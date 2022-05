Ε. Μασκ: «Πιστοποιήστε τους πραγματικούς ανθρώπους» στο Twitter - Τι σχεδιάζει;

Καθώς εκατομμύρια άνθρωποι αναρωτιούνται τι αλλαγές θα κάνει ο΄Έλον Μασκ στο Twitter μετά την εξαγορά του, μια πρόσφατη αινιγματική ανάρτησή του έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Πριν την ανακοίνωση της εξαγοράς της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ο Μασκ έγραψε στο Twitter ότι προτίθεται να καταπολεμήσει τα spam bots (ψεύτικα tweets που προέρχονται από λογισμικό) με το σύνθημα: «Πιστοποιήστε τους πραγματικούς ανθρώπους»

Όπως αναφέρει το CNN, ένας τρόπος για να το πετύχει θα ήταν η χρήση μόνο αληθινών ονομάτων στους λογαριασμούς των χρηστών. Από την άλλη, η πλατφόρμα θα μπορούσε να συνεχίσει να επιτρέπει ψευδώνυμα τα οποία όμως θα επαληθεύονται με φωτογραφία ή δημόσια έγγραφα

Μια άλλη δυνατότητα είναι η επέκταση του υπάρχοντος προγράμματος επαλήθευσης του Twitter, σύμφωνα με το CNN. Επί του παρόντος, για να πιστοποιηθεί ένας λογαριασμός, οι χρήστες πρέπει να παρέχουν έναν σύνδεσμο προς έναν επίσημο ιστότοπο με τον οποίο συνδέονται, μια επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Ο Μασκ θα μπορούσε να διερευνήσει και άλλες μεθόδους, όπως η σύνδεση των λογαριασμών με πιστωτικές κάρτες ή μια πιο ευρεία χρήση των CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) για την αντιμετώπιση των spam bots, δήλωσε στο CNN η Τζίλιαν Γιορκ, διευθύντρια της ομάδας ψηφιακών δικαιωμάτων Electronic Frontier Foundation. Ωστόσο, καθώς εξελίσσονται τα bots, τα CAPTCHA θα πρέπει να γίνονται όλο και πιο δύσκολα για τους χρήστες.

Όποια μέθοδο και αν επιλέξει, η Γιόρκ και άλλοι ειδικοί εκτιμούν ότι ο Μασκ θα αντιμετωπίσει προβλήματα στο θέμα. Εάν αποφασίσει να εφαρμόσει ένα σύστημα που θα συνδέει τους λογαριασμούς με πιστωτικές κάρτες, κινδυνεύει να αποκλείσει όλους εκείνους που δεν έχουν. Ίσως είναι πολύ νέοι για να έχουν πιστωτική κάρτα ή έχουν κακή πιστοληπτική ικανότητα και δεν μπορούν να λάβουν έγκριση.

Ακόμη, μια πολιτική αληθινών ονομάτων θα μπορούσε να αποδειχθεί πρόκληση. Το 2015, το Facebook αναγκάστηκε να κάνει αλλαγές στην πολιτική χρήσης πραγματικού ονόματος, αφού οι επικριτές επεσήμαναν ότι τα θύματα κακοποίησης και άλλες ευάλωτες ομάδες είχαν σοβαρούς λόγους να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα. Οι αλλαγές στο Facebook επέτρεψαν στους χρήστες να παρέχουν στην εταιρεία τους λόγους για τους οποίους αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τα πραγματικά τους ονόματα.