτευσης: γιατί αποφασίστηκε παρακολούθηση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, αν παρακολουθούνται άλλοι πολιτικοί ή δημοσιογράφοι, και τι γίνεται με το κακόβουλο λογισμικό predator.

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην πολιτική σκηνή είναι πως χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως «είναι πασιφανές ότι ένας παρακρατικός μηχανισμός κινούμενος από την ηγεησία της Νέας Δημοκρατίας ήθελε ένα ΠΑΣΟΚ σε ομηρία. Ένα ΠΑΣΟΚ του χεριού της. Το σχέδιό τους όμως απέτυχε».

Αναφορικά με το θέμα των παρακολουθήσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σημείωσε πως «όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται για να μάθει τι πραγματικά συνέβη, για να δει τη σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης του κ. Ανδρουλάκη οφείλει πρώτα και πάνω από όλα να θωρακίσει και να περιφρουρήσει τις διαδικασίες και τους θεσμούς». Για να προσθέσει: «Όσοι δεν το πράξουν, προφανώς δεν ενδιαφέρονται για την αλήθεια και τους θεσμούς» και να σημειώσει πως «η κυβέρνηση, με αίσθημα ευθύνης, είναι αποφασισμένη να αντισταθεί και να ματαιώσει τα σχέδια ανωμαλίας που απεργάζονται διάφοροι».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. ο εκπρόσωπος Τύπου Νάσος Ηλιόπουλος σημείωσε πως «στην αρχή διέρρεαν ότι παρακολουθούσαν πολιτικό αρχηγό για σχέσεις του με την Κίνα. Μετά, ότι το ζήτησαν οι υπηρεσίες της Αρμενίας και της Ουκρανίας, για να διαψευστούν κατηγορηματικά και να το μαζέψουν άρον άρον. Και τώρα ο εκπρόσωπος του κ. Μητσοτάκη μάς ενημέρωσε ότι υπάρχει σχέδιο πολιτικής ανωμαλίας και απειλής του πολιτεύματος, την ίδια ώρα που κυβερνητικές πηγές διαρρέουν επίσημα στο ρεπορτάζ των Financial Times πως πίσω από όλα βρίσκεται η Ρωσία». Και προσέθεσε πως «οι γελοίες δικαιολογίες του κ. Μητσοτάκη και των συνεργατών του θα ήταν για γέλια, εάν δεν ήταν πραγματικά για κλάματα».

Σημειώνεται πως χθες οι Financial Times είχαν ρεπορτάζ με τίτλο «Greek wiretap cases turn up heat on Mitsotakis» (Οι ελληνικές υποθέσεις παρακολουθήσεων εντείνουν την πίεση στον Μητσοτάκη).

Στο μεταξύ, μιλώντας χθες στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και κάλεσε τον πρωθυπουργό να πει δημόσια τους λόγους της παρακολούθησης.

Παράλληλα σημείωσε πως «τώρα αντιστράφηκε το αφήγημα. Μέχρι πριν τις αποκαλύψεις πρόθυμοι εταίροι του κ. Μητσοτάκη. Τώρα πρόθυμοι εταίροι του κ. Τσίπρα», ενώ υπογράμμισε πως «αυτή η παράταξη που προσπαθήσατε να θέσετε σε ομηρία, σας δείχνει την πόρτα της εξόδου από την εξουσία. Έχετε όμως μία τελευταία οφειλή. Πριν τη διεξαγωγή των επόμενων εθνικών εκλογών, ο Ελληνικός λαός χωρίς εμπόδια να έχει μάθει την αλήθεια».