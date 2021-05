Robinson: Έξυπνη ενσωμάτωση τοπικών πηγών ενέργειας για εφοδιασμό βιομηχανοποιημένων νησιών

Το Πολυτεχνείο Κρήτης με την ερευνητική ομάδα indigo (Industrial and Digital Innovations Research Group) και με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Γιώργο Αραμπατζή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ROBINSON (Smart integration of local energy sources and innovative storage for flexible, secure and cost-efficIent energy supply on industrialized islands), για την έξυπνη ενσωμάτωση των τοπικών πηγών ενέργειας και την καινοτόμο αποθήκευση για ευέλικτο, ασφαλή και οικονομικά αποδοτικό ενεργειακό εφοδιασμό βιομηχανοποιημένων νησιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο βρίσκεται στον πρώτο χρόνο υλοποίησής του (διάρκεια έργου: 10/2020 – 09/2024) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Σε αυτό συμμετέχουν 18 ερευνητικά κέντρα, βιομηχανικοί εταίροι και οργανισμοί από 10 χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Νορβηγία, Φινλανδία) και συντονίζεται από τo European Turbine Network με έδρα το Βέλγιο. Από την Ελλάδα, εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει και η Περιφέρεια Κρήτης.

Κύριος στόχος του ROBINSON είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος προσαρμοσμένο σε νησιά με βιομηχανικές δραστηριότητες, με τον συνδυασμό τοπικά διαθέσιμων πηγών ενέργειας καινοτόμων τεχνολογιών αποθήκευσης, συμβάλλοντας στην αποανθρακοποίηση των ευρωπαϊκών νησιών με τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων. Με τη βοήθεια ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (EMS) βασισμένο σε αρχές Ψηφιακών Διδύμων (Digital Twins), το ROBINSON συνδυάζει υπάρχουσες και νέες τεχνολογίες, όπως η συμπαραγωγή θερμότητας-ισχύος μέσω αεριοστρόβιλου, η αναερόβια χώνεψη βιομηχανικών αποβλήτων υποστηριζόμενη από βιοηλεκτροχημικά συστήματα, η αεριοποίηση βιομάζας αλλά και πρακτικές κυκλικής οικονομίας όπως η βιομηχανική συμβίωση μέσω της επαναχρησιμοποίησης θερμότητας, νερού και οξυγόνου. Διερευνάται, επίσης, η αξιοποίηση της περίσσειας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) και του παραγόμενου από αυτές πράσινου υδρογόνου, σε εφαρμογές όπως ο εξηλεκτρισμός των εργασιών φόρτωσης/εκφόρτωσης πλοίων και των οδικών μεταφορών.

Το ενεργειακό σύστημα και το EMS θα εφαρμοστεί στο νησί Eigerøy (Νορβηγία) ενώ, στo πλαίσιo του έργου, θα αναπτυχθούν μελέτες αναπαραγωγής σε δύο Ευρωπαϊκά νησιά, Κρήτη και Western Isles (Σκωτία), με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Στην Κρήτη, η ολοκληρωμένη λύση του ROBINSON θα εφαρμοστεί στην περιοχή Κισσάμου Χανίων, με κέντρο την εμβληματική βιομηχανία παξιμαδιών «το Μάννα» της «Ν. Τσατσαρωνάκης ΑΒΕΕ».

Παρακολουθήστε Video για το Ερευνητικό έργο ROBINSON

Ιστότοπος: https://www.robinson-h2020.eu/