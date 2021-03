«Πράσινα» καύσιμα αεροπλάνων από πεταμένα τρόφιμα

Αίσθηση προκάλεσε πριν από λίγες εβδομάδες η ανακοίνωση μεγάλης μελέτης που έγινε για λογαριασμό του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία η ανθρωπότητα πετά στα σκουπίδια το 17% των τροφίμων χωρίς αυτά να έχουν καταναλωθεί. Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Εθνικού Εργαστηρίου Ανανεώσιμης Ενέργειας στις ΗΠΑ ανέπτυξε μια μέθοδο με την οποία τα τρόφιμα που έχουν καταλήξει στις χωματερές μετατρέπονται σε καύσιμα για αεροσκάφη. Πιο συγκεκριμένα με την μέθοδο αυτή παράγεται ένας τύπος παραφίνης ο οποίος μπορεί να λειτουργεί στους κινητήρες των αεροπλάνων.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η χρήση αυτού του βιοκαυσίμου παράγει αξιοσημείωτα λιγότερους ρύπους σε σχέση με τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη. Επιπλέον οι ποσότητες των τροφίμων που θα αποσυρθούν από τις χωματερές για να γίνουν παραφίνη δεν θα συμβάλουν μέσω τις διάσπασης τους στην παραγωγή βλαβερών για την ατμόσφαιρα αερίων όπως το μεθάνιο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές το συνολικό όφελος για το περιβάλλον από την χρήση των πεταμένων τροφίμων για την δημιουργία καυσίμων για αεροσκάφη σε σχέση με την χρήση ορυκτών καυσίμων είναι της τάξης του 165%. Επιπλέον το συγκεκριμένο βιοκαύσιμο παράγει 34% λιγότερες ποσότητες αιθάλης. Δεδομένου του γεγονότος ότι η τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης δεν προβλέπεται για αρκετά ακόμη χρόνια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων οι αεροπορικές εταιρείες αναζητούν ενναλακτικούς τρόπους περιορισμού των περιβαλλοντικών συνεπειών από την λειτουργία των αεροπλάνων. Η χρήση βιοκαυσίμων είναι μια τέτοια λύση. Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να κάνει δοκιμές με το βιοκαύσιμο από πεταμένα τρόφιμα το 2023 σε πτήσεις της αμερικανικής εταιρείας Southwest Airlines. Οι ερευνητές δημοσιεύουν την μελέτη τους στην επιθεώρηση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ «Proceedings of the National Academy of Sciences».

naftemporiki.gr με πληροφορίες από BBC