Τι συνέβη στην Εβδομάδα Μόδας;

Η 30η επετειακή Athens Xclusive Designers Week ολοκληρώθηκε πριν μερικές ημέρες στο Ζάππειο με πολλές δημιουργίες, προσωπικότητες και χρώματα να πρωταγωνιστούν.

Η επετειακή 30η Athens Xclusive Designers Week εντυπωσίασε με την έναρξη της, όπου καταξιωμένοι Έλληνες σχεδιαστές μόδας, φαντασμαγορικά fashion shows και ένα μοναδικό official opening πραγματοποιήθηκαν με τη Special Guest Star της επετειακής Εβδομάδας Μόδας, Δούκισσα Νομικού.

Η Εβδομάδα μόδας της Αθήνας ξεκίνησε με ένα μοναδικό installation του Λάκη Γαβαλά με μότο «Riding with grace, Riding in fashion, Riding to show your unique balance in mind and style» παρουσίασε τη νέα του συλλογή εντυπωσιάζοντας το κοινό. Όλοι οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό δρώμενο με μοτοσυκλέτες στο εξωτερικό χώρο του Ζάππειου.