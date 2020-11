Cosmote TV: Νέα υπηρεσία streaming διαθέσιμη δωρεάν για όλους τους συνδρομητές της

Από σήμερα, 9 Νοεμβρίου, η εφαρμογή Cosmote TV GO για θέαση περιεχομένου σε φορητές συσκευές καταργείται. Οι συνδρομητές Cosmote TV μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν την εφαρμογή της νέας streaming υπηρεσίας και να απολαμβάνουν, μέσα από προσωποποιημένες προτάσεις, το αγαπημένο τους περιεχόμενο σε κινητό, τάμπλετ, υπολογιστές ή σε Smart TVs.

Με εύκολο μενού και περιβάλλον πλοήγησης προσαρμοσμένο στο μέγεθος κάθε οθόνης και στις ιδιαιτερότητες κάθε συσκευής, η νέα Cosmote TV δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν ξεχωριστά προφίλ και να λαμβάνουν προτάσεις περιεχομένου, τόσο από το live πρόγραμμα των καναλιών όσο και από τους on demand καταλόγους, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για download περιεχομένου σε φορητές συσκευές, ώστε ο χρήστης να μπορεί να παρακολουθήσει π.χ. μία ταινία ή τα επεισόδια μίας σειράς όπου και αν βρίσκεται, ακόμη και offline. H δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη -ανάλογα με το πακέτο συνδρομής- για πάνω από 5.000 τίτλους ταινιών, σειρών και εκπομπών μέσα από το δωρεάν on demand περιεχόμενο της Cosmote TV ή την υπηρεσία ενοικίασης ταινιών, Movies Club, στην οποία υπάρχει πλέον η δυνατότητα ενοικίασης και κινηματογραφικών πρεμιέρων.

Οι συνδρομητές Cosmote TV μπορούν -με απλά βήματα- να ενεργοποιήσουν την εφαρμογή της νέας streaming υπηρεσίας, μέσα από το My Cosmote app ή το My Cosmote web:

Κάνοντας login με το Cosmote id, στο οποίο είναι συνδεδεμένη η Cosmote TV υπηρεσία (σε περίπτωση που δεν έχουν Cosmote id, ή δεν έχουν συνδέσει την Cosmote TV υπηρεσία με το id τους, οι χρήστες μπορούν να βρουν οδηγίες εδώ).

Επιλέγοντας το Αναγνωριστικό Σύνδεσης της Cosmote TV τους και, μέσα από το tab «Διαχείριση», επιλέγουν την «Μετατροπή» του Cosmote TV GO app στη νέα streaming εφαρμογή.

Σε περίπτωση που δεν είχαν ενεργοποιήσει την υπηρεσία Cosmote TV GO, μπορούν να την ενεργοποιήσουν μέσα από το μενού του My Cosmote web («Πακέτα & Υπηρεσίες» > Αναγνωριστικό Σύνδεσης Cosmote TV > «Νέα Cosmote TV») ή μέσα από την ενότητα “Shop” του My Cosmote app.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.cosmote.gr/cosmotetvgo​