Προσφορά σε 4 πράξεις με το πρόγραμμα «We Act Day» από τη Chiesi Hellas

Μέσα σε μία μέρα τέσσερις ομάδες της Chiesi Hellas προσέφεραν παράλληλα εθελοντική εργασία στην Αθήνα, την Πιερία, το Αίγιο και την Καλαμάτα, στο πλαίσιο του προγράμματος “We Act DAY” (We Actively Care For Tomorrow) για την ενίσχυση τοπικών κοινωνιών και την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας και εφέτος το τριετές Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης, 2019-2021 της εταιρείας.

Με στόχο την ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, προηγήθηκε στην αρχή της ημέρας, σειρά ομιλιών, όπου παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων, ένας από τους υψηλούς στόχους που έθεσε η Chiesi, σεβόμενη τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (Συμφωνία του Παρισιού). O στόχος αφορά την εκμηδένιση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Neutral) έως το 2035, ως απάντηση στην επείγουσα ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ανθρώπινη δραστηριότητα και το επιχειρείν. Το 2035 θα αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς θα γιορτάσει 100 χρόνια προσφοράς στην έρευνα και παρουσίας στο φαρμακευτικό χώρο.

Οι εργαζόμενοι της Chiesi Hellas στην Αθήνα, τηρώντας με σχολαστικότητα τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ανέλαβαν τον εξωραϊσμό του εξωτερικού χώρου της Φαρμακευτικής Σχολής, ξεβοτανίζοντας και φυτεύοντας αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (αρμπαρόριζες, δάφνες, λεβάντες, θυμάρια κ.α.) στους χώρους πρασίνου της σχολής.

Πράξη 2η. Καθαρισμός παραλίας «Αμμόλοφοι» στους Νέους Πόρους Πιερίας

Εργαζόμενοι από τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα ανέλαβαν την αναβάθμιση της παραλίας «Αμμόλοφοι» των Νέων Πόρων Πιερίας, συλλέγοντας απορρίμματα από την παραλία και καθαρίζοντας την περιοχή. Πρόκειται για μία περιοχή στις εκβολές του ποταμού Πηνειού, με μοναδικό φυσικό κάλλος, που ανήκει στη προστατευμένη ζώνη NATURA.

Η 3η ομάδα εργαζομένων από την Πελοπόννησο, καθάρισε την παραλία Αλυκές στο Αίγιο και ενίσχυσε την πρωτοβουλία του Δήμου «ταΐζοντας» τη Φανώ, τη φάλαινα Ανακύκλωσης, με τα πλαστικά που ξεχώρισαν από τα απορρίμματα που περισυνέλλεξαν.

Πράξη 4η . Καθαρισμός τμήματος της κεντρικής παραλίας της Καλαμάτας

Εργαζόμενος της Chiesi στην Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκε αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό του ανατολικού τμήματος της κεντρικής παραλίας της πόλης. Μετά τη συλλογή και διαλογή των απορριμμάτων, τα εναπόθεσε στους ανάλογους κάδους ανακύκλωσης ανά είδος και υλικό.

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωράκης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Chiesi Hellas «Στην Chiesi, λειτουργώντας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, στεκόμαστε πάντα αρωγοί και συμπαραστάτες στις ανάγκες της κοινωνίας μας, όπου τις αναγνωρίζουμε αλλά και όπου μας καλούν. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσφορά μας μέσω του προγράμματος We Act θα αποτελέσει δράση με συνέχεια και συνέπεια, ως έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας προς τις αξίες μας.».

Ενώ, η Maria Paola Chiesi, Head of Shared Value & Sustainability συμπλήρωσε ότι «Σε αυτούς τους καιρούς παγκόσμιας κρίσης, ωθούμαστε να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε μεταξύ μας. Η κρίση μας υπέδειξε τη σημαντικότητα του να φροντίζουμε όσους έχουν μεγάλη ανάγκη και ότι η βιωσιμότητα κάθε επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν βασίζεται στην έννοια ενός «Διπλού Σκοπού». Ως Chiesi σταθήκαμε δίπλα σε ασθενείς, νοσηλευτικά ιδρύματα, τοπικές κοινωνίες, ευαίσθητες πληθυσμιακά ομάδες δωρίζοντας 9 εκατομμύρια € και διασφαλίζοντας την επάρκεια των προϊόντων μας. Φέτος, η We ACT Day έχει ένα ιδιαίτερο νόημα, γιατί πιο πολύ από ποτέ μπορούμε να μοιραστούμε σε λογική 360° το ότι “We Actively Care for Tomorrow!”».