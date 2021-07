31 παραγωγές στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Με τη θεαματική παράσταση «Möbius» της ομάδας ακροβατών και χορευτών Compagnie XY από τη Γαλλία, σε χορογραφία του Rachid Ouramdane, ξεκινά την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Ιουλίου το φετινό 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.



Πρόκειται για μια πολυπρόσωπη και εντυπωσιακή παραγωγή, η οποία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο πλαίσιο του νέου προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ σε άλλες πόλεις της Περιφέρειας, μετά τις δύο παραστάσεις στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 19 Ιουλίου στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο στη Σπάρτη.

Την Κυριακή 18 Ιουλίου εμφανίζεται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μία από τις σημαντικότερες βρετανικές ομάδες χορού, οι Far From the Norm, με το επαναστατικό έργο «BLKDOG» του Botis Seva, το οποίο βραβεύτηκε το 2019 με το βραβείο Olivier καλύτερης νέας χορευτικής παράστασης. Οι Far From the Norm, εξελίσσουν διαρκώς το λεξιλόγιό τους πειραματιζόμενοι με όλα τα street styles, το θέατρο, την περφόρμανς και τον κινηματογράφο.

Το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής που ονομάζεται από φέτος «Black Box», θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16 Ιουλίου, στις 7.30 το απόγευμα, με τέσσερα μικτά ντουέτα χορευτών με και χωρίς αναπηρία, υπό τον γενικό τίτλο «Mixed Doubles», σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τα ντουέτα δημιουργήθηκαν για τις σκηνές Holland Dance Festival (Ολλανδία), Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Ελλάδα), Oriente Occidente Dance Festival (Ιταλία) και Skånes Dansteater (Σουηδία), στο πλαίσιο του τετραετούς ευρωπαϊκού δικτύου Europe Beyond Access με συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.





Ακολουθεί, στις 17 Ιουλίου, το έργο «One More Thing» του Ισραηλινού Adi Boutrous και στις 18 Ιουλίου το «DEN.TRO» της Maria Fonseca από την Πορτογαλία.

Στο 27ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα φιλοξενηθούν φέτος 31 παραγωγές, 18 από το εξωτερικό και 13 από την Ελλάδα. Πρόκειται για παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο χορό και hip hop μέχρι ακροβατικά και σύγχρονους αστικούς αφρικανικούς χορούς. Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους στο Φεστιβάλ προέρχονται από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Ιρλανδία, τη Νιγηρία, την Ισπανία και τη Σλοβακία. Επίσης, από τις 18 ξένες ομάδες, οι 14 παρουσιάζουν για πρώτη φορά το έργο τους στην Ελλάδα ενώ από τα 13 ελληνικά έργα τα 3 θα κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους και ένα θα κάνει τη δια ζώσης πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ, μετά από την πρώτη του διαδικτυακή παρουσίαση.

Όπως και την περσινή χρονιά, το Φεστιβάλ θα ακολουθήσει και φέτος πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο των αρμόδιων αρχών και τα εξειδικευμένα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας για τους χώρους τέχνης και πολιτισμού, όπως αυτά ορίζονται και προσαρμόζονται διαρκώς από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

