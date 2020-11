Διάβημα και αντι-Navtex από την Αθήνα

Με αντι-Navtex και διάβημα διαμαρτυρίας απαντά η Αθήνα στην Άγκυρα, μετά την τουρκική Navtex για σεισμογραφικές έρευνες στα νότια της Ρόδου, μία εξέλιξη η οποία έχει πυροδοτήσει την ανάφλεξη της έντασης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.

Ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο, συγκεκριμένα, εξέδωσε αντι-Navtex, στην οποία η τουρκική Navtex καταγγέλλεται ως παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη.

Τονίζεται δε, ότι η τουρκική Navtex αφορά περιοχή, η οποία επικαλύπτει την ελληνική υφαλκρηπίδα και ως εκ τούτου, οι ναυτιλόμμενοι καλούνται να αγνοήσουν τις οδηγίες της Άγκυρας.

Η ελληνική αντι-Navtex

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 647/20 SOUTH EAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA32-1364/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA32-1364/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 142059 UTC NOV 20.

Διάβημα διαμαρτυρίας

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών είχε γνωστοποιήσει ότι προχωράει σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Τουρκία, καθώς και σε σχετική ενημέρωση των Συμμάχων και των Εταίρεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ.

"Δυστυχώς η Τουρκία με την έκδοση νέας παράνομης Navtex για την περίοδο 1-14 Νοεμβρίου, με την οποία δεσμεύει περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας προκειμένου να διεξάγει παράνομες σεισμικές έρευνες, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι συνεχίζει να αγνοεί τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου" ανέφερε, χαρακτηριστικά, το ελληνικό υπουργείο.

Τόνισε δε, ότι η ενέργεια αυτή δημιουργεί περαιτέρω ένταση σε μια ευάλωτη περιοχή, στην οποία η προσοχή είναι αυτή τη στιγμή στραμμένη στην παροχή βοήθειας και στην έκφραση μηνυμάτων στήριξης και αλληλεγγύης.

"Οι ενέργειες αυτές δείχνουν εκ νέου ότι η Τουρκία συνεχίζει να δρα σε αντίθεση με τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Οκτωβρίου, το οποίο καλούσε την Τουρκία να τερματίσει τις ενέργειες αυτές" συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο η ελληνική διπλωματία.

"Η Ελλάδα καταδικάζει εκ νέου την παραβατική αυτή συμπεριφορά, η οποία απομακρύνει την προοπτική ενός εποικοδομητικού διαλόγου και καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παράνομη Navtex που εξέδωσε" κατέληξε ο υπουργείο Εξωτερικών.

Η τουρκική Navtex

Υπενθυμίζεται ότι η γειτονική χώρα προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου σε νέα Navtex, η οποία αφορά συνοδευτικά πλοία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis και η οποία θα διαρκέσει από την 1η έως τις 14 Νοεμβρίου. Μάλιστα, δεσμεύει θαλάσσιες περιοχές έως 16 μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου και 50 μίλια νοτιοδυτικά του Καστελλόριζου.

Η εξέλιξη αυτή έλαβε χώρα, λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε 42 ανθρώπους στην Σμύρνη και ακόμη δύο στη Σάμο.

Αξίζει να σημειωθεί η Άγκυρα είχε ακυρώσει αντίστοιχη Navtex, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 28 Οκτωβρίου, σε μία κίνηση καλής θέλησης, κατόπιν και των παραινέσεων του ΝΑΤΟ.

Η χθεσινή εξέλιξη πάντως, υπογραμμίζει ότι η γειτονική χώρα θα παραμείνει στο μονοπάτι των προκλήσεων, αγνοώντας πλήρως τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας και τις απειλές περί ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Στ. Πέτσας: Διπλωματία των Navtex

«Στο παρελθόν είχαμε κτίσει πάνω στα ερείπια μια καλή συνεργασία οι δυο λαοί και οι δύο χώρες, τη λεγόμενη ‘’διπλωματία των σεισμών’’, κάτι που οδήγησε σε ύφεση και ειρήνη. Η ‘’διπλωματία των Navtex’’ οδηγεί σε ένταση και σύγκρουση, κι αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Ας αφήσουμε τα προκλητικά θέματα που οδηγούν σε στρατικοποίηση που κανείς δε θέλει και ας προχωρήσουμε σε ειλικρινή συζήτηση» επεσήμανε, από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Διαπίστωσε δε, ότι το τουρκικό ζήτημα έχει ξεφύγει πλέον από τις διμερείς σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας. «Είναι ευρωπαϊκό, αγγίζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις είτε αυτό έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά συμφέροντα είτε με την οικονομική συνεργασία είτε με το μεταναστευτικό».

Πάντως, επανέλαβε την πρόθεση της Ελλάδας για έναρξη διερευνητικών επαφών, κάτι το οποίο παραμένει στο τραπέζι. Ωστόσο, όπως ξεκθάρισε, το πλαίσιο αυτών των επαφών θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και να αφορά τη μοναδική διαφορά των δύο χωρών, δηλαδή την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

