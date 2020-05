Σήμερα οι κοινωνίες τιμούν τις νοσηλεύτριες και τους νοσηλευτές

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Από το 1965 το Διεθνές Συμβούλιο των αδελφών νοσηλευτριών, -ών καθιέρωσε την 12η Μαΐου ως μέρα που τιμάται το νοσηλευτικό προσωπικό, προς τιμήν της αγγλοϊταλίδας Φλωράνς Ναϊτιγκέηλ, φιλανθρώπου, που γεννήθηκε το 1820 και θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης νοσηλευτικής επιστήμης.

Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών – ICN, που αποτελεί την παγκόσμια φωνή της Νοσηλευτικής, επιλέγει φέτος ως θέμα των εκδηλώσεων με ευκαιρία τη Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών, τον τίτλο “Nurses: A voice to lead – Nursing the world to health” / «Νοσηλευτές/τριες: Ηγετική Φωνή – Φροντίζοντας την παγκόσμια υγεία».

Μέσα από την φετινή θεματολογία του ICN, δίνεται η ευκαιρία για κατανόηση του ρόλου των νοσηλευτών, τη συμβολή τους στη διασφάλιση του αναφαίρετου δικαιώματος στην υγεία για όλο τον κόσμο, εστιάζοντας στην πραγματική αξία των νοσηλευτών.

Το 2020 έτος των νοσηλευτριών/των

Οι εορτασμοί για φέτος είναι εξαιρετικά ξεχωριστοί, αφού ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει ορίσει το 2020 ως «Έτος Νοσηλευτών/τριών και Μαιών», προς τιμήν της 200ης επετείου από τη γέννηση της Florence Nightingale. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη της κάλυψης της παγκόσμιας υγείας. Οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες, άλλωστε, αποτελούν πάνω από το 50% του εργατικού δυναμικού υγείας σε πολλές χώρες και επίσης αποτελούν περισσότερο από το 50% του ελλείμματος του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού υγείας έως το έτος 2030.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ICN Annette Kennedy, αναμένεται το 2020 να είναι μια σημαντική χρονιά για το επάγγελμα των νοσηλευτών και των μαιών. Ευελπιστεί όπως κατά το 2020 αναδειχθεί ο ρόλος τους και η σημαντικότητά τους στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης και εκτιμηθεί το ότι συμβάλλουν ανεκτίμητα στην υγεία των ανθρώπων παγκοσμίως. Επίσης τονίζει πως οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες, λόγω του μοναδικού ρόλου τους να εργάζονται με άτομα από την γέννηση έως τον θάνατο, πρέπει να συμμετέχουν αναμφίβολα στην χάραξη πολιτικής υγείας.

Μέσω του φετινού μηνύματος, γίνεται η ελπίδα λοιπόν να εμπνευστούν οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες, και να αποδείξουν στις Κυβερνήσεις και στην κοινωνία ότι αποτελούν μια δυνατή φωνή, μια φωνή ηγετική, είναι αυτοί που επιτελούν κατά την καθημερινή τους δράση αξιέπαινο έργο στην πρόσβαση ολόκληρου του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας, στην εκπαίδευση του πληθυσμού, στην καινοτομία, στην καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας και της ανισότητας.

Η φετινή ημέρα εορτασμών IND 2020 στέλνει σημαντικά μηνύματα για τους νοσηλευτές/τριες και τις μαίες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής:

Οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες σώζουν ζωές και βελτιώνουν, προστατεύουν και προάγουν την υγεία και την ευημερία.

Οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες είναι ζωτικής σημασίας παρέχοντας συνεχή φροντίδα σε όλους, 24 ώρες το 24ωρο, 7ημέρες την εβδομάδα, από την γέννηση έως το θάνατο.

Οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες αποτελούν το θεμέλιο για παροχή υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτής φροντίδας.

Φέτος, η πανδημία COVID-19 έρχεται τραγικά να επιβεβαιώσει την σημαντικότητα του ρόλου των νοσηλευτών/νοσηλευτριών και των μαιών για ακόμη μια φορά. Φέτος που η ανθρωπότητα βιώνει την πανδημία του covid 19, το νοσηλευτικό προσωπικό, οι υγειονομικοί και γενικότερα η επιστημονική κοινότητα βρέθηκαν μπροστά σε αχαρτογράφητα νερά και κλήθηκαν να υπερασπιστούν την ανθρώπινη ζωή, βάζοντας σε καθημερινό κίνδυνο την δική τους, αφού ο ιός είναι άγνωστος όπως και η ενδεδειγμένη θεραπεία.

Οι νοσηλευτές/τριες και οι μαίες που αποτελούν την μεγαλύτερη μάζα του ανθρώπινου δυναμικού στο Σύστημα Υγείας μιας χώρας, μια δυνατή φωνή, αποτελούν δύναμη, προσφέρουν υγεία σε όλους, μπορούν να προσφέρουν περισσότερα με λιγότερα, προσαρμόζονται αποτελεσματικά σε κάθε νέα πρόκληση. Καλούνται τώρα να αναλάβουν δράση, να δημιουργήσουν μια νέα ομάδα νέων ηγετών που θα οδηγήσει το νοσηλευτικό/μαιευτικό επάγγελμα στην επόμενη δεκαετία.

Νοσηλεύτριες το 75% του νοσηλευτικού προσωπικού, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, κλήθηκαν να εφαρμόσουν όποιες γνώσεις διαθέτουν για την διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Σε συνθήκες υποτιμημένης και κακοπληρωμένης εργασίας, υποστέλεχωσης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας (το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων, σήμερα, φθάνει περίπου το 60%) και εντατικοποίησης της εργασίας τους.

Τις χειροκροτήσαμε, τις ευχαριστήσαμε, τώρα ήρθε η ώρα της ανταμοιβής

Γιατί δεν βρέθηκαν σήμερα εκεί, στο καθήκον. Ήταν πάντα εκεί να φροντίζουν, να νοσηλεύουν τον/την άνθρωπο, να φροντίζουν τα παιδιά τους, την οικογένεια, τους γονείς τους μέσα από ένα απαιτητικό, κυκλικό συνεχές ωράριο (πρωί, απόγευμα, νύχτα, Κυριακές, γιορτές, Πρωτοχρονιά, Πάσχα).

Τις/τους απευθύνουμε για άλλη μία φορά από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ και απαιτούμε από τους/τις αρμόδιους/-ες Κυβέρνηση, Υπουργούς να ικανοποιήσουν χρόνια αιτήματά τους για να έχει αξία το ευχαριστώ. Αιτήματα όπως η ουσιαστική ένταξή τους στα ΒΑΕ (η χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος, μόνο, δεν είναι αρκετή), για πιο γρήγορη συνταξιοδότηση, μικρότερα ωράρια, μεγαλύτερες άδειες, ένταξη σε διαφορετικά μισθολογικά κλιμάκια. Για επαρκή στελέχωση των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό για αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας.

Χωρίς αυτούς τους εργαζόμενους, η κοινωνία δεν μπορεί να ζήσει. Να εκτιμηθεί στην πράξη η αξία της εργασίας τους και αυτό να αποτυπωθεί και στις αμοιβές τους και στις συνθήκες εργασίας τους.