Πέθανε ο ηθοποιός Μόργκαν Στίβενς

Πέθανε, σε ηλικία 70 ετών, ο ηθοποιός Μόργκαν Στίβενς, γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Merlose Place».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Στίβενς, εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην κουζίνα του σπιτιού του από τις αρχές, καθώς ένας γείτονάς του, που είχε αρκετό καιρό να τον δει, κάλεσε την αστυνομία.

Ωστόσο, οι αρχές είπαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, και εκτιμάται ότι ο ηθοποιός πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια. Βρέθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τετάρτης ενώ εκκρεμεί η ιατροδικαστική εξέταση.

Ο Στίβενς έγινε γνωστός για τον ρόλο του ως Ντέιβιντ Ρέρντον, στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή «Fame» από το 1982.

Εμφανίστηκε, επίσης, στο «Melrose Place» για επτά επεισόδια υποδυόμενος τον Nick Diamond, το 1995. Είχε, επίσης, εμφανιστεί σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι «A Year in the Life», «Murder She Wrote» και στην αρχική έκδοση του «One Day at a Time». Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στο «Walker, Texas Ranger» το 1999.

Ο Στίβενς γεννήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 1951 στο Νόξβιλ του Τενεσί. Πήγε στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί να σπουδάσει διαφήμιση αλλά δυσαρεστήθηκε και εντάχθηκε στο Λιμενικό Σώμα.

Βρισκόταν κοντά στη Νέα Υόρκη και παρακολούθησε πολλά θεατρικά έργα του Μπρόντγουεϊ, τα οποία του κέντρισαν το ενδιαφέρον και τον οδήγησαν στη συνέχεια στην υποκριτική. Αποφοίτησε και ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, στο Λος Άντζελες, το 1979.