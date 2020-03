Αυτοκτόνησε η Paige Greenaway: Η ζωή της είχε γίνει ντοκιμαντέρ στο BBC

Τέλος στη ζωή της έβαλε, σε ηλικία 23 ετών, η Paige Greenaway, πρωταγωνίστρια στη σειρά-ντοκιμαντέρ «Love and drugs on the street» του BBC, η οποία έδειχνε τη ζωή των άστεγων, καθώς και η ίδια ήταν τότε άστεγη επί επτά χρόνια.

Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε κρεμασμένη στο διαμέρισμά της στο Μπράιτον, ενώ την τραγική είδηση γνωστοποίησε η μητέρα της.

BBC THREE

Η 23χρονη είχε συγκινήσει το κοινό όταν εξηγούσε πως βρέθηκε στους δρόμους, κοιμόταν ακόμη και στα νεκροταφεία στις χειρότερες καιρικές συνθήκες, λόγω της κακής ψυχικής υγείας της και τις συγκρούσεις με την μητέρα της. «Ένα παιδί ήμουν που ξέφυγε» είχε αναφέρει.

Σύμφωνα πάντα με τη μητέρα της, η σειρά ντοκιμαντέρ είχε δώσει κίνητρα στην Paige Greenaway, η οποία ήθελε να παλέψει για τη ζωής της, αλλά οι «δαίμονές» της δεν την άφηναν ποτέ.