Guns N' Roses: Απάντηση στην άρνηση του Τραμπ να φορά προστατευτικές μάσκες

Πρόσφατα, η μεγάλη επιτυχία των Guns N' Roses «Live N’ Let Die» αντηχούσε, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιόδευε σε ένα εργοστάσιο στην Αριζόνα που παράγει μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων N95, για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών, Στιβ Μανούσιν και ο αρχηγός του hard rock συγκροτήματος, Axl Rose, «κονταροχτυπήθηκαν» στο Twitter.

Τώρα, οι Guns N' Roses -που διασκεύασαν το τραγούδι των Wings το 1991 για το άλμπουμ τους «Use Your Illusion I»- πωλούν T-shirt που αναγράφουν με κεφαλαία γράμματα «Live N’ Let Die With COVID 45»

Το Τ-shirt είναι η απάντηση της μπάντας στην άρνηση του Τραμπ να φορά προστατευτική μάσκα προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ακόμη και όταν επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Honeywell την περασμένη εβδομάδα που κατασκευάζει εξοπλισμό ασφαλείας N-95.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εργαζόμενοι επέλεξαν το «Live N’ Let Die» των Guns N’ Roses για να ακούγεται από τα ηχεία του εργοστασίου και να καλύψει την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ.

Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από τη μπάντα που τώρα διαθέτει τα Τ-shirts προς πώληση με τα έσοδα να δωρίζονται στη Musicares, η οποία «παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας έκτακτης βοήθειας σε μουσικούς, σε περιόδους ανάγκης».

Το Τ-shirt που εμπνεύστηκε το hard rock συγκρότημα με έδρα το Λος Άντζελες, τιμά με αστείο τρόπο το περιστατικό που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Με αφορμή την παρουσίαση των Τ-shirts στο Twitter, πολλοί θαυμαστές φάνηκαν να μην εντυπωσιάστηκαν με το εγχείρημα της μπάντας, εκφράζοντας την αποδοκιμασία τους και κατηγορώντας τους Guns N' Roses ότι χρησιμοποιούν τον κορωνοϊό για να αποκομίσουν κέρδη. Προφανώς, δεν κατάλαβαν ότι το 100% των εσόδων θα διατεθεί στη Musicares, οργάνωση της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ.

Κάποιοι άλλοι θαυμαστές ήταν πιο υποστηρικτικοί και εξέφρασαν ενθουσιασμό για τα Τ-shirts.

«Σεβασμό στο συγκρότημα που έχει τη λογική, την κοινή λογική και την ανδρεία να φωνάζει τι θανατηφόρος εφιάλτης είναι η κυβέρνηση Τραμπ» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.