Rolling Stones: Διαδικτυακή εμφάνιση - μήνυμα ελπίδας στη μάχη με τον κορωνοϊό

Χωρίς ειδικά εφέ, φωτισμούς και κυρίως χωρίς ζωντανό κοινό, αλλά με εκατομμύρια κόσμου να τους παρακολουθεί ζωντανά από το σπίτι, οι Rolling Stones ερμήνευσαν το «You can't always get what you want» κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους online συναυλίας «One World: Together At Home», στέλνοντας μήνυμα ελπίδας απέναντι στη μάχη με τον κορωνοϊό.





GLOBAL CITIZEN