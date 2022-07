Το «Dark Side of the Moon» των Pink Floyd με ήχο συμφωνικό στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ

Σήμερα, Πέμπτη 28 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Parklife του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ, παρουσιάζουν στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος μια απρόσμενη συναυλία που επισκέπτεται τη «Συμφωνική Πλευρά του Φεγγαριού».

Ένας από τους σημαντικότερους δίσκους όλων των εποχών, το Dark Side of the Moon των Pink Floyd, παρουσιάζεται με ήχο συμφωνικό και μας προσκαλεί να τον ανακαλύψουμε ξανά κι από την αρχή.

κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Dark Side of the Moon τον Μάρτιο του 1973, μπαίνοντας στη μετά-τον-Syd Barrett φάση της καριέρας τους, παραδίδοντας έναν δίσκο που έχει πουλήσει περισσότερα από 45 εκατομμύρια αντίτυπα και θεωρείται πλέον κλασικός. Το θρυλικό εξώφυλλο των Hipgnosis, αλλά και τα κομμάτια του άλμπουμ, όπως τα “Money”, “The Great Gig in the Sky” και “Us and Them”, που ακούγονται το ίδιο φρέσκα ακόμη και σήμερα, συνεχίζουν να εκπλήσσουν και να εμπνέουν για νέες εκδοχές τους.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ ιδρύθηκε το 1938 και καλύπτει το κλασικό, ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Έχει παρουσιάσει έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων συνθετών, μαέστρων και ερευνητών μέσα από ηχογραφήσεις, ζωντανές μεταδόσεις από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, καθώς και συναυλίες στην Αθήνα και την περιφέρεια. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ έχουν διευθύνει ως προσκεκλημένοι συνεργάτες πολλοί Έλληνες και ξένοι μαέστροι καθώς και συνθέτες διεθνούς φήμης, όπως οι: Δημήτρης Μητρόπουλος, Μιλτιάδης Καρύδης, Γεχούντι Μενουχίν κ.ά. και έχουν συμπράξει ως σολίστ πολλοί διάσημοι καλλιτέχνες, όπως οι: Τζίνα Μπαχάουερ, Χοσέ Καρρέρας, Aγνή Μπάλτσα, Mονσεράτ Kαμπαγέ, Πλάθιντο Ντομίνγκο, Άντζελα Γκεόργκιου κ. ά. Έχει εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο και θεωρείται από τα πιο δυναμικά, άρτια και δραστήρια συμφωνικά συγκροτήματα της Ελλάδας.

ιδρύθηκε το 1977 από τον τότε διευθυντή του Γ΄ Προγράμματος Μάνο Χατζιδάκι, με βασικό της μαέστρο τον Αντώνη Κοντογεωργίου. Το ρεπερτόριό της – πάνω από 1000 έργα – περιλαμβάνει ευρύτατο φάσμα εποχών, συνθετών και μουσικών ιδιωμάτων έως τον 21ο αιώνα, ελληνικά χορωδιακά, καθώς και πολλές όπερες. Επί γενικής διεύθυνσης Μίκη Θεοδωράκη πραγματοποίησε πληθώρα συναυλιών σε Ιταλία, Γερμανία, Τυνησία, ΗΠΑ, Καναδά, Φινλανδία κ.ά. Το 2004 συμμετείχε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και το 2007 εμφανίστηκε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, στο Polytheater Πεκίνου και στην όπερα της Φρανκφούρτης. Έχει συμπράξει με όλες τις ελληνικές και τις διασημότερες ξένες ορχήστρες καθώς και με όλους τους καταξιωμένους Έλληνες και κορυφαίους ξένους μαέστρους.

ξεκίνησε μουσική σε ηλικία τεσσάρων ετών και σπούδασε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (ειδίκευση: διεύθυνση ορχήστρας υπό τον Μίλτο Λογιάδη). Έχει συνεργαστεί με πολυάριθμα σύνολα και οργανισμούς: Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, Ορχήστρα Ιονίου Πανεπιστημίου, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Εθνική Λυρική Σκηνή, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Επιπλέον, εμφανίστηκε ως μαέστρος συνόλων μουσικής δωματίου στο Διεθνές Συνέδριο ICMC / SMC (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση), ενώ συνεργάστηκε με τα σύνολα ARTéfacts ensemble – Ventus ensemble. Από το 2019 συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή, έχοντας διευθύνει τις παραγωγές Σιμόν Μποκκανέγκρα, 7 θάνατοι της Μαρίας Κάλλας, το ορατόριο Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και τις παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής Ωραία μου κυρία και Into the Woods.

Συντελεστές:

Αφροδίτη Πατουλίδου, σοπράνο

Δημήτρης Τσάκας, σαξόφωνο

Ενορχήστρωση: Αχιλλέας Γουάστωρ

Προετοιμασία Χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

Μουσική Διεύθυνση: Στάθης Σούλης

Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).