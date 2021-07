Ραφαέλα Καρά: Πέθανε η θρυλική Ιταλίδα τραγουδίστρια

Πέθανε, σε ηλικία 78 ετών, η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια και θρυλική τραγουδίστρια Ραφαέλα Καρά. Την τραγική είδηση ανακοίνωσε το πρακτορείο ANSA. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων, η Ραφαέλα Καρά πέθανε στις 16:20 σήμερα, μετά από χρόνια μάχη με ασθένεια.

«Η Ραφαέλα μας άφησε. Πήγε σε έναν καλύτερο κόσμο, όπου η ανθρωπιά της, το αδιαμφισβήτητο γέλιο της και το εξαιρετικό ταλέντο της θα λάμψουν για πάντα». Με αυτά τα λόγια, ο Sergio Iapino δίνει τη θλιβερή ανακοίνωση που ενώνει τον πόνο των λατρευτών ανιψιών Federica και Matteo, της Barbara, της Paola και της Claudia Boncompagni, δια βίου φίλων και στενών συνεργατών.

Η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελόνι, ευρύτερα γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ραφαέλα Καρά, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1943 στη Μπολόνια.

Γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως παρουσιάστρια μουσικοχορευτικών εκπομπών τόσο στην πατρίδα της, την Ιταλία, όσο και στην Ισπανία και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η πρώτη της επιτυχία ήταν το τραγούδι «Tuca Tuca», σύνθεση του για χρόνια συνεργάτη και συντρόφου της Gianni Boncompagni. Άλλες επιτυχίες της ήταν το «Tanti Auguri» (γνωστό και με τον ισπανικό του τίτλο «Para Hacer Bien el Amor Hay que Venir al Sur»), το «A far l’amore comincia tu» (που αποτελεί και τη μοναδική της είσοδο στα βρετανικά Charts υπό τον τίτλο «Do It, Do It Again»).

H Καρά έχει πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Το Εξπρές του φον Ράιαν» (1965) με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Τρέβορ Χάουαρντ.