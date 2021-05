Συνάντηση Τσίπρα-Ρεγκλινγκ: Για κίνδυνο «ανομοιογενούς οικονομικής ανάκαμψης» μίλησε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ

Meeting between Alexis Tsipras and the Managing Director of the European Stability Mechanism Klaus Regling, in Athens, on May 11, 2021 / Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) Κλάους Ρέγκλινγκ, στην Αθήνα, στις 11 Μαΐου, 2021