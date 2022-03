Νέα σειρά για τους U2 στο Netflix από τον δημιουργό του «Bohemian Rhapsody»

Ο Anthony McCarten είναι ο άνθρωπος που έγραψε το εμβληματικό «Bohemian Rhapsody» και τώρα θα αναλάβει το σενάριο μιας σειράς για τους μοναδικούς U2.

Η σειρά που ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το όνομά της, βρίσκεται στα αρχικά στάδια της δημιουργίας και θα φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου σεναριογράφου που, μεταξύ άλλων, υπήρξε υποψήφιος για βραβείο Όσκαρ. Αν και το περιεχόμενο παραμένει μυστικό, σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκρότημα των μεγάλων επιτυχιών «With or Without You» και «Pride (In the Name of Love)» θα λάβει μέρος στη διαδικασία δημιουργίας του project.

Τη σειρά θα αναλάβει η εταιρεία Warner Bros. Television.