«And Just Like That»: Η επιτυχία της σειράς «άνοιξε» το δρόμο για δεύτερη σεζόν

Η συνέχεια του θρυλικού «Sex and the City», το «And Just Like That», που έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2021, θα επιστρέψει με μια δεύτερη σεζόν επεισοδίων όπως επιβεβαίωσε το HBO Max.

«Είμαι ικανοποιημένος και ενθουσιασμένος που θα πω περισσότερες ιστορίες για αυτούς τους ζωντανούς, τολμηρούς χαρακτήρες, που παίζονται από αυτούς τους καταπληκτικούς ηθοποιούς. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι», δήλωσε ο παραγωγός Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

Η Σάρα Όμπρει, επικεφαλής περιεχομένου στο HBO Max, δήλωσε ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι από την "πολιτιστική συζήτηση" που ξεκίνησε από αυτούς τους χαρακτήρες και τις ιστορίες τους, σε έναν κόσμο που ήδη γνωρίζουμε και αγαπάμε τόσο πολύ».

«Είμαστε περήφανοι για τη δουλειά που έχουν κάνει ο Μάικλ και οι υπέροχοι συγγραφείς, παραγωγοί, το καστ και το συνεργείο μας για να μεταφέρουν αυτές τις ιστορίες στην οθόνη. Ανυπομονούμε να δουν οι θαυμαστές τι μας επιφυλάσσει για τη 2η σεζόν!».

Το φινάλε της πρώτης σεζόν του σίγουρα άφησε πολλές ιστορίες ανοιχτές ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα το νέο podcast της Κάρι, καθώς και έναν πιθανό νέο σύντροφο για εκείνη.

Το HBO Max επιβεβαίωσε την επιστροφή των Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις. Η Ντέιβις και Νίξον είναι, επίσης, παραγωγοί των νέων επεισοδίων.