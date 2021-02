ESG Investing

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός

Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών

Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων

Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France

Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

Αντιπρύτανης Έρευνας

Audencia Business School, France

Πρόεδρος της Γαλλικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής

Υπ. Διδάκτορας Μαριάννα Εσκαντάρ

Εργαστήριο Financial Engineering

Πολυτεχνείο Κρήτης

Τι σημαίνει ότι μια εταιρεία έχει ευθύνες; Μια εταιρεία είναι ένα σύνολο ατόμων που δημιουργούν στο εσωτερικό της ένα ανθρώπινο οργανισμό που αναλύει, σκέφτεται και παίρνει αποφάσεις. Η επιχείρηση από μόνη της δεν μπορεί να σκέφτεται και να αποφασίζει για το μέλλον της. Επομένως, μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τις πραγματικές ευθύνες.

Ο Αιμίλιος Γαλαριώτης

Βασιζόμενη σε μακροχρόνιες συζητήσεις η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) πάντα ενδιέφερε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της επιχείρησης. Έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα και έχουν περισσότερα χρηματοοικονομικά οφέλη (Κ. Ζοπουνίδης, Μ. Δούμπος, Ε. Γρηγορούδης. Μ. Εσκαντάρ. Η Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης, Ναυτεμπορική, Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019).

Η ΕΚΕ με το πέρασμα των δεκαετιών γίνεται όλο και πιο γνωστή, όλο και πιο σημαντική. Η βασική ιδέα δημιουργήθηκε μόλις τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ειδικά τα τελευταία 50 χρόνια παρατηρείται ανάπτυξη και νέες προσεγγίσεις τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό κομμάτι.

Στην ολοένα και περισσότερο «εταιρική περίοδο» (1930 έως σήμερα), σύμφωνα με τον Nicolas Eberstadt (γεννήθηκε το 1955, είναι Αμερικανός πολιτικός οικονομολόγος), οι εταιρείες άρχισαν να θεωρούνται θεσμοί, όπως η κυβέρνηση, που είχαν κοινωνικές υποχρεώσεις να εκπληρώσουν. Καθώς η επιχείρηση αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1940 κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Eberstadt ισχυρίστηκε ότι οι εταιρείες πίστευαν ότι ήταν κοινωνικά υπεύθυνες με το να στέκονται ως δημοκρατικοί θεσμοί.

Μαριάννα Εσκαντάρ

Ο Patrick Murphy ( Αμερικανός πολιτικός) υποστήριξε ότι η περίοδος έως τη δεκαετία του 1950 ήταν η «φιλανθρωπική» εποχή κατά την οποία οι εταιρείες έκαναν δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η περίοδος 1953–67 ταξινομήθηκε ως εποχή «ευαισθητοποίησης», στην οποία έγινε μεγαλύτερη αναγνώριση της συνολικής ευθύνης της επιχείρησης και της συμμετοχής της σε κοινοτικές υποθέσεις. Η περίοδος 1968–73 ορίστηκε η εποχή του «ζητήματος» στην οποία οι εταιρείες άρχισαν να εστιάζουν σε συγκεκριμένα ζητήματα όπως η αστική φθορά, οι φυλετικές διακρίσεις και τα προβλήματα ρύπανσης. Τέλος, στην εποχή της «απόκρισης», 1974–78, και έπειτα, οι εταιρείες άρχισαν να λαμβάνουν σοβαρά μέτρα διαχείρισης και οργάνωσης για την αντιμετώπιση ζητημάτων ΕΚΕ.

Η εξέλιξη: Από ΕΚΕ σε ESG

Η άνοδος των επενδυτικών επιπτώσεων οδήγησε στη ζήτηση τρόπων κατάταξης των εταιρειών στις επιδόσεις τους όσον αφορά τα θέματα της ΕΚΕ. Τα κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνικής και διακυβέρνησης (ESG) σταθμίζονται ώστε να αξιολογήσουν τη μη χρηματοοικονομική απόδοση των εταιρειών και οι επενδυτές υποστηρίζουν όλο και περισσότερο εταιρείες που σχεδιάζουν ένα μέλλον όπου η βιωσιμότητα και ο ηθικός αντίκτυπος είναι κεντρικοί παράγοντες για την επιβίωση τους. Αρκετές από τις μεγάλες τράπεζες και τους επενδυτικούς οίκους του κόσμου άρχισαν επίσης να ανταποκρίνονται στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για την επενδυτική αγορά ESG με την παροχή υπηρεσιών από πλευράς πώλησης. Μεταξύ των πρώτων ήταν η βραζιλιάνικη τράπεζα Unibanco και το Mike Tyrell's Jupiter Fund στο Λονδίνο, όπου χρησιμοποίησε έρευνες βασισμένες στα ESG κριτήρια για να παρέχει τόσο στην HSBC όσο και στη Citicorp επιλεκτικές επενδυτικές υπηρεσίες το 2001.

Το ενδιαφέρον συνεχίζει να αυξάνεται σε κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις που συνήθως αναφέρονται ως «ESG». Η επένδυση ESG είναι μια επενδυτική διαδικασία που χρησιμοποιεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή / και κριτήρια διακυβέρνησης για την αξιολόγηση των επενδύσεων ή την πρόσβαση στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επενδύσεων (Κ. Ζοπουνίδης, Μ. Εσκαντάρ, η αξιοσημείωτη άνοδος του ESG, Ναυτεμπορική, Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021).

Αυτός ο πολλαπλασιασμός ζητημάτων ESG, σε συνδυασμό με την έλλειψη τυποποιημένης ορολογίας, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυάριθμων όρων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των επενδύσεων ESG. Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• βιώσιμες επενδύσεις

• επένδυση κοινωνικής ευθύνης (SRI)

• επενδύσεις βάσει αξιών

• επιπτώσεις στην επένδυση

• θεματικές επενδύσεις

• πράσινες επενδύσεις και

• επενδύσεις με γνώμονα την αποστολή.

Τι συμβαίνει τώρα

Τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτικές επιλογές ESG έχουν μεταφερθεί ακριβώς στο κέντρο των mainstream επενδύσεων. Μια πρόσφατη μελέτη από The Forum for Sustainable and Responsible Investment (US-SIF) αποκαλύπτει ότι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις ΗΠΑ υπό διαχείριση χρησιμοποιώντας επενδυτικές στρατηγικές ESG, αυξήθηκαν από 8,1 τρισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2016 σε 11,6 τρισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2018, 43 % αύξηση που αντιπροσωπεύει ένα στα τέσσερα δολάρια που επενδύθηκαν.

Το 2019, το Responsible Investment Association (το PRI είναι μια επενδυτική πρωτοβουλία σε συνεργασία με την UNEP Finance Initiative και το UN Global Compact), ερεύνησε 1.004 επενδυτές λιανικής ως προς τις προοπτικές τους σχετικά με τις επενδύσεις ESG. Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 79% των ερωτηθέντων θα ήθελε ο πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να παρουσιάσει και να συζητήσει υπεύθυνες επενδυτικές επιλογές που να ταιριάζουν με τις αξίες τους.

Η έρευνα της Morgan Stanley διαπίστωσε ότι σχεδόν το 95% των millennials ενδιαφέρονται για επενδύσεις ESG. Οι ερευνητές του Morningstar εξέτασαν τις επενδυτικές προτιμήσεις 948 ερωτηθέντων τριών γενεών: millennials (ηλικίας 25-30), Gen Xers (ηλικίας 41-56 ετών) και baby boomers (ηλικίας 57-75).

Η παραδοσιακή πεποίθηση σχετικά με τις σημαντικές διαφορές στις επενδυτικές προτιμήσεις αειφορίας μεταξύ των φύλων είναι σε μεγάλο βαθμό ένας μύθος. Tο προφίλ για τις γυναίκες (μέσος όρος 59,08%) ήταν ελαφρώς υψηλότερο από ότι για τους άνδρες (μέσος όρος 53,3%). Οι άντρες και οι γυναίκες που έχουν βαθμολογίες προτίμησης μέτριου έως υψηλού ενδιαφέροντος ήταν στατιστικά ισοδύναμες. Οι ερευνητές του Morningstar κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το φύλο «δεν είναι πραγματικά ένας παράγοντας» στην προσπάθεια να προσδιοριστεί το ενδιαφέρον ενός ατόμου για επενδύσεις ESG.

Μια σύγκριση των βαθμολογιών προτίμησης γενεών αποκαλύπτει ότι οι μέσες βαθμολογίες προτίμησης για τους millennials (μέσος όρος 60,21%) και Gen Xers (μέσος όρος 57,26%) ήταν στατιστικά ισοδύναμες. Οι Millennials και Gen Xers παρουσίασαν ελαφρώς ισχυρότερες βαθμολογίες προτίμησης από τους baby boomers (μέσος όρος 51,96%). Η μελέτη δείχνει επίσης ότι η ζήτηση για επενδύσεις ESG από τους boomers και Gen Xers είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι πιστεύαμε προηγουμένως και οι διαφορές στη ζήτηση μεταξύ γενεών είναι αμελητέες. Αυτά τα αποτελέσματα σίγουρα καταστρέφουν το επικρατέστερο στερεότυπο προφίλ των επενδυτών ESG μόνο ως γυναίκες και millennials.

Οι έρευνες που εξετάστηκαν στο παρελθόν υποδηλώνουν ισχυρή πολυγενετική ζήτηση για επενδύσεις ESG. Μια πρόσφατη μελέτη του TD Ameritrade παρέχει πληροφορίες για το βαθμό σπουδαιότητας που αποδίδουν οι επενδυτές του ESG στην ικανότητα ενός συμβούλου να παρέχει επενδυτικές επιλογές ESG. Η μελέτη δείχνει ότι σχεδόν οι millennials (47 %), το ένα τρίτο του Gen Xers (34 %), και το ένα τέταρτο των boomers (24 %) θα μετακινούσαν τον επενδυτικό λογαριασμό τους σε μια διαφορετική εταιρεία για να αποκτήσουν ευρύτερη πρόσβαση σε κοινωνικά υπεύθυνες επενδυτικές προσφορές .

Άλλες έρευνες εκτιμούν ότι θα πραγματοποιηθεί μεταφορά πλούτου 68 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε κληρονόμους και φιλανθρωπικά ιδρύματα τα επόμενα 25 χρόνια. Παρόλο που οι Millennials είναι το επίκεντρο της προσοχής των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα δημογραφικά δεδομένα που σχετίζονται με τον πλούτο δείχνουν ότι η Generation X θα αποτελέσει την επόμενη μεγάλη ομάδα αμοιβών για τις περισσότερες εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι οικονομικοί σύμβουλοι πρέπει να προετοιμάσουν τους πελάτες και τους κληρονόμους για τη διαδικασία μεταφοράς πλούτου καταρτίζοντας ένα σχέδιο μεταφοράς πλούτου. Η συνεργασία με νέους κληρονόμους για την κατασκευή μιας επενδυτικής στρατηγικής ESG είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας ισχυρής σχέσης πελάτη-συμβούλου.

Συμπερασματικά, με μεγάλη όρεξη για επενδύσεις ESG, οι σύμβουλοι δεν πρέπει να διστάζουν να ξεκινήσουν διάλογο με τους πελάτες σχετικά με την επένδυση σε ESG και να είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν “ESG επενδυτικές επιλογές” που ευθυγραμμίζονται με τους επενδυτικούς στόχους των πελατών. Η μεγάλη μεταφορά πλούτου θα πρέπει να είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους συμβούλους όχι απλώς να επιβιώσουν αλλά να καλύψουν το χάσμα μεταξύ της ζήτησης των πελατών και της υιοθέτησης των ESG επενδύσεων και να ευδοκιμήσουν. Οι επιχειρηματικές αποφάσεις δεν θα βασίζονται πλέον μόνο στην αύξηση της αξίας των μετόχων, αντίθετα, οι εταιρικοί ηγέτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τον αντίκτυπο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή στην ευρύτερη κοινωνία.