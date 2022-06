Kate Bush: Το 37χρονο «Running Up That Hill» είναι No1 στη Μεγάλη Βρετανία

Η Αγγλίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσικός και χορεύτρια Kate Bush κατάφερε το απίθανο. Να φτάσει στην κορυφή του βρετανικού single chart, με το τραγούδι «Running Up That Hill», 37 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία.

Το κομμάτι του 1985, το οποίο ακούγεται σε αρκετές σκηνές της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix «Stranger Things», έχει αναρριχηθεί στα παγκόσμια τσαρτς, κερδίζοντας μια νέα γενιά θαυμαστών.

Η 63χρονη, σήμερα, ερμηνεύτρια κατέρριψε τρία ρεκόρ στα βρετανικά τσαρτς. Είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που έφτασε στην κορυφή, ενώ τα 37 χρόνια είναι ο μεγαλύτερος χρόνος που χρειάστηκε ένα τραγούδι για να φτάσει στο Νο1, ξεπερνώντας τους Wham! με το «Last Christmas», που «έπιασαν» κορυφή τον Ιανουάριο του 2021.

Επίσης, η Bush έχει τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ Νο1 single, με 44 χρόνια να έχουν περάσει από το ντεμπούτο της, «Wuthering Heights». Ο Tom Jones ήταν ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ, με 42 χρόνια. Το «Running Up That Hill» έφτασε στο Νο3, όταν κυκλοφόρησε αρχικά.

«Ίσως το έχετε ακούσει, αλλά το πρώτο μέρος της φανταστικής, καθηλωτικής νέας σεζόν του ‘’Stranger Things’’ κυκλοφόρησε πρόσφατα στο Netflix. Περιλαμβάνει το “Running Up That Hill”, το οποίο και έχει λάβει νέα ζωή από τους νεαρούς θαυμαστές που αγαπούν τη σειρά – την αγαπώ κι εγώ!» έγραψε η Bush. Η ίδια συνέχισε: «Χάρη σε αυτό, το “Running Up That Hill” είναι στα τσαρτς παγκοσμίως και στη Βρετανία βρίσκεται στην κορυφή. Είναι όλο τόσο συναρπαστικό! Ευχαριστώ σε όλους όσοι έχουν υποστηρίξει το κομμάτι. Περιμένω με κομμένη την ανάσα για το υπόλοιπο της σειράς τον Ιούλιο. Με όλες μου τις ευχές, Kate».

Η Kate Bush δεν δίνει ιδιαίτερα εύκολα άδεια για τη χρήση της μουσικής της από ταινίες και σειρές, αυτή τη φορά όμως έκανε μια εξαίρεση. Ο λόγος δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι η ίδια λατρεύει τη σειρά των αδελφών Ντάφερ, γι’ αυτό και δέχτηκε κατευθείαν να ακουστεί το «Running Up That Hill» στον τελευταίο κύκλο αυτής, που θα ολοκληρώσει την ιστορία.