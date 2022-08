Έρχεται το «Joker 2»

Πριν από δυο μήνες ανακοινώθηκε ότι ο τίτλος του σίκουελ του σκοτεινού «Joker» του 2019 με την εμβληματική ερμηνεία του Χοακίν Φίνιξ, είναι «Joker: Folie à Deux». Σήμερα έγινε γνωστό, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας διανομής της ταινίας Warner Bros., ότι η νέα ταινία του Τοντ Φίλιπς θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου 2024.

Η πρώτη ταινία έφτασε στις κινηματογραφικές αίθουσες την ίδια μέρα το 2019 και η Warner Bros. ευελπιστεί ότι το σίκουελ θα μιμηθεί την εκρηκτική επιτυχία του προηγούμενου «Joker».

Τότε έγινε η πρώτη R rated ταινία στην ιστορία που κέρδισε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή του Joker: Folie à Deux θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Όπως και ο προκάτοχός της, η ταινία δεν θα έχει σχέση με το Extended Universe της DC, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει πέντε ταινίες στα σκαριά από τώρα έως το τέλος του επόμενου έτους: Black Adam, Shazam! Fury Of The Gods, Aquaman And The Lost Kingdom, The Flash και Blue Beatle.

Η πρώτη ταινία συγκέντρωσε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο διεθνές box office και 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ, αποσπώντας 2 χρυσά αγαλματίδια: Α’ ανδρικού ρόλου (Χοακίν Φίνιξ) και πρωτότυπης μουσικής (Χίλντουρ Γκουντναντότιρ).