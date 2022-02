Με την ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» ανοίγει το 7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο

Το 7ο Greek Film Festival in Berlin θα σηκώσει αυλαία με φυσική παρουσία αυτή τη φορά, στον κινηματογράφο Babylon στις 30 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 3 Απριλίου 2022. Επιτρεπούσης της πανδημίας και ακολουθώντας πιστά τις επιταγές των Αρχών και την πόλης του Βερολίνου σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, το φεστιβάλ είναι έτοιμο να υποδεχτεί με ασφάλεια ξανά τους κινηματογραφιστές, τους καλεσμένους, τους σινεφίλ και τους αγαπημένους φίλους του, στις σκοτεινές αίθουσες.

Έχοντας περάσει σε μια νέα φάση, με έντονο προσανατολισμό στην προώθηση και προβολή των πρωτοεμφανιζόμενων κινηματογραφιστών από την Ελλάδα, το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει ένα δυναμικό, επίκαιρο, τολμηρό πρόγραμμα με ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η νέα κινηματογραφική σοδειά της χώρας. Πολυμορφία, «άνοιγμα», ελευθερία αποτελούν τα λήμματα που σηματοδοτούν την φετινή διοργάνωση και λειτουργούν ως έμπνευση για όλα τα τμήματά του.

36 συνολικά, ταινίες, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους, ειδικές προβολές θα απλωθούν στις πέντε ημέρες της διοργάνωσης με κάποιες επαναλήψεις, ώστε να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και να παρέχεται στο κοινό ευρύτερη δυνατότητα κράτησης εισιτηρίων.

Ταινία Έναρξης έχει την χαρά το Φεστιβάλ να παρουσιάσει το «Σμύρνη μου αγαπημένη» σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Καραντινάκη και σενάριο Μιμής Ντενίση σε συνεργασία με τον Martin Sherman, βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό της ιδίας. Με μια πληθώρα σπουδαίων Ελλήνων και ξένων ηθοποιών, ανάμεσά τους και ο Rupert Graves, πρόκειται για την Διεθνή Πρεμιέρα μιας μεγάλης παραγωγής με τον υψηλότερο προϋπολογισμό που είχε ποτέ ελληνική ταινία.

Πριν την ταινία έναρξης, τον κόσμο θα υποδεχθεί το Βερολινέζικο ελληνο-γερμανικό συγκρότημα Pascal and the Shades με μουσικές από στοιχεία Blues, Rock, και Swing, και δείγματα γραφής με αναφορές στο ύφος των παρακμιακών και beat ποιητών, καθώς και των μοναχικών τροβαδούρων όπως ο Dylan, ο Cash, ο Jim Morrison και ο Nick Cave.

Ταινία Λήξης θα είναι το «Monday» σε σκηνοθεσία Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, σενάριο Rob Hayes με τους Sebastian Stan, Denise Gough και Γιώργο Πυρπασόπουλο. H ταινία θα κάνει Γερμανική Πρεμιέρα στο φεστιβάλ σε μια φεστιβαλική πορεία που ξεκίνησε από το Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο.

Πριν την ταινία θα υπάρξει ένα show – έκπληξη για τους φίλους του φεστιβάλ και θα γίνει η απονομή των βραβείων παρουσία των κινηματογραφιστών, των καλεσμένων και της Κριτικής Επιτροπής.

Το ωρολόγιο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμο εδώ από τα τέλη Φεβρουαρίου 2022, όπως και τα εισιτήρια για τις ταινίες. Οι θέσεις του κινηματογράφου θα είναι αριθμημένες και για την ομαλή προσέλευση, προτείνεται να γίνεται ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων.

Emerging Greeks Competition

Το επίσημο Διαγωνιστικό τμήμα «Emerging Greeks Competition» περιλαμβάνει πρώτες ή δεύτερες ταινίες σκηνοθετών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και πραγματοποιείται φέτος για τέταρτη χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

“18” του Βασίλη Δούβλη (Διεθνής πρεμιέρα)

“.dog” της Γιάννας Αμερικάνου (Γερμανική πρεμιέρα)

“Αγέλη Προβάτων” του Δημήτρη Κανελλόπουλου (Γερμανική πρεμιέρα)

“Αγία Εμυ” της Αρασέλη Λαιμού (Γερμανική πρεμιέρα)

“Musa” του Νίκου Νικολόπουλου (Διεθνής πρεμιέρα)

Οι ταινίες θα διεκδικήσουν το Emerging Greeks Award, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1000 ευρώ και προσφέρεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Ντοκιμαντέρ

“Αόρατοι” της Μαριάννας Κακαουνάκη (Γερμανική πρεμιέρα). Μια ταινία για την τουρκική κοινότητα που διώκεται, τα μέλη της οποίας είναι πια έτοιμα να πουν την ιστορία τους

“Ενθύμιο” του Νίκου Ζιώγα (Διεθνής πρεμιέρα). Ένα λυρικό ντοκιμαντέρ μια ελεγεία στην Ήπειρο που χάνεται, αλλά και ένας ύμνος στην Ήπειρο που επιβιώνει

“Νίκος Καρούζος – Ο δρόμος για το Έαρ” του Γιάννη Καρπούζη (Διεθνής Πρεμιέρα), πάνω στο ανεξερεύνητο έργο του μοντερνιστή ποιητή Νίκου Καρούζου

“Μέσα από το Τζάμι, Τρεις Πράξεις” του Χρήστου Μπάρμπα (Γερμανική Πρεμιέρα), η ιστορία ενός γηροκομείου που την περίοδο του lockdown το προσωπικό του αποφασίζει να το περάσουν οι τρόφιμοι και οι ίδιοι μέσα στην μονάδα

“Ι don’t like the wind, I like the sun” μικρού μήκους της Τόνιας Μισιαλή (Γερμανική πρεμιέρα), που κάνει focus στις ζωές μιας ομάδας παιδιών με νοητική αναπηρία.

Ειδικές Προβολές

Στις Ειδικές Προβολές θα παρουσιαστεί “Ο Ράφτης” της Σόνιας Λίζα Κέντερμαν, η ταινία που έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα ελληνικής ταινίας ποτέ στην Γερμανία και προβλήθηκε σε 200 κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη τη χώρα.

Το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει, σε Παγκόσμια Πρώτη ως Work in Progress, την πρώτη ελληνική ταινία animation για μικρούς και μεγάλους θεατές. Πρόκειται για το “Καραγκιόζης” των Γ. Καρρά, Κατερίνας Παπαγεωργίου, Χρ. Λειβαδίτη. Η ταινία έχει κεντρικό ήρωα τον Καραγκιόζη, την μοναδική, εμβληματική μορφή της ελληνικής παράδοσης: φτωχός αλλά αισιόδοξος, αστείος αλλά σαρκαστικός, έξυπνος αλλά αφελής, λατρεύει να συγχρωτίζεται με τους συγχωριανούς του και στην ταινία παίρνει ένα δημόσιο αξίωμα. Γεμάτο με αστείους διαλόγους και παραδοσιακή μουσική, η ταινία αποτελεί ένα μωσαϊκό γέλιου, συναισθημάτων, ρυθμού και χαράς με τον μοναδικό τρόπο των κινουμένων σχεδίων. Η διοργάνωση προβάλλει για πρώτη φορά animation μεγάλου μήκους και αυτή η προβολή ευχόμαστε να συμβάλει στην περαιτέρω ολοκλήρωσή της με πολλούς σταθμούς σε διεθνή Φεστιβάλ.

Αφιέρωμα LGBTQI+

Για το αφιέρωμα LGBTQI+ έγινε μια επιλογή 13 ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους με ιδιαίτερη φροντίδα, σε μια χρονιά που συγκομιδή ταινιών τέτοιας θεματικής ήταν μεγάλη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Οι ταινίες του αφιερώματος:

“Γάμοι της Τήλου” του Παναγιώτη Ευαγγελίδη (Διεθνής πρεμιέρα), ντοκιμαντέρ

“Πικροδάφνες” της Πάολας Ρεβενιώτη (Πρεμιέρα Βερολίνου), ντοκιμαντέρ

“Orfeas2021” Fyta, μυθοπλασία

“ΕΧ” του Γιώργου Μαρκάκη, μυθοπλασία

“O Άνθρωπος με τις Απαντήσεις” του Στέλιου Καμμίτση, μυθοπλασία

“Musa” του Νίκου Νικολόπουλου (Διεθνής πρεμιέρα), μυθοπλασία

“Μr. Dimitris and Mrs. Dimitroula” της Τζέλης Χατζηδημητρίου, ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

“A Summer Place” της Αλεξάνδρας Ματθαίου, μικρού μήκους

“Όλα τα πλάσματα της Νύχτας” της Μέμης Κούπα, μικρού μήκους

“Αμυγδαλή” της Μαρίας Χατζάκου, μικρού μήκους

“Κορόνα” της Ερωφύλης Κόκκαλη μικρού μήκους

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δύο μικρού μήκους ταινίες της Μαρίας Κατσικαδάκου aka Maria Cyber, κινηματογραφίστριας, curator και δημιουργού του Outview Film Festival, του πρώτου LGBT φεστιβάλ της Ελλάδας, ακτιβίστριας της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας:

“Friends & Benefits” (Γερμανική πρεμιέρα), με ηρωίδα την Λόρα, λεσβία με σκλήρυνση κατά πλάκας, που ζει στο Λονδίνο μια ζωή ζηλευτή και για αυτούς που έχουν την κινητικότητά τους.

“Dildo Riots” (Γερμανική πρεμιέρα), «είναι η ιστορία ενός dildo, ενός πολύ μεγάλου dildo, και πώς έφτασε στα χέρια της Μαρίας».

Μικρού Μήκους

Το πρόγραμμα των Shorts περιλαμβάνει μια δυνατή επιλογή από 9 μικρού και μεσαίου μήκους ταινίες:

“Το Τέλος του Πόνου (μια πρόταση)” της Ζακλίν Λέντζου

“Traveling” του Άρη Χατζηστεφάνου

“Cortázar” των Κατερίνα Strauch και Αργύρης Γερμανίδης

“Βαθύκοφτο” της Ιωάννας Κρυωνά

“Jackpot” του Δημήτρη Ζαπατίνα

“Στο Αεροδρόμιο” του Μιχάλη Μαθιουδάκη

“Flick Flock” της Αγγελικής Παρδαλίδου

“Nexting” της Καρίνας Λογοθέτη

“Κέρκυρα το Νησί της Τηγανίτας” των Σπύρου Μπάντιου & Σπύρου Παϊπέτη

Μετά τις προβολές των ταινιών θα ακολουθούν Q&A με τους παρόντες κινηματογραφιστές, είτε στην αίθουσα, είτε στο OVAL στον πρώτο όροφο του Babylon.