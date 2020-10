Ν. Κορέα: Εννέα άνθρωποι νεκροί μετά από αντιγριπικό εμβολιασμό

Εννέα άνθρωποι πέθαναν την τελευταία εβδομάδα στη Νότια Κορέα μετά τον εμβολιασμό τους κατά της γρίπης, ανακοίνωσαν οι αρχές, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια του εμβολίου καθώς διευρύνεται το εποχικό πρόγραμμα εμβολιασμού για να αποτρέψει πιθανές επιπλοκές του COVID-19.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι οι θάνατοι συνδέονται με το εμβόλιο, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες καθώς και νεκροτομές των θυμάτων. «Καθίσταται δύσκολο για εμάς να εκδώσουμε μια κατηγορηματική ανακοίνωση», δήλωσε σήμερα στη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου ο υφυπουργός Υγείας Κιμ Γκανγκ-λιπ για τους θανάτους των πολιτών αυτών, μεταξύ των οποίων είναι ένας 17χρονος και ένας 70άρης.

Στην ίδια ενημέρωση, ο διευθυντής της Νοτιοκορεατικής Υπηρεσίας Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών Ζεόνγκ Εούν-κιεόνγκ είπε ότι θα διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τους θανάτους, αλλά ότι η υπηρεσία του δεν βρίσκει λόγο να αναστείλει το πρόγραμμα. Οι θάνατοι σημειώνονται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αναστολή του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού για λόγους ασφαλείας και για τον λόγο αυτό η είδηση έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα στη Νότια Κορέα.

Τον περασμένο μήνα οι αρχές ανακοίνωσαν σχέδια για την προμήθεια 20% περισσότερων εμβολίων κατά της γρίπης για τον χειμώνα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο ώστε να εμβολιασθούν 30 εκατομμύρια άνθρωποι σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος υγείας με ασθενείς.

Ωστόσο, λίγο μετά την έναρξή του, το πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού για περίπου 19 εκατομμύρια κατοίκους που πληρούσαν τα κριτήρια ανεστάλη για τρεις εβδομάδες όταν ανακαλύφθηκε ότι περίπου πέντε εκατομμύρια παρτίδες, που έπρεπε να έχουν τοποθετηθεί σε ψυγείο, είχαν εκτεθεί σε θερμοκρασίες δωματίου κατά την μεταφορά τους σε ιατρικές εγκαταστάσεις.

Η Νότια Κορέα προμηθεύεται τα εμβόλια της γρίπης από διαφορετικές φαρμακευτικές εταιρείες περιλαμβανομένων των LG Chem Ltd και Boryung Biopharma Co. Ltd., μια μονάδα της Boryung Pharm Co. Ltd. Ένας αξιωματούχος της Boryung δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία έχει ενημερωθεί για τους φερόμενους θανάτους αλλά δεν έχει κάποιο άμεσο σχόλιο. Η LG Chem ανακοίνωσε ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει τις κυβερνητικές συστάσεις.

Ένας 17χρονος, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή, ήταν ο πρώτος θάνατος που σύμφωνα με αξιωματούχους σημειώθηκε μετά τον εμβολιασμό του κατά της γρίπης. Ο έφηβος πέθανε δύο ημέρες μετά τον εμβολιασμό του στο Ίντσεον, κοντά στην πρωτεύουσα Σεούλ. Ένας 70άρης, ο οποίος έπασχε από αρρυθμίες και νόσο του Πάρκινσον, είναι το πιο πρόσφατο θύμα. Πέθανε σήμερα στο Νταεγού, μια ημέρα μετά τον εμβολιασμό του για την γρίπη.

Σύμφωνα με τις αρχές, 8,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί δωρεάν με το εμβόλιο κατά της γρίπης από τις 13 Οκτωβρίου που ξεκίνησε το πρόγραμμα και έχουν αναφερθεί περίπου 350 περιπτώσεις που εμφάνισαν παρενέργειες. Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων που συνδέονται με τον εμβολιασμό κατά της εποχικής γρίπης είναι έξι, το 2015, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ακόμη και πριν από την πανδημία του κορωνοϊού, η εμπιστοσύνη στα εμβόλια ήταν μια αυξανόμενη πρόκληση για τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την διστακτικότητα εμβολιασμού μια από τις πρώτες δέκα παγκόσμιες απειλές κατά της υγείας για την περασμένη χρονιά.

Από δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στις αρχές του μήνα στη Νότια Κορέα διαπιστώθηκε ότι το 62% από τους 2.548 ερωτηθέντες στην επαρχία Γκιεονγκί, κοντά στη Σεούλ, δεν θα εμβολιάζονταν κατά του κορωνοϊού, ακόμη και αν εγκρινόταν ένα εμβόλιο, μέχρι να απαντηθούν πλήρως όλα τα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια του εμβολίου.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters