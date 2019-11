«Sons of Chaos»: Εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Το εξαιρετικό graphic novel «Sons Of Chaos»/«Οι Γιοι Του Χάους», εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για πρώτη φορά στη χώρα μας, στο συνέδριο κόμικς και ποπ κουλτούρας AthensCon, 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου, στο Tae Kwon Do.

Ο δημιουργός του, ο Αμερικανός συγγραφέας, σκηνοθέτης, ηθοποιός και μουσικός Chris Jaymes, καταγράφει στις σελίδες του, μέσα από ένα ατέλειωτο παιχνίδι μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, το οποίο εικονογραφεί εκπληκτικά ο Αργεντινός κομίστας Ale Aragon, ένα ιδιαίτερα βαρυσήμαντο κεφάλαιο της ιστορίας μας.

O Chris Jaymes, που θα το παρουσιάσει ο ίδιος σε πάνελ στο AthensCon, δεν έχει σκοπό να διηγηθεί ή να καταγράψει με πιστότητα ένα κομμάτι της Ελληνικής Επανάστασης. Στέκεται με δέος απέναντί της, εμπνέεται από αυτήν και δημιουργεί τη δική του φανταστική ιστορία, έχοντας ένα στόχο: να τη γνωρίσει μέσα από τη δράση, τη γοητεία και την ενέργεια του κόμικ σε όσους, πέρα από τα σύνορά μας, δεν την ξέρουν ή απλώς την έχουν ακούσει -και να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον να επιθυμήσουν να μάθουν περισσότερα.

Κάπως έτσι άλλωστε ξεκίνησε να ασχολείται και ο ίδιος. Από έναν Ελληνοαμερικανό φίλο που συχνά πυκνά του έλεγε πώς είναι καιρός ο κόσμος όλος να γνωρίσει την Ελληνική Επανάσταση, όπως γνωρίζει άλλες σημαντικές στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας -τον Αμερικανικό εμφύλιο ή τη Γαλλική Επανάσταση.

Ο ίδιος ασχολήθηκε με την Επανάσταση του 1821 για δέκα περίπου χρόνια, ενώ ταξίδεψε από το Σούλι μέχρι την Μονεμβασιά πριν καταθέσει τη δική του ματιά, που προέκυψε μέσα από την προσωπική του έρευνα.

Στην ιστορία ανέλαβε να δώσει σάρκα και οστά o Αργεντινός κομίστας Ale Aragon, δημιουργώντας, με τις συγκλονιστικές εικόνες του, ένα εξαιρετικό εικαστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη του σεναρίου. Με κεντρικό ήρωα τον Μάρκο Μπότσαρη και την πολυκύμαντη σχέση του με τον Αλή Πασά, το στόρι εξελίσσεται σε ιστορικά μέρη όπως το Σούλι, το Μεσολόγγι, το Χάνι της Γραβιάς. Οι σελίδες ακολουθούν το νεαρό Μάρκο, γιο του Σουλιώτη αρχηγού Κίτσου Μπότσαρη, στην προσωπική του ζωή, στην πορεία από την αιχμαλωσία στην απελευθέρωση και σε αληθινά ή πλασματικά γεγονότα που καθόρισαν την προσωπικότητά του και τον έκαναν ήρωα.

«Sons of Chaos» των Chris Jaymes & Ale Aragon

Εκδόσεις: IDW & Penguin Random House

Σκληρό εξώφυλλο | 192 σελίδες| Έγχρωμο | Διαστάσεις 34.04 x 26.67 x 34.29 cm

Πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα: Κλειστό Παλ. Φαλήρου - Tae Kwon Do

13:00 & 17:00 - Ο δημιουργός Chris Jaymes υπογράφει το graphic novel στο περίπτερο B4920:30 - πάνελ με τον Chris Jaymes και τον δημοσιογράφο Θανάση Γεντίμη

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου

13:00 & 17:00 - Ο δημιουργός Chris Jaymes θα υπογράφει το graphic novel στο περίπτερο B49

