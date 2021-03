«Blue Economy Forum»: Πλαίσιο επενδύσεων για υπεράκτια αιολικά πάρκα και πλωτά φωτοβολταϊκά

Τους επόμενους μήνες η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, αλλά και πλωτών φωτοβολταϊκών, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μιλώντας σε διαδικτυακή διάσκεψη με τίτλο «Blue Economy Forum: The Way to Green Recovery».

Όπως ανέφερε, το θεσμικό πλαίσιο για τις υπεράκτιες μονάδες και την αποθήκευση ενέργειας θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2021 και θα αποσαφηνίζει θέματα αδειοδότησης, χωροθέτησης και διασύνδεσης με το δίκτυο, ενώ θα διασφαλίζει την προβλεψιμότητα για τους επενδυτές. Σημείωσε επίσης ότι τα θαλάσσια αιολικά πάρκα μπορούν να συνδυαστούν με την παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου.

Ο κ. Σκρέκας στάθηκε επίσης στην απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών, σημειώνοντας ότι η ελληνική ναυτιλία κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι 9 άξονες πολιτικής

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέγραψε ακόμα τους 9 άξονες της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την ενεργειακή μετάβαση, στους οποίους περιλαμβάνονται η ταχεία απολιγνιτοποίηση, η αξιοποίηση του φυσικού αερίου ως καυσίμου μετάβασης, η αναβάθμιση των δικτύων με επενδύσεις άνω των 3,5 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία, η αποθήκευση ενέργειας, τα σχέδια για σύναψη διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και επιχειρήσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, η στρατηγική για την δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, τα προγράμματα για «πράσινα» νησιά, η ηλεκτροκίνηση και το υδρογόνο.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ

Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) Παναγιώτης Παπασταματίου ζήτησε να καταστρωθεί μακροπρόθεσμο σχέδιο για την υλοποίηση υπεράκτιων αιολικών με διαγωνισμούς, ενώ σημείωσε την ισχυρή και διαχρονική πολιτική βούληση τόσο της προηγούμενης όσο και της τωρινής κυβέρνησης για τον τομέα, που μπορεί όπως είπε να υποστηρίξει παράλληλα τους περιβαλοντικούς στόχους της χώρας και την ανάπτυξη.

