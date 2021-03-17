142 δημιουργοί ζητούν από την υπουργό Πολιτισμού το πόρισμα της ΕΥ στην ΕΥΕΔ

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021 22:46
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Με επιστολή τους στην κα Λίνα Μενδώνη, 142 καλλιτέχνες ζητούν το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών που διενήργησαν έλεγχο στην ΕΥΕΔ, λίγο πριν ολοκληρώσει τις εργασίες της τον Ιούνιο του 2020.

Το πόρισμα έχει στα χέρια του ο ΟΠΙ, ο οποίος έχει αρνηθεί μέχρι σήμερα να το δώσει σε δικαιούχους που, όμως, σύμφωνα με τον νόμο, έχουν ειδικό έννομο συμφέρον. Το αίτημα γίνεται με γνώμονα τη διαφάνεια, την ενημέρωση και τη λογοδοσία, καθώς οι συνυπογράφοντες θέλουν να γνωρίζουν πώς διαχειρίστηκε η ΕΥΕΔ τα περιουσιακά τους δικαιώματα. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο πόρισμα ορκωτών ελεγκτών για την ΑΕΠΙ είχε δοθεί στους δικαιούχους, παρότι η ΑΕΠΙ ήταν ιδιωτικός και όχι δημόσιος φορέας.

Σημειώνεται ότι η ΕΥΕΔ συστήθηκε το 2018 ως υπηρεσία μέσα στον ΟΠΙ, με πρωτοβουλία των Χριστόφορου Βερναρδάκη και Λυδίας Κονιόρδου, και ολοκλήρωσε τις εργασίες της τον Ιούνιο του 2020. Κατά τη σύσταση της ΕΥΕΔ τοποθετήθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΟΠΙ από την Λυδία Κονιόρδου, το οποίο αντικατέστησε το προηγούμενο, επίσης τοποθετημένο από την Κυβέρνηση Σύριζα. Το τότε ΔΣ του ΟΠΙ, με πρόεδρο τον Γιάννη Αντωνιάδη είχε την περίεργη διττή λειτουργία ότι διοικούσε την ΕΥΕΔ/ΟΠΙ και ταυτόχρονα την ήλεγχε ως ΟΠΙ. Τα αποτελέσματα της τότε διοίκησης αποτυπώνονται στο εν λόγω πόρισμα.

Η επιστολή των δημιουργών

«Αξιότιμη κυρία υπουργέ, εδώ και αρκετό καιρό έχει ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός έλεγχος από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Ernst & Young στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης (ΕΥΕΔ) -υπηρεσία του ΟΠΙ-, τον οποίο είχε διατάξει το Υπουργείο σας. Παρά τα διαρκή αιτήματά μας προς τους αρμόδιους φορείς, μέχρι σήμερα δεν έχουν έρθει στο φως τα ευρήματα του ελέγχου που αφορούν στη διαχείριση των δικαιωμάτων μας. Αυτό δημιουργεί ένα κακό προηγούμενο, δεδομένου ότι τα ευρήματα του ελέγχου της ΑΕΠΙ δημοσιοποιήθηκαν, αν και επρόκειτο για ιδιωτικό φορέα, ενώ τα ευρήματα της κρατικής ΕΥΕΔ/ΟΠΙ παραμένουν στο σκοτάδι, τη στιγμή μάλιστα που καμία από τις προμήθειες, τις προσλήψεις ή τις αναθέσεις, όταν έγιναν κατά τη σύσταση της ΕΥΕΔ, δεν είδε το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τον νόμο περί Διαύγειας.

Η κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα βιοποριστικά μας μέσα, δεν αφήνει πια κανένα περιθώριο για επανάληψη άσκοπων και εγκληματικών πειραματισμών στις πλάτες μας. Μην αφήσετε να διαιωνίζονται οι διχαστικές ρητορικές και οι σκοτεινές πρακτικές του παρελθόντος. Απαιτούμε ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Θέλουμε να ξέρουμε ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. Θέλουμε να γνωρίζουμε πώς έγινε η διαχείριση των δικαιωμάτων μας για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη, με τους ίδιους ανθρώπους, για άλλη μια φορά. Απαιτούμε ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΡΑ στα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου της EY στην ΕΥΕΔ. Δώστε την ευκαιρία στο πνευματικό δικαίωμα να ανακάμψει για πρώτη φορά πάνω σε ΓΕΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε από δω και πέρα, με συλλογική συναίνεση, με διαφάνεια και συνέπεια λόγων και πράξεων στον ταλαίπωρο κλάδο μας. Με τιμή, οι Δημιουργοί και Δικαιούχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων Έργων Μουσικής».

Με τιμή,

Οι Δημιουργοί και Δικαιούχοι Πνευματικών Δικαιωμάτων Έργων Μουσικής

ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ)

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΑΝΤΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΡΩΜΥΛΟΥ)

ΑΠΟΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΒΑΖΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΜΑΡΚΟΥ)

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ (ΜΑΡΚΟΥ)

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΒΑΞΑΒΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ ΓΙΩΤΑ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

ΓΙΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΓΙΑΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)

ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΙΑΚΩΒΟΥ)

ΓΚΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ)

ΓΚΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΜΑΙΡΗ (ΑΙΜΙΛΙΟΥ)

ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)

ΔΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΑΝΙΗΛ)

ΔΡΟΥΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ)

ΖΟΥΔΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΘΙΜΟ ΛΕΟΝΑΡΝΤ (ΓΚΙΚΑ)

ΚΑΝΤΟ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΕΟ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / CANTOMED

ΚΑΠΙΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΚΗΣ  -  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ  -  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΚΑΦΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ)

ΚΙΦΟΚΕΡΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΠΑΥΛΟΥ)

ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΩΤΗΡΙΟΥ)

ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΚΟΜΠΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΡΤ ΠΕΤΕΡ (ΑΓΑΠΗΤΟΥ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΚΩΣΤΑΛΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ)

ΛΙΝΤΟΒΟΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΑΥΛΟΥ)

ΛΙΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΛΙΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ)

ΜΑΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ)

ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ) - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΥ ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΜΗΛΙΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

ΜΟΣΧΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΜΟΥΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ ΑΝΝΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΣΧΑΛΗ)

ΜΠΙΛΙΚΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)

ΜΠΙΛΛΗΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ (ΙΓΚΟΡ)

ΟΥΙΛΛΙΑΜΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΡΟΫ)

ΠΑΝΟΥ ΑΚΗΣ  -  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΑΒΡΙΗΛ)

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΛΑΖΑΡΟΥ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Π. ΓΙΑΝΝΗΣ  -  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΠΑΠΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ)

ΠΑΥΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ)

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ)

ΠΙΤΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥ)

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΡΕΒΥΘΗ ΑΓΑΘΗ (ΜΙΛΤΙΑΔΗ)

ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΡΟΥΣΣΗ ΡΕΒΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΛΟΥΚΑ)

ΣΑΜΨΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

ΣΚΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΡΔΗ

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΣΤΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΣΥΡΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

ΤΑΝΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ (ΕΥΡΙΠΙΔΗ)

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΤΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΥ)

ΤΖΑΝΙ ΕΜΙΑΣ ΧΟΠΓΟΥΕΛ (ΣΕΠΑΡΝΤ)

ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ)

ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΓΓΕΛΑΚΗ)

ΤΣΕΝΕΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΤΣΙΑΛΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ)

ΤΣΙΑΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΥ)

ΤΣΙΟΜΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ)

ΦΑΒΙΟΣ ΦΑΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΦΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΛΟΥΚΑ)

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΙΛΙΠΠΟΥ)

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΙΧΑΗΛ)

ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΗΡΩ ΣΑΙΑ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΕΦΑΝΟΥ)

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

ΧΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)

ΧΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ   -  ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ)

ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗ)

MONGELLI SIMONE (FLAVIO)

SUI GENERIS ADVART LTD

SUPREME SONGS LTD

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