Η Tina Turner λέει αντίο στους θαυμαστές της

Αντίο στους θαυμαστές της λέει η Tina Turner στο τελευταίο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της ενώ ετοιμάζεται να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Η διάσημη τραγουδίστρια μιλά επίσης για τον πολυτάραχο βίο της, την κακοποίηση που έχει δεχθεί καθώς και τα πολλά προβλήματα υγείας με τα οποία συνεχίζει να παλεύει.

Η ταινία, που κυκλοφόρησε στις 28 Μαρτίου, έχει χαρακτηριστεί ως «ο απόλυτος ύμνος σε μία παγκόσμια σούπερ σταρ» και σκηνοθετήθηκε από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες Dan Lindsay και T. J. Martin.

Στο ντοκιμαντέρ του HBO η 81χρονη πρώην Αμερικανίδα, νυν Ελβετίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, χορεύτρια και συγγραφέας αφηγείται τη ζωή της χωρίς να διστάσει να αναφερθεί στις εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις με τις οποίες συχνά βρέθηκε αντιμέτωπη.

Ανοίγει την καρδιά της και αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μετατραυματικό στρες απ’ το οποίο υποφέρει λόγω των πολλών ετών κακοποίησης που υπέστη εντός γάμου από τον πρώην σύζυγό της Ike Turner.

HBO

Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τις πρώτες ημέρες της καριέρας της, όταν με τον σύζυγο και μουσικό συνεργάτη της, Ike Turner, κατακτούσαν τα charts με επιτυχίες όπως «River Deep - Mountain High», «Proud Mary» και «A Fool in Love». Ωστόσο, μετά την κατάθεση αίτησης διαζυγίου στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η καριέρα της Turner ήταν στάσιμη και το 1981, σε συνέντευξη με τον συντάκτη μουσικών θεμάτων του People Magazine, Carl Arrington, μίλησε ανοιχτά για τη σκληρή κακοποίηση που υπέστη στον γάμο της.

Tina Turner, 1984

Η συνέντευξη τής έδωσε νέα ώθηση και ξεκίνησε μία νέα καριέρα. Το 1983, σε ηλικία 43 ετών κυκλοφόρησε το «Private Dancer» που έγινε τεράστια επιτυχία και πούλησε 12 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο με το τραγούδι «What's Love Got To Do With It» να γίνεται η πρώτη και μοναδική νούμερο #1 hit επιτυχία της στο Billboard 100 charts.

Η «γιαγιά της ροκ» όπως την αποκαλούν, τα τελευταία χρόνια έχει, επίσης, παλέψει με τον καρκίνο, έχει περάσει έμφραγμα ενώ λόγω σοβαρών προβλημάτων με το νεφρό της χρειάστηκε να προχωρήσει και σε μεταμόσχευση το 2017.

Ο τωρινός σύντροφός της τραγουδίστριας, Erwin Bach κάνει την εμφάνισή ου στο ντοκιμαντέρ σχολιάζοντας την επιθυμία της να αποχαιρετήσει το κοινό της πριν αποσυρθεί από την βιομηχανία του θεάματος.

«Δεν ήταν μια καλή ζωή. Τα καλά δεν κατάφεραν να σβήσουν τα άσχημα. Η ζωή μου ήταν γεμάτη κακοποίηση και δεν μπορώ να αποκρύψω αυτό το κομμάτι της. Είναι η πραγματικότητα. Είναι η αλήθεια και πρέπει να την αποδεχθώ. Είναι ο μόνος τρόπος να πω την ιστορία μου» ανέφερε η Turner σχετικά με το ντοκιμαντέρ.