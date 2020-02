Μπονγκ Τζουν Χο: «Θα πίνω μέχρι το πρωί»

O Μπονγκ Τζουν Χο αναδείχθηκε θριαμβευτής της τελετής απονομής των πιο περίβλεπτων βραβείων της διεθνούς βιομηχανίας του κινηματογράφου, με την ταινία του «Παράσιτα» (Parasite).

Έγινε ο πρώτος Ασιάτης που κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ το έργο του έγινε η πρώτη ξενόγλωσση ταινία στην ιστορία των Όσκαρ, που κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ταινίας.

Είχε ήδη εξασφαλίσει το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και, από την αρχή της βραδιάς απονομής, αυτό του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου.

Ο 50χρονος Τζουν Χο κέρδισε βετεράνους, όπως οι Μάρτιν Σκορσέζε και Κουέντιν Ταραντίνο. Παραλαμβάνοντας το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, αναφέρθηκε τιμητικά και στους δυο τους.

«Όταν πήγαινα σχολείο, μελετούσα τα φιλμ του Μάρτιν Σκορσέζε. Και μόνο που ήμουν υποψήφιος ήταν τεράστια τιμή. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα κέρδιζα», είπε καταχειροκροτούμενος.

«Όταν ακόμα οι περισσότεροι στις ΗΠΑ δεν γνώριζαν καν τις ταινίες μου, ο Κουέντιν πάντα τις έβαζε στους καταλόγους του» με τα αγαπημένα του φιλμ, συνέχισε ο Τζουν Χο . «Εδώ είναι. Κουέντιν, σ’ αγαπάω!».

«Θα πίνω μέχρι το πρωί», είχε πει νωρίτερα, όταν παραλάμβανε το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Ο Τζουν Χο συνηθίζει να γυρίζει ταινίες η πλοκή των οποίων τις κάνει κωμωδίες και θρίλερ ταυτόχρονα, όπως για παράδειγμα το φιλμ «Μνήμες εγκλήματος» (Memories of Murder, 2003). Τα «Παράσιτα» είναι μακράν η πιο επιτυχημένη ταινία του μέχρι σήμερα. Ήδη, πέραν της πολύ καλής εισπρακτικής της πορείας, εξασφάλισε το κορυφαίο βραβείο στις Κάννες.

«Ήξερα ότι είχε τη δική της δύναμη, ότι θα πρόσφερε τροφή για σκέψη, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει πως μπορούσε να είναι τόσο επιτυχημένη ταινία στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Γαλλία», παραδέχθηκε.

«Πολλοί Αμερικανοί θεατές είπαν ότι τα “Παράσιτα” είναι πολύ απρόβλεπτη ταινία -νομίζω ότι αυτό απόλαυσε το κοινό», πρόσθεσε. «Εξερευνά», επισήμανε, «την ευγένεια προς τα ανθρώπινα όντα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

«Αν ξεπεράσετε το φράγμα των δύο εκατοστών των υπότιτλων, ανακαλύπτετε καταπληκτικές ταινίες», είχε σχολιάσει με χιούμορ ο Τζουν Χο παραλαμβάνοντας τη Χρυσή Σφαίρα, τον περασμένο μήνα.

Οι άλλοι υποψήφιοι για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας ήταν ο Μάρτιν Σκορσέζε (The Irishman), ο Κουέντιν Ταραντίνο (Once Upon a Time in Hollywood), ο Σαμ Μέντες (1917) και ο Τοντ Φίλιπς (Joker).