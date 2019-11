Ξεκίνησε ο 6ος κύκλος των STEM εργαστηρίων Generation Next από το Ίδρυμα Vodafone.

Τα δωρεάν εξωσχολικά εργαστήρια Generation Next του Ιδρύματος Vodafone συνεχίζονται και δίνουν τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους μαθητές και καθηγητές απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, να προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο τη μάθηση και να ανακαλύψουν στην πράξη τι σημαίνει STEM και πώς μπορεί να δώσει λύσεις στην καθημερινότητά μας.

Στα 3 χρόνια λειτουργίας των εργαστηρίων, που υλοποιούνται από το Ίδρυμα Vodafone, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo - Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής, περισσότεροι από 1.500 μαθητές και καθηγητές, έχουν κινητοποιηθεί για ένα καλύτερο αύριο, σχηματίζοντας ομάδες και δημιουργώντας λύσεις σε πραγματικά τοπικά προβλήματα.

Μέσα από τα εργαστήρια, διάρκειας 10 εβδομάδων, μαθητές σε Θράκη, Δωδεκάνησα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Β. Α. Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνιο, Σποράδες και Πελοπόννησο, εισάγονται στη STEM τεχνογνωσία, τις εκθετικές τεχνολογίες, τον προγραμματισμό, την επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα (επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας). Παράλληλα, πειραματίζονται με Arduino αισθητήρες, δημιουργούν τα δικά τους mobile apps, και επιλύουν προβλήματα με την ανάπτυξη της λογικής του IoT (Internet of Things) για ζητήματα, όπως η ασφάλεια, οι «έξυπνες» πόλεις και οι αυτοματισμοί, το περιβάλλον, οι εφαρμογές υγείας και οι ψηφιακές υπηρεσίες.

Μαζί με τα ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά πακέτα, που παρέχονται δωρεάν για την υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες, αλλά και το mobile εκπαιδευτικό παιχνίδι για την αστρονομία, The Moondiver Xperience, το πρόγραμμα ήδη μετρά περισσότερους από 22.200 συνολικά επωφελούμενους, σε 48 περιοχές της χώρας και συνεχίζει σταθερά να διευρύνει τη δράση του.

Παράλληλα, η ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr εφοδιάζει όλους τους νέους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, με δωρεάν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και την επιστήμη. Με τον τρόπο αυτό, όσα διδάσκονται στα εργαστήρια είναι πλέον προσβάσιμα σε όλους, μαθητές 12-17 ετών, και καθηγητές, από οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας κι αν βρίσκονται, που έχουν πια τη δυνατότητα εύκολα και δωρεάν να εμπνευστούν, να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, να παρακολουθήσουν Do it Yourself δραστηριότητες, και να δημιουργήσουν τις δικές τους κατασκευές, συμμετέχοντας σε έναν συναρπαστικό εκπαιδευτικό διαγωνισμό.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να σχηματίσουν τη δική τους ομάδα, με επικεφαλής έναν καθηγητή/εκπαιδευτή, να εντοπίσουν ένα πρόβλημα που θα επιλύσουν, να δηλώσουν συμμετοχή στο https://www.vodafonegenerationnext.gr/diagonismos/plirofories, έως και τις 20 Δεκεμβρίου 2019 και στη συνέχεια να καταθέσουν το project τους μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2020, διεκδικώντας ένα ταξίδι στη Silicon Valley.