Ο εντατικός γλυκαιμικός έλεγχος ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 μειώνει τον κίνδυνο για διαβητικά έλκη στα πόδια

Ο έγκαιρος και εντατικός γλυκαιμικός έλεγχος μεταξύ ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 μειώνει τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο εμφάνισης διαβητικών ελκών στα πόδια σύμφωνα με μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Diabetes Care .

Οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (επίκουρη καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Εριφύλη Χατζηαγγελάκη (καθηγήτρια Παθολογίας-Μεταβολικών Νοσημάτων), Νικόλαος Τεντολούρης (καθηγητής Παθολογίας), Μελπομένη Πέππα (καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Αλέξανδρος Κόκκινος (καθηγητής Παθολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (καθηγήτρια Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κύρια σημεία της μελέτης αυτής.

Οι συμμετέχοντες είχαν αρχικά εγγραφεί στη μελέτη Diabetes Complications and Control Trial (DCCT), όπου τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε εντατική είτε συμβατική ινσουλινοθεραπεία και παρακολουθήθηκαν για 6,5 έτη κατά μέσο όρο. Στην εποχή της DCCT οι συμμετέχοντες είχαν σακχαρώδη διαβήτη για 1 ως 15 έτη. Στη συνέχεια, 1.408 από τους ασθενείς που συμμετείχαν στη DCCT παρακολουθήθηκαν περεταίρω για περισσότερα από 23 έτη στα πλαίσια της Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) μελέτης.

Στην τρέχουσα ανάλυση της μελέτης EDIC, οι ασθενείς που έλαβαν εντατική θεραπεία είχαν 23% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβητικού έλκους στα κάτω άκρα (HR 0.77, 95% CI 0.60-0.97). Συνολικά, εμφανίστηκαν 117 έλκη ποδιού μεταξύ 699 στην ομάδα της εντατικής θεραπείας, ενώ 153 έλκη ποδιών εμφανίστηκαν μεταξύ 709 συμμετεχόντων που έλαβαν συμβατική θεραπεία. Αν και οι ερευνητές ανέμεναν και μειωμένο κίνδυνο ακρωτηριασμού των κάτω άκρων στην ομάδα εντατικής θεραπείας, έγιναν πολύ λίγοι ακρωτηριασμοί συνολικά για να μπορέσει να εξαχθεί σχετικό συμπέρασμα.

Είναι ήδη γνωστό ότι ο εντατικός γλυκαιμικός έλεγχος μειώνει τον κίνδυνο νεφροπάθειας, αμφιβληστροειδοπάθειας και νευροπάθειας σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Με τη μελέτη αυτή επιβεβαιώνεται και η μείωση του κινδύνου για έλκη κάτω άκρων. Στόχος λοιπόν όσων ιατρών παρακολουθούν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 πρέπει να είναι ο αυστηρός έλεγχος από νωρίς, με αποφυγή φυσικά των υπογλυκαιμιών που μπορεί να αποβούν επιζήμιες ως και θανατηφόρες.