Η λάμψη του νέον είναι παντοτινή

Από τα McDonald μέχρι ένα ποτήρι μαρτίνι με ελιά, οι κλασικές ταμπέλες νέον γεμίζουν το Let There Be Neon, ένα κατάστημα στο Λόουερ Μανχάταν που φιλοξενεί τις διασημότερες πινακίδες. Τι κάνει αυτή τη λάμψη πραγματικά λαμπερή;

Όταν ο ηλεκτρισμός ενεργοποιεί έναν σωλήνα γεμάτο αδρανές αέριο νέον, ο σωλήνας ανάβει, εξηγεί ο Τζεφ Φρίντμαν, ιδιοκτήτης του Let There Be Neon από το 1990.

«Το νέον είναι κόκκινο όταν είναι αναμμένο και αυτό είναι το καθαρό χρώμα του νέον. Αλλά χρησιμοποιούμε επίσης αργό, το οποίο είναι μπλε και συνδυάζοντας τα διαφορετικά αέρια με διαφορετικά χρώματα γυαλιού ή φωσφόρο μέσα στο σωλήνα, παίρνουμε όλα τα διαφορετικά χρώματα », δήλωσε ο Φρίντμαν.

Το κατάστημα των 325 τετραγωνικών μέτρων ιδρύθηκε από τον καλλιτέχνη, ζωγράφο και σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ Ρούντι Στερν το 1972 και ο Φρίντμαν άρχισε να εργάζεται εκεί πέντε χρόνια αργότερα.

Λαμπερές ταμπέλες σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου φωτίζουν το κατάστημα, καθώς τα γυάλινα σχήματα συγκρατούν σωλήνες πάνω από τις μπλε φλόγες, δηνιουργώντας διάφορα γράμματα και σχέδια.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, άλλες μορφές φωτισμού - όπως τα LED - έγιναν φθηνότερα και οι πινακίδες νέον έχαναν την αίγλη τους, αλλά όχι στο Let There Be Neon.

«Το νέον είναι καθαρό, είναι κατασκευασμένο με το χέρι, είναι από γυαλί και είναι ανακυκλώσιμο», δήλωσε ο Φρίντμαν στο Reuters, αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα του νέον σε σύγκριση με άλλες μορφές φωτισμού.

«Προ Covid, κάναμε περισσότερα νέον από ποτέ. Όταν όμως εμφανίστηκε η πανδημία τα πράγματα άλλαξαν», είπε ο Φρίντμαν που ελπίζει ότι η επιχείρηση θα ανακάμψει καθώς οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην καναονικότητα, καθώς ήδη αυξάνεται η δουλειά.

«Δεν μοιάζει με τίποτε στην προ Covid εποχή, αλλά τα φώτα είναι αναμμένα, υπάρχουν και επιβιώσαμε», καταλήγει.

