Όλγα Βενέτη: «…τραγουδώ κάνοντας όνειρα και ονειρεύομαι τραγουδώντας…»

Τη μουσική παράσταση «Α Woman’s Heart» θα προσφέρει στο κοινό η Όλγα Βενέτη από τη σκηνή του Half Note Jazz Club, την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου στις 9.30 το βράδυ [Τριβωνιανού 17, Αθήνα].

Η ερμηνεύτρια της ψυχής, επιλέγει -από το ευρωπαϊκό και ελληνικό ρεπερτόριο, διαχρονικές δημιουργίες που έχουν τραγουδήσει γυναίκες· συνθέτει ένα πρόγραμμα με ανυπέρβλητες μελωδίες και το ντύνει με την αισθαντική της φωνή.

Μιλήσαμε μαζί της.

Να ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για τη σχέση σας με τη μουσική; Πώς ξεκίνησε; Κάποια κεντρικά χαρακτηριστικά της καλλιτεχνική σας «ταυτότητας»;

«Το τραγούδι ήταν στο DNA μου αλλά και στη ζωή μου από πάντα. Στο σπίτι άκουγα μουσική. Κυρίως η μητέρα μου, μας έβαζε κλασσική μουσική αλλά και τραγούδια δικά της αγαπημένα από μιούζικαλ καθώς και ελληνικά ρετρό. Στα 18 μου, όμως, ήταν η αρχή για το όνειρο. Τελείωσα μονωδία στο Σύγχρονο Ωδείο Αθήνας και από τότε δεν έχω σταματήσει να τραγουδώ κάνοντας όνειρα και να ονειρεύομαι τραγουδώντας.

Καλλιτεχνική μου ταυτότητα: η ερμηνεία και το πάθος, το φιλτράρισμα της μουσικής και του στίχου μέσα από την ψυχή μου, για να γίνει δικό μου κι έτσι να το περάσω στο λατρεμένο μου κοινό».

«Όταν άκουσα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο τη φωνή μου ερμηνεύοντας -σε σύγχρονη διασκευή- ένα τραγούδι που αγαπώ υπερβολικά και το αφιερώνω πάντα στον γιο μου. Είναι το “Θα σ’ αγαπώ” σε μουσική Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους Γιάννη Καλαμίτση. Με πήραν τα κλάματα και δε σας το κρύβω».

Τι θα απολαύσει το κοινό στο Half Note; Και, με ποια κριτήρια επιλέξατε τα τραγούδια; Πείτε μας, ενδεικτικά, κάποιους τίτλους.

«Με το “woman’s heart” θα ήθελα να βγάλω προς τα έξω μελωδίες ερμηνευμένες από δυνατές και συγκινητικές φωνές του ελληνικού και ξένου πενταγράμμου, γυναικείες με την ιδιαίτερη χροιά που αγγίζει την καρδιά. Μελωδίες δυνατές σε συναίσθημα και ερμηνεία που επιθυμώ να μοιραστώ με το κοινό μου ώστε, για λίγη ώρα, να αισθανθεί ό,τι θέλει ο καθένας. Αυτή τη φορά, το ταξίδι που αποφάσισα να κάνω έχει, λοιπόν, οδηγό τη γυναικεία ερμηνεία, συγκίνηση και γοητεία.

Τραγούδια ερμηνευμένα από γυναίκες ερμηνεύτριες όπως Shirley Bassey, Shade αλλά και Τζένη Βάνου, Αλέκα Κανελλίδου, Δήμητρα Γαλάνη κ.ά. Τί να πρωτοδιαλέξω; Κι επειδή σε όλες τις γυναίκες αρέσουν τα διαμάντια θα τους αφιερώσω το “Diamonds are forever” αλλά και το “I who have nothing” που με συγκινεί ιδιαίτερα.

Θα αφεθώ, τέλος, στο “Αγόρι μου, αγόρι μου” της Τζένης Βάνου γιατί, τελικά, “Μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή είναι η ζωή” όπως μας λέει η Αλέκα Κανελλίδου».

GIORGOS MOUTAFIS

«Γίνεται, λοιπόν, κάτι μαγικό όταν βλέπω τα πρόσωπα, το κοινό μου να αλλάζει εκφράσεις ανάλογα με το τί ακούει από εμένα, άλλοτε να κλαίει, άλλοτε να χαμογελά, άλλοτε να κλείνει τα μάτια και να ονειρεύεται και άλλοτε να τραγουδά μαζί μου· τότε γίνεται μια εκρηκτική ένωση που, σας δίνω τον λόγο μου, δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν έχω τη δυνατότητα να σας κάνω κοινωνούς στη μαγεία εκείνων των στιγμών. Είναι μοναδική και ανεπανάληπτη! Ζω γι’ αυτές τις στιγμές. Και ερμηνεύω με πάθος, για να μπορώ να τις ζω στο έπακρο».

Ένα σχόλιό σας για το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι;



«Υπάρχουν πολλά όμορφα τραγούδια που μας αγγίζουν και μας ταξιδεύουν αλλά νιώθω πως λείπει η μαγεία της μουσικής και η ένταση του στίχου, σε γενικότερο επίπεδο».

Κάποιο μελλοντικό σχέδιο;

«Για άλλη μια φορά, τα σχέδια πολλά και η λαχτάρα και η όρεξη και η ανάγκη μου να ερμηνεύσω πιο δυνατά από ποτέ. Οι συγκυρίες, όμως, οι συνθήκες γενικότερα είναι αυτές που καθοδηγούν σε ένα μεγάλο ποσοστό τα πράγματα. Ευχή όλων μας να πάνε όλα καλά και όμορφα και να μπορέσουμε να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα».

«Να είμαι ο εαυτός μου.

Να προχωρώ, να πέφτω, να ματώνω, αλλά να προχωρώ…

Να μη χάνω ποτέ και για κανένα λόγο την ελπίδα μου…»

Μια σκέψη σας για την πανδημία;

«Πανδημία ίσον κατάρα, μάστιγα, απειλή για τη ζωή -το δώρο που μας έχει χαριστεί. Οφείλουμε με περίσσεια σοβαρότητα αλλά και με δέος να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για την εξουδετέρωσή της».

Μια αγαπημένη σας συνήθεια;

«Να παίρνω μικρά δωράκια-εκπληξούλες στον γιο μου μέχρι και τώρα που είναι μεγάλο παιδί πια, το εφηβάκι μου».

Κάτι που σας φτιάχνει τη διάθεση;

«Να βλέπω στον δρόμο τον κόσμο να κρατάει λουλούδια. Μου δίνει ελπίδα και ξαφνικά χαμογελάω. Με τρελαίνει αυτή η εικόνα…»

Κάτι που τη χαλά;

«Το δήθεν, η αγένεια· κατ’ εμέ είναι αισχρά στοιχεία σε έναν άνθρωπο και, δυστυχώς, βλέπω πολλούς αγενείς και δήθεν ανθρώπους. Συγχωρέστε με για την απογοήτευσή μου αυτή…»

«“Εδώ σε γνώρισα κι έτσι προχώρησα/

Σε σένα πίστεψα κι όλα τα μπόρεσα/

Κι όταν σ’ αντάμωνα εσύ χαμήλωνες κι εγώ δυνάμωνα”.

Στίχοι που έχω γράψει εγώ για το πρώτο μου τραγούδι, το “Για σένα”».

Παίζουν οι μουσικοί:

Ενορχήστρωση: Αντώνης Καρατζίκης

Μαέστρος- Πιάνο: Μάριος Καραμπότης

Τρομπέτα: Διονύσης Αγαλιανός

Πλήκτρα: Αδριανή Γιακουμέλου

Κιθάρα: Πέτρος Σπιθουράκης

Μπάσο: Μάρκος Δημόπουλος

Ντραμς: Παναγιώτη Κολιαβασίλης

Γιώργος Σ. Κουλουβάρης

[email protected]