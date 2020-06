Κίνημα Αλλαγής: Εκδήλωση για την πρωτοβάθμια υγεία

Στην πορεία προς τη Συνδιάσκεψη το Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει την Τετάρτη 10 Ιούνη, στις 19:30, τη δεύτερη ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Για ένα αποτελεσματικό δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ο ρόλος του στις υγειονομικές κρίσεις».

Την εκδήλωση θα ανοίξει με ομιλία της η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, ενώ θα συμμετέχουν οι:

* Ηλίας Μόσιαλος, Brian Abel-Smith Professor of Health Policy, Head of the Department of Health Policy, LSE

* Χρήστος Λιονής, καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Α' Βάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, επισκέπτης καθηγητής Ιατρικής Σχολής Linkoping, Σουηδία

* Τάσος Φιλαλήθης, ομότιμος καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής - Προγραμματισμού Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

* Κυριάκος Σουλιώτης, αν. καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

* Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής Αργολίδας, Υπεύθυνος Υγείας Κ.Ο. Κινήματος Αλλαγής

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από τη σελίδα του Κινήματος Αλλαγής στο Facebook