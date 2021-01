Το Prosvasis Go δίπλα στα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

Τις δυνατότητες της εφαρμογής Prosvasis GO, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε ο σύλλογος με θέμα την ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Η Prosvasis, μέλος του ομίλου εταιρειών SoftOne, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, στηρίζει έμπρακτα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και των εμπορικών επιχειρήσεων, με την πρωτοποριακή web εφαρμογή “Prosvasis GO”.

Η εφαρμογή Prosvasis GO βοηθά ουσιαστικά τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, από την οργάνωση των καθημερινών τους εργασιών, την εύκολη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA και τη διασύνδεση με το λογιστή τους. Παράλληλα, η εφαρμογή επιτρέπει την έκδοση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών τιμολογίων αλλά και την ηλεκτρονική έκδοση αποδείξεων λιανικής, χωρίς την απαραίτητη χρήση ταμειακών και φορολογικών μηχανισμών, προωθώντας τες αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ.

Με έμφαση στην ευκολία χρήσης, την απομακρυσμένη πρόσβαση από οποιαδήποτε συσκευή και τη δυνατότητα απρόσκοπτης διασύνδεσης με τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το Skroutz, η εφαρμογή Prosvasis GO βοηθά τις εμπορικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να διευρύνουν σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης των πωλήσεών τους. To Prosvasis GO διατίθεται με μία απλή συνδρομή για απεριόριστες κινήσεις και εγγραφές, χωρίς κανένα απολύτως κόστος εγκατάστασης.

Η κα. Ιωάννα Κωτσόγιαννη, Γενική Διευθύντρια της Prosvasis, ανέφερε σχετικά: «Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε δίπλα στις πρωτοβουλίες του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών που στόχο έχουν την ανάπτυξη και ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η Prosvasis, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες, υποστηρίζει ουσιαστικά επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με λύσεις και εφαρμογές, όπως το Prosvasis Go, που ανοίγουν το δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού, προσφέρουν μεγάλο εύρος λειτουργιών και εξατομικευμένη εμπειρία σε κάθε βήμα».