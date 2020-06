Πολυκριτήρια Κατάταξη Χωρών από άποψη Αποτελεσματικότητας Διαχείρισης της Πανδημίας (5η ανάλυση)

Συνεχίζοντας την παρακολούθηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας με τη χρησιμοποίηση τριών πολυκριτήριων μεθόδων PROMETHEE (5η ανάλυση) και των TOPSIS (Huang και Yoon, 1981) και VICOR (Opricovic and Tzeng, 2004, 2007). Οι δύο τελευταίες χρησιμοποιούνται για δεύτερη φορά (2η ανάλυση), για λόγους σύγκρισης με την 5η ανάλυση των αποτελεσμάτων της PROMETHEE.

Αποτελέσματα

Με βάση τα 6 γνωστά κριτήρια:

Κρ. 1: Θάνατοι / Συνολικά Κρούσματα

Κρ. 2: Ανάρρωσαν / Συνολικά Κρούσματα

Κρ. 3: Σοβαρές Κρίσιμες Περιπτώσεις / Συνολικά Κρούσματα

Κρ. 4: Θάνατοι / Ανάρρωσαν

Κρ. 5: Συνολικά κρούσματα ανά εκατ. κατοίκων

Κρ. 6: Συνολικοί θάνατοι ανά εκατ. κατοίκων

Η κατάταξη με βάση την 15η Ιουνίου περιλαμβάνει 33 χώρες, δηλαδή δεν υπήρχαν στοιχεία για τις ακόλουθες: Ισπανία, Σουηδία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Κροατία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Κίνα (βλ. βάση δεδομένων από την Worldometer)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις χώρες που βελτίωσαν κατά πολύ τη θέση τους και αυτές που την επιδείνωσαν.

α.α. Χώρα Promethee (18.05.20) Promethee (15.06.20) Topsis (18.05.20) Topsis (15.06.20) Vikor (18.05.20) Vikor (15.06.20) 1 China 1 - 3 - 3 - 2 Slovakia 2 - 7 - 6 - 3 Albania 3 3 10 2 8 2 4 S. Korea 4 9 5 11 4 13 5 Montenegro 5 - 4 - 5 - 6 Croatia 6 - 6 - 7 - 7 Latvia 7 4 12 5 10 4 8 Malta 8 14 8 18 9 10 9 Czechia 9 8 13 9 13 9 10 Estonia 10 - 18 - 20 - 11 Austria 11 18 9 17 11 17 12 Greece 12 6 20 6 18 7 13 Denmark 13 17 11 19 14 19 14 Turkey 14 19 14 14 17 18 15 Lithuania 15 12 16 15 15 8 16 Slovenia 16 5 23 4 23 5 17 Poland 17 11 21 13 21 14 18 Cyprus 18 7 19 8 19 6 19 Japan 19 2 17 3 12 3 20 North Macedonia 20 20 15 21 16 20 21 Serbia 21 13 1 10 1 11 22 Spain 22 - 32 - 25 - 23 Bosnia and Herzegovina 23 1 2 1 2 1 24 Romania 24 16 25 16 26 16 25 Bulgaria 25 24 24 25 24 21 26 Ireland 26 28 30 26 28 27 27 Singapore 27 23 36 20 32 26 28 Norway 28 15 27 7 27 15 29 Iran 29 21 22 24 22 23 30 Portugal 30 22 26 22 29 24 31 Luxembourg 31 - 31 - 39 - 32 Canada 32 26 28 23 30 25 33 Germany 33 27 29 27 31 29 34 Finland 34 25 40 28 40 28 35 Hungary 35 10 39 12 35 12 36 Italy 36 32 38 31 33 31 37 Switzerland 37 31 33 32 37 32 38 USA 38 29 37 29 38 30 39 Sweden 39 - 35 - 36 - 40 France 40 30 34 30 34 22 41 Belgium 41 33 41 33 41 33

Βελτίωση με βάση την PRΟΜΕΤΗΕΕ:

Ελλάδα από τη 12 η θέση στην 6 η

θέση στην 6 Ιαπωνία από τη 19 η θέση στην 3 η

θέση στην 3 Κύπρος από τη 18 η θέση στην 7 η

θέση στην 7 Ουγγαρία από την 35 η θέση στη 10 η

θέση στη 10 Βοσνία Ερζεγοβίνη από την 23η θέση στην 1η

Επιδείνωση με βάση την PROMETHEE:

Δανία από τη 13 η θέση στη 17 η

θέση στη 17 Αυστρία από την 11 η θέση στη 18 η

θέση στη 18 Τουρκία από τη 14 η θέση στη 19 η

θέση στη 19 Ιρλανδία από την 26η θέση στην 28η

Για τη χώρα μας η συγκριτική βελτίωση είναι πολύ μεγάλη διότι εισήλθε στην πρώτη χρυσή δεκάδα, ενώ είχε ξεκινήσει μέσα Μαρτίου από την 27η θέση. Η διαχείριση της πανδημίας ήταν πολύ καλή με τα περιοριστικά μέτρα του ολικού Lockdown και συνεχίστηκε και με τη σταδιακή άρση αυτών. Μένει να δούμε στη νέα κατάταξη που θα πραγματοποιήσουμε σε 15 μέρες, αρχές Ιουλίου, μετά τον ερχομό των τουριστών.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των τριών πολυκριτήριων μεθόδων αποκλίνουν πολύ λίγο γεγονός που τις καθιστά αξιόπιστες. Αρχές Ιουλίου θα πραγματοποιήσουμε την επόμενη αξιολόγηση όταν θα βρίσκονται σε πλήρη άρση σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα και η τουριστική κίνηση θα ξεδιπλώνεται σιγά σιγά.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Ακαδημαϊκός

Βασιλική Ακαδημία Οικονομικών & Χρηματοοικονομικών, Βασιλική Ευρωπαϊκή Ακαδημία των Διδακτόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης & Audencia Business School, France

Καθηγητής Αιμίλιος Γαλαριώτης

Assistant Dean for Research, Audencia Business School, President of the French Finance Association (AFFI)

Επίκουρος Καθηγητής Χρίστος Λεμονάκης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΕΛΜΕΠΑ

Αγγελική Λιαδάκη

Μέλος του Εργαστηρίου Financial Engineering, Πολυτεχνείο Κρήτης

Υπ. Διδάκτορας Μαριάννα Εσκαντάρ

Μέλος του Εργαστηρίου Financial Engineering, Πολυτεχνείο Κρήτης