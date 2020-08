Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα στην Τουρκία

Με αντί-Navtex απαντάει η Ελλάδα στη Τουρκία, η οποία εξέδωσε Navtex σήμερα το πρωί για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή νοτίως του συμπλέγματος της Μεγίστης.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω Navtex, αναφέρεται ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή και ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ακόμα, καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Αξίζει να αναφερθεί ότι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ σχετικά με τις «ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο», όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Υπενθυμίζεται ότι η είδηση τις Τουρκικής Navtex έθεσε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε κατάσταση ετοιμότητας ενώ εκτάκτως, συγκαλείται το μεσημέρι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σήμερα, όπως έγινε γνωστό, το Oruc Reis απέπλευσε συνοδευόμενο από βοηθητικά πλοία και αριθμό μονάδων του τουρκικού στόλου που παρακολουθούνται από μονάδες και μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σήμερα το απόγευμα στις 17:00 έχει προγραμματιστεί επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ.

naftemporiki.gr