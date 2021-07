Η 4η Ιουλίου και 4 ιστορικές παραδόσεις

Γιατί στις ΗΠΑ το Nathan είναι το πρώτο όνομα που σκέφτεται κάποιος όταν βλέπει ένα χοτ-ντογκ; Γιατί η μπίρα έχει καλύτερη γεύση όταν πίνεται σε ένα κόκκινο κύπελλο Solo; Τι συμβαίνει με τα μπλουζάκια Old Navy σε οικογενειακές φωτογραφίες; Και φυσικά δεν νοείται εορτασμός χωρίς βεγγαλικά.

Από τη στιγμή που η 4η Ιουλίου αφορά τον εορτασμό της αμερικανικής ιστορίας, ας ρίξουμε μία ματιά σε κάποιες παραδόσεις εταιρειών και προϊόντων που σχετίζονται με την εθνική εορτή της Ημέρας της Ανεξαρτησίας.

REUTERS/ANGUS MORDANT

Ένας τύπος, ο Nathan, ίδρυσε αυτήν την εταιρεία. Το 1916, ο Nathan Handwerker άρχισε να πουλά χοτ ντογκ στο Coney Island της Νέας Υόρκης για πέντε λεπτά. Στην πραγματικότητα, μπορεί ακόμα κάποιος να επισκεφθεί την αρχική τοποθεσία και να παραγγείλει ένα χοτ-ντογκ και τηγανητά βατραχοπόδαρα, το βασικό μενού από τη δεκαετία του 1950.

REUTERS/ANDREW KELLY

Σύμφωνα με τον wiener lore, ο διαγωνισμός κατανάλωσης χοτ-ντογκ στις 4 Ιουλίου που φέρει το όνομα του Nathan ιδρύθηκε ανεπίσημα την ίδια χρονιά που ιδρύθηκε το εστιατόριο το 1916, αλλά τα πρώτα επίσημα ρεκόρ έθεσαν την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού το 1967.

REUTERS/ANDREW KELLY

Ο διαγωνισμός, όπου οι ανταγωνιστές έχουν 10 λεπτά για να φάνε όσο περισσότερα χοτ ντογκ μπορούν, μεταδίδεται ζωντανά στο ESPN από το 2004. Ο περσινός πρωταθλητής, Joey Chestnut, κέρδισε και φέτος τρώγοντας 76 χοτ ντογκ (ένα παραπάνω από πέρυσι) σε 10 λεπτά.

REUTERS/ANDREW KELLY

Στις γυναίκες η πρωταθλήτρια Miki Sudo, η οποία πέρυσι κέρδισε με 48,5 χοτ ντογκ, φέτος δεν πήρε μέρος στον διαγωνισμό λόγω εγκυμοσύνης και νικήτρια στέφθηκε μία πρώην συγκάτοικός της η Michelle Lesco, η οποία έφαγε30,75 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά.

Η Nathan διαπραγματεύεται στο NASDAQ με την ένδειξη NATH, και ενώ το σύμβολό του σίγουρα θα έπρεπε να ήταν HDOG, κανείς δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό από την στιγμή που κερδίζει 30% στο τρέχον έτος.

Κόκκινο κύπελλο Solo

Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 στο Σικάγο τα ποτήρια μιας χρήσης προκαλούν οργή αφού το δημοτικό συμβούλιο απαγόρευσε για λόγους μικροβίων τη χρήση «κοινών ποτών κατανάλωσης» 20 χρόνια πριν.

Ο Leo Hulseman αποφασίζει να αφήσει τη δουλειά του ως πωλητής στην Dixie Cup Company για να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση, τη Paper Container Manufacturing, που πωλεί χάρτινους κώνους.

Στη συνέχεια, ο Hulseman πήρε μια μεγάλη απόφαση που θα άλλαζε για πάντα το σκηνικό: Αγόρασε ένα αυτόματο μηχάνημα κατασκευής κώνου χαρτιού από τον George Method Merta, έναν Τσεχοσλοβάκο μετανάστη και εφευρέτη, του οποίου η σύζυγος, Bozena Merta, πρότεινε να ονομάσουν τα κύπελλα μίας χρήσης «σόλο» κύπελλα.

Μόνο τη δεκαετία του '70 ο γιος του Leo, ο Robert, κυκλοφόρησε το πλαστικό κύπελλο -που έγινε στη συνέχεια δημοφιλές- στα χρώματα του κόκκινου, του μπλε, του κίτρινου και του ροδάκινου.

Το 2012, η Solo εξαγοράστηκε από το Dart Container για 1 δισεκατομμύριο δολάρια και σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, οι θαυμαστές δημοσιεύουν πάνω από 400.000 φωτογραφίες με το κόκκινο κύπελλο κάθε χρόνο.

T-shirt με αμερικανική σημαία

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εμφάνιση για την 4ης Ιουλίου χωρίς το κλασικό Τ-shirt με την αμερικανική σημαία.

Το 1994, το Old Navy άνοιξε τα πρώτα του καταστήματα στη Βόρεια Καλιφόρνια και γέμιζε τα ράφια του με μπλουζάκια χαμηλού κόστους που είχαν τυπωμένο με το σχέδιο της αμερικανικής σημαίας της εταιρείας.

Χρειάστηκαν λίγα χρόνια για να συνειδητοποιήσει η εταιρεία ότι οι άνθρωποι αγόραζαν τα T-shirt για τις οικογένειές τους και προγραμμάτιζαν οικογενειακές φωτογραφίες φορώντας τα. Η Old Navy έγινε η πρώτη εταιρεία ενδυμάτων που έφτασε τις πωλήσεις του 1 δισ. δολ. στα πρώτα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της.

Το 2019, η ιδιοκτήτρια της Old Navy, Gap Inc., σχεδίασε ένα spin off, το οποίο πολύ σύντομα διέλυσε, μόλις τον Ιανουάριο του 2020.

Πυροτεχνήματα

Σε κάθε μεγάλη γιορτή είναι must. Φέτος, σύμφωνα με εκτιμήσεις θα υπάρχει 30% πτώση στις πωλήσεις, λόγω τον προβλημάτων που προκάλεσε ο Covid-19 στην αλυσίδα τροφοδοσίας.

Να σημειώσουμε ότι το 90% των βεγγαλικών κατασκευάζεται στην Κίνα. Επίσης, υπολογίζεται μία αύξηση τιμής έως και 25%.



REUTERS/BRIAN SNYDER

Μόνο στη Μασαχουσέτη δεν ισχύει αυτό, αφού απαγορεύεται η λιανική πώλησή τους σε ιδιώτες.

REUTERS/EDUARDO MUNOZ

Το πιο δημοφιλές σόου πυροτεχνημάτων είναι παραδοσιακά εκείνο στο πολυκατάστημα Macy's, πάνω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.

naftemporikigr με πληροφορίες MorningBrew