«We are in the army now», του Ηλία Αδάμ, στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Απέσπασε 18 χιλιάδες views στην online εκδοχή του, γοήτευσε το κοινό στο εξωτερικό και τώρα, μετά τη ζωντανή πρεμιέρα του στην Ισπανία και τη Γερμανία, ήρθε η στιγμή να δούμε επιτέλους στην Αθήνα το «We are in the army now» του Ηλία Αδάμ.

Μια παράσταση που μας διακτινίζει στη στρατόσφαιρα της Generation Z και μας θυμίζει πως «είμαστε στον καιρό των τεράτων, ανάμεσα σε έναν κόσμο που πεθαίνει και σε έναν άλλον που παλεύει να γεννηθεί.»

Ξεχάστε τη Μικρή Σκηνή της Στέγης. Έως τις 15 Μαΐου μεταμορφώνεται σε ένα υβριδικό social medium: κάτι μεταξύ dance video στο Tiktok και αρχικής οθόνης στο Twitter. Ξεχάστε (και) το θέατρο όπως το ξέρατε. Τα πάντα εδώ στραφταλίζουν από την ultrapop αύρα του του ίντερνετ. Τέσσερις θλιμμένοι millennials, internet, video games, smartphones, νέες πραγματικότητες. Ένας campy, προσωπικός στρατός. Θα τους εμπιστευτείτε; Ήρθε η ώρα της «στρατολόγησης».

Οι τέσσερις ηθοποιοί θυμίζουν τους Power Rangers, τα Pokemon και την Cardi B. Η ατμόσφαιρα είναι camp, γεμάτη snapshots από τις ζωές οριακών millennials, με χορογραφίες-reels και βιντεοκλίπ της Britney Spears, με βαθιά εξομολογητικές selfies και memes για την αμφιλεγόμενη σχέση κοινωνικής-περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και κοινωνικών μέσων. Μόνο που εκείνο που ποστάρεται είναι η συλλογική οργή και ορμή μιας ολόκληρης γενιάς, μαζί με το άγριο χιούμορ που την διακατέχει.

Όπως αναφέρει στην ισπανική El Pais η Patricia Segura «Οι ιστορίες των χαρακτήρων πραγματεύονται, με νύξεις σαρκασμού, τις συλλογικές επιτακτικές ανάγκες της γενιάς τους αναφορικά με τα ζητήματα των περιβαλλοντικών κρίσεων και της κοινωνικής αδικίας. […] Ο Ηλίας Αδάμ εμβυθίζει τους θεατές στον κόσμο της τεχνολογίας, των βιντεοπαιχνιδιών και των κινητών τηλεφώνων, παρουσιάζοντας μια κριτική ματιά για την πραγματικότητα της γενιάς των post-millennials.».

Μήπως είμαστε όλες σούπερ ηρωίδες έτοιμες να πολεμήσουμε; Χωρούν στην ίδια selfie ο Steve Jobs και η Νίκαια; Είναι ο ομοφοβικός πατέρας και η θρησκόληπτη Ελληνίδα μάνα ένα ακόμη πρότζεκτ εν εξελίξει; Εξηγούνται οι ιδεολογίες με emoji; Σε μια εποχή που είναι σαν να μην υπάρχουν πια δράστες, που τα πράγματα είναι ρευστά και ακατανόητα, ποιον θα πολεμήσουν οι ήρωες; Η Gen Z παίρνει τα όπλα και μας υποδέχεται σε έναν νέο κόσμο, όπου τα emoji και τα Pokemon συνυπάρχουν με την ακραία ευαισθησία και τον αιρετικό ακτιβισμό και σε ένα θέατρο εξίσου ψηφιακό όσο και αθεράπευτα σωματικό.

Συντελεστές

Κείμενο & Σκηνοθεσία: Ηλίας Αδάμ

Σκηνικά, Κοστούμια & Ψηφιακός Χώρος: Sita Messer

Συνεργασία στα Σκηνικά και τα Κοστούμια: Ηλέκτρα Σταμπούλου

Συνεργασία στο κείμενο και τη δραματουργία: Χρήστος Βρεττός, Χριστίνα Μαυρομμάτη

Συντονισμός Δραματουργικών Εργαστηριών: Χρήστος Βρεττός

Πρωτότυπη Μουσική: Gary Salomon

Χορογραφίες: Πάνος Μαλακτός

Σχεδιασμός Φωτισμών: Παναγιώτης Λάμπης

Δημιουργία Video και Animation: Ίρια Βρεττού

Παίζουν: Στυλιάνα Ιωάννου, Τζέο Πακίτσας, Σοφία Πριόβολου, Gary Salomon

Εκτέλεση Παραγωγής: ΕΦΑΜΙΛΛΟΝ ΑΜΚΕ

Οργάνωση Παραγωγής Πρώτης Παρουσίασης: Cultοpια

Εκτέλεση Παραγωγής Περιοδείας: Γιώργος Κατσώνης / Zesty

Ανάθεση & Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Διάρκεια: 80 λεπτά

To «We are in the army now» υποστηρίζεται στην περιοδεία του από την Εξωστρέφεια του Ιδρύματος Ωνάση

Κατάλληλο για ηλικίες 18+